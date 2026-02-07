Sikertörténet a brexit árnyékában: így lett modern metropolisz a lerobbant iparvárosból

Hírlevél
Az elmúlt időszakban robbanásszerű fejlődésen ment keresztül az egykori angliai ipari központ, Manchester, amely az ipari tevékenység leépülése után gyors hanyatlásnak indult. Ma azonban a brexit kínjait nyögő egész Egyesült Királyság számára példát mutathat a gazdasági fejlődésből, amely kétszerese az országos átlagnak. Ömlik ide a külföldi tőke, újjászületnek a lerobbant városrészek és egyre nagyobb népességmegtartó erővel rendelkezik Manchester.
megújulásbrexitEgyesült KirályságfellendülésManchester

Az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen keresztülment Manchester példát mutathat az Egyesült Királyság többi részének is a gazdasági fellendülésre. Ugyanis Nagy-Manchester – ez egy közel 3 millió fős közigazgatási terület, ami Manchesteren kívül annak szélesebb agglomerációját is magában foglalja – kétszer olyan gyors gazdasági növekedést képes felmutatni, mint az Egyesült Királyság átlaga. 

Manchester, Media City footbridge, Media City UK, Salford Quays, Greater Manchester, England, United Kingdom, Europe (Photo by John Guidi / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
A MediaCity Manchesterben a BBC főhadiszállásával
Fotó: John Guidi / Robert Harding RF / AFP

A National Bureau of Economic Research tanulmánya szerint 2025-re a brexit 6-8 százalékkal csökkentette az Egyesült Királyság GDP-jét, a beruházások 12 és 18 közötti mértékben, a foglalkoztatás 3-4, a termelékenység pedig 3-4 százalékkal csökkent. Eközben Nagy-Manchester több külföldi közvetlen befektetést vonzott, mint Londonon kívül bármely más város, köztük olyan globális nevekkel, mint az IBM, a Booking.com, a Klarna, a Bosch, a Roku és az Auto Trader. 

Manchester brutális hanyatlásnak indult a második világháború után

Amikor az Oasis arról énekelt, hogy el akarják hagyni a várost, mert „nincs túl kellemes illata”, Manchester még egészen más hely volt. A világ egykori első iparvárosa, brutális hanyatlásnak indult a második világháború után. Gyárak zártak be, munkahelyek szűntek meg. „Úgy tűnt, mintha a világ egyszerűen felhasználta volna Manchestert, majd kidobta volna” – mondja Andy Spinoza újságíró, aki a város zenei életének történetét örökítette meg. 

A posztindusztriális hanyatlás évtizedei után a város most ismét virágzik. 

A belváros lakossága a 100.000 felé tart, szemben az 1990-es évek elején mért néhány száz fővel. Manchester emellett több diplomás megtartására képes, mint Anglia bármely más része, leszámítva a fővárost, Londont.

A fejlődés tükröződik a város képén is. Hatalmas ingatlanfejlesztések mentek végbe, 2017 óta például a felhőkarcolók száma meghétszereződött. Az olyan területek, mint Ancoats, New Islington és Salford Quays, amelyeket egykor üresen álló malmok és ütött-kopott dokkok jellemeztek, ma tele vannak házakkal, üzletekkel és virágzó vállalkozásokkal.

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - OCTOBER 12: An aerial view over the city centre of Manchester showing recently constructed apartment blocks on October 12, 2023 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
Hatalmas ingatlanfejlesztések mentek végbe a városban 
Fotó: Christopher Furlong/Getty Images

Nagy utat tettek meg az elmúlt évtizedekben

Manchester megújulásához persze időre volt szükség, és nagy utat tettek meg, főként a 2011-ben lezajlott zavargások után. A város egyik legsötétebb időszakában az olyan, az önkormányzat által támogatott kezdeményezések, mint az I Love Manchester, segítettek újjáépíteni a bizalmat, visszavinni az embereket a városközpontba, és emlékeztetni az ottaniakat a büszkeségre, a rugalmasságra és a közösségi szellemre.

Sőt, a Bloomberg még messzebbre nyúl vissza az időben, és egy harmincéves, folyamatos, tudatos változásról, építkezésről szóló történetet ír le. Ennek során a kultúrát a gazdasági stratégia részeként kezelték, nem pedig egyfajta szórakoztató bónuszként, a futball pedig továbbra is globális névjegykártya a város számára. 

Mindemellett Manchester arról is híres lett ebben az időszakban, hogy a munkáspárti városvezetés kérlelhetetlenül támogatta az üzleti szférát.

A fordulat csendben kezdődött. Villamosok, az 1996-os IRA-robbantás utáni újjáépítés, a Nemzetközösségi Játékok, a BBC beköltözése a MediaCitybe – önmagukban nem kirívóan nagy dolgok, de így együtt, sok mindent megváltoztattak. Az is egyfajta rangot jelent, hogy idén Manchester ad otthont a Brit Awards díjátadónak is, amelyet most először rendeznek meg Londonon kívül. 

Salford Quays Lift Bridge at night in Salford Quays, Manchester, England, United Kingdom, Europe (Photo by Ed Rhodes / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP)
A Salford Quays területe is teljesen megújult az elmúlt időszakban 
Fotó: Ed Rhodes / Robert Harding Heritage /  AFP

Az életminőség pedig folyamatosan vonzza erre a környékre az embereket, amiben segít a megfizethetőség is. Egy egyszobás lakást körülbelül feleannyiért lehet bérelni, mint Londonban egy külvárosi ingatlant. A fiatalok több mint a fele a diploma megszerzése után is marad a városban.

Persze közel sem minden ilyen rózsaszínű, mert a szegénység továbbra is széles körű, és a társadalmi egyenlőtlenségeket sem sikerült felszámolni. 

S noha a növekedés önmagában nem old meg mindent, de Manchester most már képes helyben kezelni olyan problémákat, mint a lakhatás, a közlekedés vagy az oktatás.

A város polgármestere így fogalmaz: Manchesternek nagyszerű 19. százada, gyenge 20. százada volt, és most talán egy nagyszerű 21. század előtt áll.

 

 

