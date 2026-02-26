Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz a Kormányinfón – kövesse nálunk élőben!

Ezt látnia kell!

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

védelem

Védelmi lépéseket élesít ma a Magyar Államkincstár – ezek az új funkciók

31 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Még biztonságosabb az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban: új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól. A Magyar Államkincstár (MÁK) által kiadott tájékoztatás szerint az állampapír-forgalmazási online felületeinek újabb biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
védelemwebkincstármobilkincstárcsalásonline

A Magyar Államkincstár számára kiemelten fontos az ügyfelek és megtakarításaik védeleme. Bár a Kincstár rendszerei magas szintű biztonsági megoldásokkal működnek, a világszerte tapasztalható, ügyfeleket célzó, egyre kifinomultabb adathalász és visszaélési kísérletekre tekintettel további megerősítő intézkedéseket vezett be az intézmény, melyek összhangban állnak a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival derül ki az intézmény tájékoztatójából. A MÁK azt is jelezte: a változtatások már február 26-án élesednek.

A Magyar Államkincstár új funkciók bevezetésével támogatja a biztonságos online ügyintézését (a képen a MÁK honlapjának részlete)
A Magyar Államkincstár új funkciók bevezetésével támogatja a biztonságos online ügyintézését (a képen a MÁK honlapjának részlete)

Ezeket az  új védelmi funkciókat vezeti be a MÁK

 A WebKincstár és MobilKincstár felületein 2026. február 26-tól  élesedő új funkciók az ügyfelek és az értékpapírszámlákon lévő megtakarítások védelmét szolgálják, különösen az alábbi területeken:

  • Napi kiutalási limit bevezetése:

A kincstári értékpapírszámláról online kezdeményezett átutalásokra napi limitösszeget került bevezetésre. Az alapértelmezett napi limit 1 millió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén.

  • Bankszámla-rögzítés korlátozása:

Az értékpapír-számlákról történő kiutalásokhoz kapcsolódóan naponta egy új pénzforgalmi bankszámlaszám rögzíthető. A még nem aktív, 48 órán belül rögzített pénzforgalmi bankszámlaszámok a WebKincstár vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül törölhetők.

  • Online hozzáférés azonnali letiltása:

Az ügyfelek a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül azonnal kezdeményezhetik a kincstári értékpapír-számlájukhoz kapcsolódó online hozzáférés letiltását, amennyiben jogosulatlan hozzáférés gyanúja merült fel.

  • Telefonos hitelesítés bevezetése:

Újdonság, hogy az ügyfél saját maga beállíthat egy olyan egyedi számsorozatot, amelynek segítségével a Magyar Államkincstáról érkező hívás esetén ellenőrizheti annak hitelességét. A biztonsági kódot kizárólag a Kincstár munkatársa ismeri, így amennyiben az ügyintéző elmondja az ügyfél által beállított kódot, úgy az ügyfél egyszerűen meggyőződhet arról, hogy valóban egy kincstári ügyintéző telefonál.

  • Mobilkészülékek áttekinthetősége:

A WebKincstáron és  MobilKincstáron megtekintheti, hogy mely mobilkészüléken  történt a MobilKincstár regisztráció az értékpapírszámlájára, ezáltal átláthatóvá válik a hozzáféréssel rendelkező eszközök köre.

  • Ügyféltudatosság erősítése:

A visszaéléssekkel kapcsolatos edukáció támogatása érdekében a WebKincstárba és a MobilKincstárba való bejelentkezéskor tájékoztatók és – időszakosan – rövid kérdőívek jelennek meg, amelyek az adathalász módszerek felismerését segítik.

 Amennyiben az ügyfél gyanús telefonhívást, e-mailt vagy bármilyen visszaélésre utaló körülményt észlel, azonnal jelezheti azt a 1811-es telefonszám 8-as menüpontjának kiválasztásával, ahol a Magyar Államkincstár munkatársai soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítséget nyújtanak az online hozzáférés letiltásában, valamint a további biztonsági lépések megtételében.

Figyelmeztet is a csalókra a MÁK

A Magyar Államkincstár a jövőben is kiemelt feladatának tekinti az ügyfelek megtakarításainak védelmét. 

A folyamatos informatikai fejlesztések, a biztonsági kontrollok megerősítése és az ügyféltudatosság támogatása egyaránt azt szolgálják, hogy az állampapír-befektetések kezelése hosszú távon is biztonságos és megbízható szolgáltatás legyen

áll a MÁK tájékoztatásában.

Az elektronikus csatornákon elkövetett csalási próbálkozások rendszeresek a MÁK ügyfelei ellen, erre az állami intézmény is felhívta a napokban a figyelmet. Egy most terjedő módszer szerint csalók a Magyar Államkincstár nevében számlakivonat letöltésének ürügyével e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket. A Kincstár számlakivonatot azonban  nem e-mailben küldött  linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!