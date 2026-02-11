MBH Bank: megszólalt a pénzintézet a leállásról – ezt mondta az ügyfelek pénzéről

Miként az Origo megírta, kedd reggel technikai hiba miatt az MBH Bank elektronikus csatornái átmenetileg nem működtek, és a bankfióki ügyintézés is szünetelt. Beszámoltunk arról is, hogy a felügyeleti feladatokat ellátó MNB a fejlemény után haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészítette a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezése kapcsán. Az MBH Bank délutánra hárította el a problémát.

MBH Bank: Biztonságban volt az ügyfelek pénze

A pénzintézet tájékoztatása szerint kedden 16 órára befejezték a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását.

A bank hangsúlyozza, hogy a leállás hátterében egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája állt, nem érte támadás a bank rendszereit.

A bank szakértői délután fokozatosan kapcsolták vissza a lakossági netbanki rendszereket, és folyamatban van a vállalati netbank visszakapcsolása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása is a teljes ügyfélkör számára.

A február 10-én beérkezett forint utalásokat a bank a nap végéig jóváírja az ügyfelek számláin, az ügyfelek által előzetesen indított tranzakciókat szintén a nap végéig teljesíti.

A bank ezúton is biztosítja az ügyfeleket arról, hogy a banknál elhelyezett pénzük és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak.

Az MBH Bank a vonatkozó előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot a hibaelhárítás lépéseiről.