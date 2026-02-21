Eladó Makovecz Imre egyik ikonikus épülete

Az egykori vendéglő az életmű egy korai darabja, ám ennek ellenére már tükrözte Makovecz Imre érdeklődését a táj és építészet harmonizáló, organikus egységét megfogalmazó elméletek iránt. Az eredetileg kovácsműhelyként üzemelő épület étteremmé és borozóvá történő átalakítását és bővítését az ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) rendelte meg.

Eladják a Makovecz Imre által tervezett balatonszepezdi vendéglőt

Fotó: Magyar Nemzet / Máté Péter

A Sellő vendéglő terveit 1963-ban készítette Makovecz, aki ekkor még a SZÖVTERV-nél (Szövetkezeti Tervező Kivitelező és Üzemszervezési Vállalatnál) dolgozott, és a vállalat fő profiljába illeszkedve vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott.

Barbár módon átalakították Makovecz Imre alkotását

Wettstein Domonkos tanulmánya szerint a Balatonra néző épületet Makovecz a 71-es főút melletti terméskő támfal felett légies felépítményként helyezte el. A monumentális alapzatként érzékelhető vöröshomokkő támfal monolit felületén csak az épület alatt található pincék bejáratai rajzolódtak ki – emeli ki az Építészfórum.

Az ingatlan az utóbbi időszakban hosszú ideig üresen álllt, majd 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át, és lakóépületként hasznosították.

Az eredeti terveit ma leginkább a vöröshomokkő támfal őrzi.

Az ingatlanhirdetés szerint egy felújítás hozzájárulhat az eredeti Makovecz-tervek szerinti rehabilitációhoz. A Makovecz Imre Alapítvány tájékoztatása alapján az épületet korábban a műemléki státuszát teljes egészében figyelmen kívül hagyva, műemléki értékeket megsemmisítve alakították át, az eredeti funkcióval összeegyeztethetetlen használati szándékkal.

2022 őszén már meghirdették eladásra az épületet: ekkor még 380 millió forintban jelölték meg az árát.