Védelmi lépéseket élesít ma a Magyar Államkincstár – ezek az új funkciók

A Magyar Államkincstár számára kiemelten fontos az ügyfelek és megtakarításaik védeleme. Bár a Kincstár rendszerei magas szintű biztonsági megoldásokkal működnek, a világszerte tapasztalható, ügyfeleket célzó, egyre kifinomultabb adathalász és visszaélési kísérletekre tekintettel további megerősítő intézkedéseket vezett be az intézmény, melyek összhangban állnak a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival – derül ki az intézmény tájékoztatójából. A MÁK azt is jelezte: a változtatások már február 26-án élesednek.

A Magyar Államkincstár új funkciók bevezetésével támogatja a biztonságos online ügyintézését (a képen a MÁK honlapjának részlete)

Ezeket az új védelmi funkciókat vezeti be a MÁK

A WebKincstár és MobilKincstár felületein 2026. február 26-tól élesedő új funkciók az ügyfelek és az értékpapírszámlákon lévő megtakarítások védelmét szolgálják, különösen az alábbi területeken:

Napi kiutalási limit bevezetése:

A kincstári értékpapírszámláról online kezdeményezett átutalásokra napi limitösszeget került bevezetésre. Az alapértelmezett napi limit 1 millió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén.

Bankszámla-rögzítés korlátozása:

Az értékpapír-számlákról történő kiutalásokhoz kapcsolódóan naponta egy új pénzforgalmi bankszámlaszám rögzíthető. A még nem aktív, 48 órán belül rögzített pénzforgalmi bankszámlaszámok a WebKincstár vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül törölhetők.

Online hozzáférés azonnali letiltása:

Az ügyfelek a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül azonnal kezdeményezhetik a kincstári értékpapír-számlájukhoz kapcsolódó online hozzáférés letiltását, amennyiben jogosulatlan hozzáférés gyanúja merült fel.

Telefonos hitelesítés bevezetése:

Újdonság, hogy az ügyfél saját maga beállíthat egy olyan egyedi számsorozatot, amelynek segítségével a Magyar Államkincstáról érkező hívás esetén ellenőrizheti annak hitelességét. A biztonsági kódot kizárólag a Kincstár munkatársa ismeri, így amennyiben az ügyintéző elmondja az ügyfél által beállított kódot, úgy az ügyfél egyszerűen meggyőződhet arról, hogy valóban egy kincstári ügyintéző telefonál.

Mobilkészülékek áttekinthetősége:

A WebKincstáron és MobilKincstáron megtekintheti, hogy mely mobilkészüléken történt a MobilKincstár regisztráció az értékpapírszámlájára, ezáltal átláthatóvá válik a hozzáféréssel rendelkező eszközök köre.

Ügyféltudatosság erősítése:

A visszaéléssekkel kapcsolatos edukáció támogatása érdekében a WebKincstárba és a MobilKincstárba való bejelentkezéskor tájékoztatók és – időszakosan – rövid kérdőívek jelennek meg, amelyek az adathalász módszerek felismerését segítik.