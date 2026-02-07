Sikertörténet a brexit árnyékában: így lett modern metropolisz a lerobbant iparvárosból

Az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen keresztülment Manchester példát mutathat az Egyesült Királyság többi részének is a gazdasági fellendülésre. Ugyanis Nagy-Manchester – ez egy közel 3 millió fős közigazgatási terület, ami Manchesteren kívül annak szélesebb agglomerációját is magában foglalja – kétszer olyan gyors gazdasági növekedést képes felmutatni, mint az Egyesült Királyság átlaga.

A MediaCity Manchesterben a BBC főhadiszállásával

Fotó: John Guidi / Robert Harding RF / AFP

A National Bureau of Economic Research tanulmánya szerint 2025-re a brexit 6-8 százalékkal csökkentette az Egyesült Királyság GDP-jét, a beruházások 12 és 18 közötti mértékben, a foglalkoztatás 3-4, a termelékenység pedig 3-4 százalékkal csökkent. Eközben Nagy-Manchester több külföldi közvetlen befektetést vonzott, mint Londonon kívül bármely más város, köztük olyan globális nevekkel, mint az IBM, a Booking.com, a Klarna, a Bosch, a Roku és az Auto Trader.

Manchester brutális hanyatlásnak indult a második világháború után

Amikor az Oasis arról énekelt, hogy el akarják hagyni a várost, mert „nincs túl kellemes illata”, Manchester még egészen más hely volt. A világ egykori első iparvárosa, brutális hanyatlásnak indult a második világháború után. Gyárak zártak be, munkahelyek szűntek meg. „Úgy tűnt, mintha a világ egyszerűen felhasználta volna Manchestert, majd kidobta volna” – mondja Andy Spinoza újságíró, aki a város zenei életének történetét örökítette meg.

A posztindusztriális hanyatlás évtizedei után a város most ismét virágzik.

A belváros lakossága a 100.000 felé tart, szemben az 1990-es évek elején mért néhány száz fővel. Manchester emellett több diplomás megtartására képes, mint Anglia bármely más része, leszámítva a fővárost, Londont.

A fejlődés tükröződik a város képén is. Hatalmas ingatlanfejlesztések mentek végbe, 2017 óta például a felhőkarcolók száma meghétszereződött. Az olyan területek, mint Ancoats, New Islington és Salford Quays, amelyeket egykor üresen álló malmok és ütött-kopott dokkok jellemeztek, ma tele vannak házakkal, üzletekkel és virágzó vállalkozásokkal.

Hatalmas ingatlanfejlesztések mentek végbe a városban

Fotó: Christopher Furlong/Getty Images

Nagy utat tettek meg az elmúlt évtizedekben

Manchester megújulásához persze időre volt szükség, és nagy utat tettek meg, főként a 2011-ben lezajlott zavargások után. A város egyik legsötétebb időszakában az olyan, az önkormányzat által támogatott kezdeményezések, mint az I Love Manchester, segítettek újjáépíteni a bizalmat, visszavinni az embereket a városközpontba, és emlékeztetni az ottaniakat a büszkeségre, a rugalmasságra és a közösségi szellemre.