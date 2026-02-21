Eladó Makovecz Imre egyik ikonikus épülete

Az egykori vendéglő az életmű egy korai darabja, ám ennek ellenére már tükrözte Makovecz Imre érdeklődését a táj és építészet harmonizáló, organikus egységét megfogalmazó elméletek iránt. Az eredetileg kovácsműhelyként üzemelő épület étteremmé és borozóvá történő átalakítását és bővítését az ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) rendelte meg.
A Sellő vendéglő terveit 1963-ban készítette Makovecz, aki ekkor még a SZÖVTERV-nél (Szövetkezeti Tervező Kivitelező és Üzemszervezési Vállalatnál) dolgozott, és a vállalat fő profiljába illeszkedve vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott.
Barbár módon átalakították Makovecz Imre alkotását
Wettstein Domonkos tanulmánya szerint a Balatonra néző épületet Makovecz a 71-es főút melletti terméskő támfal felett légies felépítményként helyezte el. A monumentális alapzatként érzékelhető vöröshomokkő támfal monolit felületén csak az épület alatt található pincék bejáratai rajzolódtak ki – emeli ki az Építészfórum.
Az ingatlan az utóbbi időszakban hosszú ideig üresen álllt, majd 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át, és lakóépületként hasznosították.
Az eredeti terveit ma leginkább a vöröshomokkő támfal őrzi.
Az ingatlanhirdetés szerint egy felújítás hozzájárulhat az eredeti Makovecz-tervek szerinti rehabilitációhoz. A Makovecz Imre Alapítvány tájékoztatása alapján az épületet korábban a műemléki státuszát teljes egészében figyelmen kívül hagyva, műemléki értékeket megsemmisítve alakították át, az eredeti funkcióval összeegyeztethetetlen használati szándékkal.
2022 őszén már meghirdették eladásra az épületet: ekkor még 380 millió forintban jelölték meg az árát.