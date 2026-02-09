Jön a legújabb McDonald’s

A családbarát Drive étterem várhatóan közel 60 új munkahelyet teremt a Hajdú-Bihar vármegyei településen, erősítve a McDonald’s hálózat elkötelezettségét a helyi közösség és gazdaság iránt – derült ki a cég közleményéből.

Hajdúböszörményben nyílik a McDonald’s új étterme. Fotó: NurPhoto

Hajdúböszörményben nyílik a McDonald’s új étterme

A hálózatbővítés részeként Hajdúböszörményben már meg is kezdődtek az étterem építési munkálatai. A létesítményt magyar tervezők álmodták meg – számolt be róla a Haon. Az étterem kialakításánál kiemelt szerepet kapnak a digitális megoldások és a modern vendégélmény: a rendelés leadására a hagyományos kasszák mellett érintőképernyős kioszkokon, valamint a McDonald’s mobilapplikációján keresztül is lesz lehetőség.

A hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. a hajdúböszörményi étterem működtetését Cserháti Gabriella franchise partnerre bízta, akihez jelenleg az öt debreceni „Meki” is tartozik.