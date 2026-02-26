Védelmi lépéseket élesít ma a Magyar Államkincstár – ezek az új funkciók

A Magyar Államkincstár számára kiemelten fontos az ügyfelek és megtakarításaik védeleme. Bár a Kincstár rendszerei magas szintű biztonsági megoldásokkal működnek, a világszerte tapasztalható, ügyfeleket célzó, egyre kifinomultabb adathalász és visszaélési kísérletekre tekintettel további megerősítő intézkedéseket vezett be az intézmény, melyek összhangban állnak a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival – derül ki az intézmény tájékoztatójából. A MÁK azt is jelezte: a változtatások már február 26-án élesednek.
Ezeket az új védelmi funkciókat vezeti be a MÁK
A WebKincstár és MobilKincstár felületein 2026. február 26-tól élesedő új funkciók az ügyfelek és az értékpapírszámlákon lévő megtakarítások védelmét szolgálják, különösen az alábbi területeken:
- Napi kiutalási limit bevezetése:
A kincstári értékpapírszámláról online kezdeményezett átutalásokra napi limitösszeget került bevezetésre. Az alapértelmezett napi limit 1 millió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén.
- Bankszámla-rögzítés korlátozása:
Az értékpapír-számlákról történő kiutalásokhoz kapcsolódóan naponta egy új pénzforgalmi bankszámlaszám rögzíthető. A még nem aktív, 48 órán belül rögzített pénzforgalmi bankszámlaszámok a WebKincstár vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül törölhetők.
- Online hozzáférés azonnali letiltása:
Az ügyfelek a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül azonnal kezdeményezhetik a kincstári értékpapír-számlájukhoz kapcsolódó online hozzáférés letiltását, amennyiben jogosulatlan hozzáférés gyanúja merült fel.
- Telefonos hitelesítés bevezetése:
Újdonság, hogy az ügyfél saját maga beállíthat egy olyan egyedi számsorozatot, amelynek segítségével a Magyar Államkincstáról érkező hívás esetén ellenőrizheti annak hitelességét. A biztonsági kódot kizárólag a Kincstár munkatársa ismeri, így amennyiben az ügyintéző elmondja az ügyfél által beállított kódot, úgy az ügyfél egyszerűen meggyőződhet arról, hogy valóban egy kincstári ügyintéző telefonál.
- Mobilkészülékek áttekinthetősége:
A WebKincstáron és MobilKincstáron megtekintheti, hogy mely mobilkészüléken történt a MobilKincstár regisztráció az értékpapírszámlájára, ezáltal átláthatóvá válik a hozzáféréssel rendelkező eszközök köre.
- Ügyféltudatosság erősítése:
A visszaéléssekkel kapcsolatos edukáció támogatása érdekében a WebKincstárba és a MobilKincstárba való bejelentkezéskor tájékoztatók és – időszakosan – rövid kérdőívek jelennek meg, amelyek az adathalász módszerek felismerését segítik.
Amennyiben az ügyfél gyanús telefonhívást, e-mailt vagy bármilyen visszaélésre utaló körülményt észlel, azonnal jelezheti azt a 1811-es telefonszám 8-as menüpontjának kiválasztásával, ahol a Magyar Államkincstár munkatársai soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítséget nyújtanak az online hozzáférés letiltásában, valamint a további biztonsági lépések megtételében.
Figyelmeztet is a csalókra a MÁK
A Magyar Államkincstár a jövőben is kiemelt feladatának tekinti az ügyfelek megtakarításainak védelmét.
A folyamatos informatikai fejlesztések, a biztonsági kontrollok megerősítése és az ügyféltudatosság támogatása egyaránt azt szolgálják, hogy az állampapír-befektetések kezelése hosszú távon is biztonságos és megbízható szolgáltatás legyen
– áll a MÁK tájékoztatásában.
Az elektronikus csatornákon elkövetett csalási próbálkozások rendszeresek a MÁK ügyfelei ellen, erre az állami intézmény is felhívta a napokban a figyelmet. Egy most terjedő módszer szerint csalók a Magyar Államkincstár nevében számlakivonat letöltésének ürügyével e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket. A Kincstár számlakivonatot azonban nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére.