Sikertörténet a brexit árnyékában: így lett modern metropolisz a lerobbant iparvárosból

Az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen keresztülment Manchester példát mutathat az Egyesült Királyság többi részének is a gazdasági fellendülésre. Ugyanis Nagy-Manchester – ez egy közel 3 millió fős közigazgatási terület, ami Manchesteren kívül annak szélesebb agglomerációját is magában foglalja – kétszer olyan gyors gazdasági növekedést képes felmutatni, mint az Egyesült Királyság átlaga.
A National Bureau of Economic Research tanulmánya szerint 2025-re a brexit 6-8 százalékkal csökkentette az Egyesült Királyság GDP-jét, a beruházások 12 és 18 közötti mértékben, a foglalkoztatás 3-4, a termelékenység pedig 3-4 százalékkal csökkent. Eközben Nagy-Manchester több külföldi közvetlen befektetést vonzott, mint Londonon kívül bármely más város, köztük olyan globális nevekkel, mint az IBM, a Booking.com, a Klarna, a Bosch, a Roku és az Auto Trader.
Manchester brutális hanyatlásnak indult a második világháború után
Amikor az Oasis arról énekelt, hogy el akarják hagyni a várost, mert „nincs túl kellemes illata”, Manchester még egészen más hely volt. A világ egykori első iparvárosa, brutális hanyatlásnak indult a második világháború után. Gyárak zártak be, munkahelyek szűntek meg. „Úgy tűnt, mintha a világ egyszerűen felhasználta volna Manchestert, majd kidobta volna” – mondja Andy Spinoza újságíró, aki a város zenei életének történetét örökítette meg.
A posztindusztriális hanyatlás évtizedei után a város most ismét virágzik.
A belváros lakossága a 100.000 felé tart, szemben az 1990-es évek elején mért néhány száz fővel. Manchester emellett több diplomás megtartására képes, mint Anglia bármely más része, leszámítva a fővárost, Londont.
A fejlődés tükröződik a város képén is. Hatalmas ingatlanfejlesztések mentek végbe, 2017 óta például a felhőkarcolók száma meghétszereződött. Az olyan területek, mint Ancoats, New Islington és Salford Quays, amelyeket egykor üresen álló malmok és ütött-kopott dokkok jellemeztek, ma tele vannak házakkal, üzletekkel és virágzó vállalkozásokkal.
Nagy utat tettek meg az elmúlt évtizedekben
Manchester megújulásához persze időre volt szükség, és nagy utat tettek meg, főként a 2011-ben lezajlott zavargások után. A város egyik legsötétebb időszakában az olyan, az önkormányzat által támogatott kezdeményezések, mint az I Love Manchester, segítettek újjáépíteni a bizalmat, visszavinni az embereket a városközpontba, és emlékeztetni az ottaniakat a büszkeségre, a rugalmasságra és a közösségi szellemre.
Sőt, a Bloomberg még messzebbre nyúl vissza az időben, és egy harmincéves, folyamatos, tudatos változásról, építkezésről szóló történetet ír le. Ennek során a kultúrát a gazdasági stratégia részeként kezelték, nem pedig egyfajta szórakoztató bónuszként, a futball pedig továbbra is globális névjegykártya a város számára.
Mindemellett Manchester arról is híres lett ebben az időszakban, hogy a munkáspárti városvezetés kérlelhetetlenül támogatta az üzleti szférát.
A fordulat csendben kezdődött. Villamosok, az 1996-os IRA-robbantás utáni újjáépítés, a Nemzetközösségi Játékok, a BBC beköltözése a MediaCitybe – önmagukban nem kirívóan nagy dolgok, de így együtt, sok mindent megváltoztattak. Az is egyfajta rangot jelent, hogy idén Manchester ad otthont a Brit Awards díjátadónak is, amelyet most először rendeznek meg Londonon kívül.
Az életminőség pedig folyamatosan vonzza erre a környékre az embereket, amiben segít a megfizethetőség is. Egy egyszobás lakást körülbelül feleannyiért lehet bérelni, mint Londonban egy külvárosi ingatlant. A fiatalok több mint a fele a diploma megszerzése után is marad a városban.
Persze közel sem minden ilyen rózsaszínű, mert a szegénység továbbra is széles körű, és a társadalmi egyenlőtlenségeket sem sikerült felszámolni.
S noha a növekedés önmagában nem old meg mindent, de Manchester most már képes helyben kezelni olyan problémákat, mint a lakhatás, a közlekedés vagy az oktatás.
A város polgármestere így fogalmaz: Manchesternek nagyszerű 19. százada, gyenge 20. százada volt, és most talán egy nagyszerű 21. század előtt áll.