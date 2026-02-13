McDonald's: bevált a titkos recept, özönlenek a vendégek az éttermekbe

A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál nagyobb bevételt és nyereséget ért el a december végén záródott negyedévben – derül ki a vállalat jelentéséből. A McDonald's negyedik negyedévben elért adózott eredménye 2,164 milliárd dollár, részvényenként 3,03 dollár volt az előző év azonos időszakában elért 2,017 milliárd dollár, részvényenként 2,80 dollár után. A cég egyszeri tételektől megtisztított részvényenkénti negyedéves adózott eredménye 3,12 dollár volt, meghaladva az elemzői prognózisban szereplő 3,05 dollárt és a tavalyi év azonos időszakában elért 2,83 dollárt. A vállalat bevétele éves összevetésben 10 százalékkal, 7,009 milliárd dollárra emelkedett az előző év utolsó negyedévében elért 6,388 milliárd dollárról, felülmúlva a 6,84 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

Működni látszik a McDonald's „receptje” a vásárlók visszacsábítására az éttermekbe (illusztráció)

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mindez a vállalat szerint köszönhető annak, hogy a - sajátos szóösszetétellel megnevezett - költségérzékeny amerikai fogyasztók újra a gyorsétterem-óriás felé fordulnak, miután a vállalat látványosan ráerősített az értékalapú ajánlatokra, az árkedvezményes csomagokra és az időszakos promóciókra.

Sikerült újra megszólítani a kispénzűeket a McDonald's-nak

A gyorsétteremláncok és étteremeik száma, gazdasági súlyuk, társadalmi beágyazottságuk igen jelentős az Egyesült Államokban. Miként az Origón több cikkben bemutattuk, a Covid-19 után tapasztalható, az átlagos amerikai inflációnál nagyobb mértékű gyorséttermi áremelkedések különösen azokat fogyasztókat tartották távol az éttermektől, akik egyébként a vásárlói rétegen belül jelentős szeletet képviselnek: a kisebb jövedelműeket. A McDonald's-nak és más láncoknak az elmúlt években komoly árversenybe kellett bonyolódniuk egymással azért, hogy a fogyasztók újra nagyobb számban étkezzenek náluk.

Miként a Fox Business cikkéből kiderül, a stratégia működni látszik, legalábbis a McDonald's esetében: az Egyesült Államokban az eladások 6,8 százalékkal emelkedtek a negyedik negyedévben – ez közel két éve a legnagyobb növekedés –, miközben a kedvezményes árú ajánlatok és az erőteljes promóciók növekvő forgalmat generáltak az éttermekben.