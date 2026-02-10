Megszólalt a MNB az MBH Bank leállása miatt, fontos dolgot közöltek

Miként az Origo megírta, kedd reggel óta technikai hiba miatt az MBH Bank elektronikus csatornái átmenetileg nem működnek, és a bankfióki ügyintézés is szünetel. Az MBH Bank tájékoztatása szerint ugyanakkor a bankkártyák használata zavartalan. Most a felügyeleti feladatokat ellátó MNB is megszólalt az ügyben.

Az MBH Bank egyik fiókjának homlokzata (illusztráció)

Fotó: MTI/Vajda János

MNB: előkészítik a felügyeleti lépéseket az MBH Bank problémájának rendezéséhez

A Magyar Nemzeti Bank nemrég arról adott tájékoztatást, hogy haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és

előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezése kapcsán.

Az MNB arra hivja fel a figyelmet, hogy az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos problémák kapcsán az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen, is kaphatnak választ.

A bank egyelőre nem közölt részleteket a leállás mögötti technikai hiábról, cikkünk készítésekor is az a korábban kiadott tájékoztatásuk van érvényben, miszerint dolgoznak a hiba elhárításán.