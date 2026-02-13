McDonald's: bevált a titkos recept, özönlenek a vendégek az éttermekbe

A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál nagyobb bevételt és nyereséget ért el a december végén záródott negyedévben – derül ki a vállalat jelentéséből. A McDonald's negyedik negyedévben elért adózott eredménye 2,164 milliárd dollár, részvényenként 3,03 dollár volt az előző év azonos időszakában elért 2,017 milliárd dollár, részvényenként 2,80 dollár után. A cég egyszeri tételektől megtisztított részvényenkénti negyedéves adózott eredménye 3,12 dollár volt, meghaladva az elemzői prognózisban szereplő 3,05 dollárt és a tavalyi év azonos időszakában elért 2,83 dollárt. A vállalat bevétele éves összevetésben 10 százalékkal, 7,009 milliárd dollárra emelkedett az előző év utolsó negyedévében elért 6,388 milliárd dollárról, felülmúlva a 6,84 milliárd dolláros elemzői konszenzust.
Mindez a vállalat szerint köszönhető annak, hogy a - sajátos szóösszetétellel megnevezett - költségérzékeny amerikai fogyasztók újra a gyorsétterem-óriás felé fordulnak, miután a vállalat látványosan ráerősített az értékalapú ajánlatokra, az árkedvezményes csomagokra és az időszakos promóciókra.
Sikerült újra megszólítani a kispénzűeket a McDonald's-nak
A gyorsétteremláncok és étteremeik száma, gazdasági súlyuk, társadalmi beágyazottságuk igen jelentős az Egyesült Államokban. Miként az Origón több cikkben bemutattuk, a Covid-19 után tapasztalható, az átlagos amerikai inflációnál nagyobb mértékű gyorséttermi áremelkedések különösen azokat fogyasztókat tartották távol az éttermektől, akik egyébként a vásárlói rétegen belül jelentős szeletet képviselnek: a kisebb jövedelműeket. A McDonald's-nak és más láncoknak az elmúlt években komoly árversenybe kellett bonyolódniuk egymással azért, hogy a fogyasztók újra nagyobb számban étkezzenek náluk.
Miként a Fox Business cikkéből kiderül, a stratégia működni látszik, legalábbis a McDonald's esetében: az Egyesült Államokban az eladások 6,8 százalékkal emelkedtek a negyedik negyedévben – ez közel két éve a legnagyobb növekedés –, miközben a kedvezményes árú ajánlatok és az erőteljes promóciók növekvő forgalmat generáltak az éttermekben.
A vállalat vezérigazgatója, Chris Kempczinski elmondta, egyre több bizonyíték utal arra, hogy „az értékalapú stratégiára épülő irány működik, különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében, akiket az infláció sújtott leginkább”.
Az ünnepi akciók szintén szerepet játszottak a vendégek visszacsábításában:
- a vállalat októberben – közel egy évtized szünet után – újraindította a McDonald's Monopoly promóciót, novemberben pedig 5 dollártól induló ajánlatokat vezetett be;
- decemberben a cég egy Grincs-tematikájú menüt vezetett be, amely a vállalat közlése szerint „a történelem legmagasabb egy napi forgalmát” hozta.
A megújuló vendégforgalom az elvártnál erősebb pénzügyi eredményekhez is hozzájárult, ami azt mutatja, hogy a kedvezményekre épülő forgalomnövekedés nyereségben is megmutatkozhat.
Iparági elemzők szerint ugyanakkor a következetesség kulcsfontosságú lesz, mivel a fogyasztók továbbra is megfontoltan döntenek arról, hol költik el pénzüket.
A teljes tavalyi évben a McDonald's adózott eredménye 8,563 milliárd dollár, részvényenként 11,95 dollár volt az előző évben elért 8,223 milliárd dollár, részvényenként 11,39 dollár után.
A vállalat bevétele 2025-ben éves szinten 4,0 százalékkal, 26,885 milliárd dollárra emelkedett.
Egyetlen gyorsétteremlánc sem dőlhet hátra
A McDonald’s stratégiája különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy számos amerikai étterem küzd a vendégforgalom volumenének megtartásával. Az iparág egészében az alacsonyabb árkategóriájú láncok általában jobban teljesítettek, mint drágább versenytársaik, mivel a vásárlók egyre inkább olcsóbb alternatívák felé mozdulnak.
A Taco Bell 7 százalékos forgalomnövekedést ért el a legutóbbi negyedévben azonos üzletekre vetítve, míg a KFC 3 százalékos bővülésről számolt be
– közölte az anyavállalat, a Yum Brands a múlt héten. Ezzel szemben a magasabb árkategóriában működő – a magyar piacra egyelőre még nem belépő – Chipotle Mexican Grill 1,7 százalékos forgalomcsökkenést jelentett a hónap elején.
Előretekintve a McDonald’s tovább kívánja erősíteni megfizethetőségi üzenetét, miközben terjeszkedik az italpiacon is – például hideg kávék, prémium szénsavas üdítők és energiaital-jellegű italok bevezetésével. Az új, McCafé márkanevű italcsalád még idén megjelenik az Egyesült Államokban és néhány nemzetközi piacon, miután egy 500 üzletben végzett tesztidőszak eredménye a vállalati elvárásokat is felülmúlta. Ezek az ajánlatok elsősorban a fiatalabb fogyasztók körében ösztönözhetik a gyakoribb étteremlátogatásokat.