Elképesztő adatok érkeztek: kiderült, milyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság

A statisztikák egyértelműen bemutatják, hogy a magyarok életszínvonala látványosan javult a 2019 és 2024 közötti időszakban. Míg az Európai Unió átlagosan 7 százalékos háztartási reáljövedelemnövekedést mutat a járvány előtti szinthez képest, addig Magyarország ezt jócskán túlszárnyalta a maga 20 százalékos eredményével. Ezzel a teljesítménnyel harmadikak vagyunk, és csak Málta és Horvátország előzött meg bennünket. A régiós versenyben is az élen járunk: a románokat és a lengyeleket is magabiztosan utasítottuk magunk mögé ebben az időszakban – írja az Euronews.

Magyarország gazdasága a haladás útján van

(Fotó: MTI/Faludi Imre)

Magyarország látványosan halad

A különbség még feltűnőbb, ha a gazdagabb nyugati államokkal vetjük össze a teljesítményünket. A svédeknél például 1 százalékos volt a növekedés öt év alatt. De a németek és az olaszok 4 százaléka, vagy a franciák 6 százaléka is alacsonyabb, mint a magyar eredmény. Ez azt jelenti, hogy a magyar családok vásárlóereje dinamikusabban nőtt, mint a nyugatiaké.

Azt kár tagadni, hogy ha a végeredményt nézzük, akkor még van hová fejlődni. A magyar bérek még nem érik el a svéd vagy német szintet, de a trend egyértelmű: jó úton haladunk.

Ha pedig tízéves távolságból vizsgáljuk a helyzetet, még pozitívabb a kép: 2014 és 2024 között a magyar háztartások reáljövedelme elképesztő mértékben, 55 százalékkal emelkedett. Ez több mint a háromszorosa az uniós átlagnak, ami ugyanebben az időszakban mindössze 17 százalék volt. Ezzel a tempóval Magyarország nagyot lépett előre az európai ranglistán: a korábbi 26. helyről feljöttünk a 22. helyre, megelőzve ezzel például Szlovákiát is a vásárlóerő-standard (PPS) szerinti összevetésben. (A PPS egy olyan mérőszám, ami megmutatja, mennyit ér a pénzünk a saját országunkban, kiszűrve az árak közötti különbségeket.)