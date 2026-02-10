Vis major: leálltak egy hazai nagybank elektronikus csatornái, nincs ügyintézés a bankfiókokban

Technikai hiba miatt az MBH Bank elektronikus csatornái átmenetileg nem működnek, és a bankfióki ügyintézés is szünetel. Az MBH Bank tájékoztatása szerint ugyanakkor a bankkártyák használata zavartalan.

Technikai hiba miatt az MBH Bank elektronikus csatornái – az MBH Netbank (korábban BB) kivételével – átmenetileg nem elérhetőek, és a fióki ügyintézés is szünetel – adott tájékoztatást a pénzintézet. Az MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció)

Fotó: MTI/Vajda János MBH Bank: Dolgozunk a hiba elhárításán A pénzintézet közlése szerint ügyfeleik bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Munkatársaink nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét! – áll a közleményben.

