Bejelentést tett a Media Markt kínai vevője: egész Európát akarják, jön a saját webáruház

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Stalib helyzetről, szilárd pénzügyi eredményről jelentett a Media Markt üzletláncot is birtokoló Ceconomy a legutóbbi pénzügyi negyedévéről. Eközben más érdekességet is látni a vállalat háza táján: a cégben már tavaly többségi tulajdont szerző kínai óriás, a JD.com, csomagkiszállító szolgáltatást indít Európában. A magyarországi Media Markt vásárlói egyelőre még nem, de várhatóan a közeljövőben találkozhatnak az új csomagszállító márkával.
A Media Markt mögött is álló Ceconomy a 2025/26-os pénzügyi év első negyedévében (2025. október-december) 3,4 százalékos korrigált árbevétel-növekedést ért el, 7,6 milliárd eurót. A vállalat közlése szerint a tizenkettedik egymást követő negyedévben növelték jövedelmezőségüket. Ez a stabil teljesítmény megerősíti a stratégia és a költséggazdálkodás hatékonyságát a cég szerint. A pénzügyi eedmények kapcsán érdemes felidézni: tavaly a kínai óriás JD.com vált a német cég többségi tulajdonosává, és az idén január végén napvilágot látott információk szerint terítéken van a magyarországi Media Markt hálózat átalakítása is. Bezárások nem várhatók, s a napokban jött a friss hír: a JD.com saját futárcéggel lép az európai piacra.

JoyExpress néven indít kiszállítási szolgáltatást Európában a hamarosan debütáló online felületéhez, a Joybuyhoz a Media Markt kínai vevője, a JD.com
Fotó: JD.com

Meggyőző számok láthatók a Media Markt mögött álló Ceconomy jelentésében

A Ceconomy pénzügyi eredményeiről készített összefoglalója szerint a vállalat különösen Törökországban, Spanyolországban, Magyarországon, Svájcban, valamint Olaszországban ért el erőteljes árbevétel-növekedést és látványos jövedelmezőség-javulást. Más piacon visszafogottabb volt a növekedés, de a teljesítményhez a Black November és az erős karácsonyi értékesítési időszak is hozzájárult.

Erősített a vállalat az online értékesítésben is, melynek részaránya először haladta meg a 30 százalékot.

Az ügyfél-elégedettség rekordmagas szintet ért el, továbbá a szolgáltatás menedzsment, a Marketplace, a saját márkák, és más területek is hajtották a jövedelmezőséget.

A JD.com mostanra abszolút többséget szerzett a vállalatban, és bár a Ceconomyhoz tartozó márkák integrálása a vállalat eddigi  portfóliájába talán még nem olyan látványos, de aligha tévedés az a prognózis, miszerint a jövőben ez sokkal szembetűnőbb lesz. A legnagyobb árbevételű kínai kiskereskedő most pedig az jelentette be, hogy JoyExpress néven saját kézbesítési szolgáltatást indít Európában, kihasználva a vállalatnál felhalmozott tudást és képességeket a szolgáltatás technológiai alapú irányítására.

MediaMarkt , 29 August 2025, Bavaria, Munich: The Mediamarkt logo can be seen on flags at a branch of the MediaMarktSaturn chain in Munich (Bavaria) on August 29, 2025. MediaMarktSaturn Retail Group GmbH (formerly Media-Saturn-Holding GmbH) is the operator of the largest electronics retail chain in Europe. The company combines the formerly independent consumer electronics chains MediaMarkt and Saturn. (Symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Media Markt cégjelzése Münchenben
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  

Új online kínai platform indul el Európában, de nem ez lesz az új Temu

A vállalat által eddig közzétett információk szerint a JoyExpress első lépésként a Joybuy-t fogja kiszolgálni. A Joybuy a JD.com saját online kiskereskedelmi platformja. 

A tervek szerint 2026 márciusában fog elindulni, a nagyobb európai városokban aznapi vagy másnapi kiszállítást ajánlva a vásárlóknak.

Ha ez teljesül, akkor az egész Európában nagyot alakító Temu-Shein-Aliexpress-Alibaba kvartett kaphat a termékkör tekintetében legalább részben versenytársat, legalábbis azokon a piacokon – Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, Franciaország, valamint a benelux államok –, ahol várhatóan elsőként vezetik be. A cég azt jelzi előre, hogy saját formaruhában és márkázott járművekkel szállít ki, Európa-szerte több mint 60 raktárból és depóból végezve a kiszállítást. Azaz helyi raktárból szállítanak, melyek száma a Joybuy előrhetőségével párhuzamosan bővülni fog. Később pedig a szolgáltatások között igényelhető lesz az is, hogy a kiszállított nagyobb háztartási gépeket be is üzemeljék a szállítók a vevő lakásán.

Ez azt jelenti, hogy az európai piacra egy „újabb Temu” lépne be? 

A jelek szerint nem, mivel a Joybuy márkás termékeket kínál majd a vásárlóknak, elsősorban a JD.com portfóliójának megfelelő termékkörökből.

Azaz nem újabb „online kacatboltra” kell számítani, hanem inkább arra, hogy a Joybuy termékeihez a vállalat a JoyExpress révén kapcsol magas szintű logisztikai szolgáltatásokat. 

A későbbiekben pedig várható, hogy a JoyExpress más kereskedelmi vállalatok részére, a piaci versenybe bekapcsolódva végez majd szállítási szolgáltatásokat. A Heise cikke szerint a márka olyan neveknek támaszthat konkurenciát – legalábbis Németországban –, mint

  • a DHL, vagy
  • az Amazon.

Axel Eggenwirth, a JD.com európai logisztikai vezetője ugyanakkor azt is mondta

logisztikai képességeiket a gyorsan fogyó cikkek, valamint az élelmiszerek szállítása terén is fejleszteni kívánják.

Arról egyelőre nem áll rendelkezésre információ, hogy a magyarországi Media Markt mellett megjelenik-e, és ha igen, mikor, milyen formában a Joybuy-platform, illetve annak kiegészítéseként a JoyExpress szolgáltatás. 

 

