Vis major: leálltak egy hazai nagybank elektronikus csatornái, nincs ügyintézés a bankfiókokban

Riasztás: veszélyben lehet az élete, ha ezt teszi az ételeibe és italaiba!

hiba

Technikai hiba miatt az MBH Bank elektronikus csatornái átmenetileg nem működnek, és a bankfióki ügyintézés is szünetel. Az MBH Bank tájékoztatása szerint ugyanakkor a bankkártyák használata zavartalan.
Technikai hiba miatt az MBH Bank elektronikus csatornái az MBH Netbank (korábban BB) kivételével átmenetileg nem elérhetőek, és a fióki ügyintézés is szünetel adott tájékoztatást a pénzintézet.

Az MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció)
Az MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció)
Fotó: MTI/Vajda János

MBH Bank: Dolgozunk a hiba elhárításán

A pénzintézet közlése szerint ügyfeleik bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. 

Munkatársaink nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét!

áll a közleményben. 

 

