Bejelentést tett a Media Markt kínai vevője: egész Európát akarják, jön a saját webáruház

A Media Markt mögött is álló Ceconomy a 2025/26-os pénzügyi év első negyedévében (2025. október-december) 3,4 százalékos korrigált árbevétel-növekedést ért el, 7,6 milliárd eurót. A vállalat közlése szerint a tizenkettedik egymást követő negyedévben növelték jövedelmezőségüket. Ez a stabil teljesítmény megerősíti a stratégia és a költséggazdálkodás hatékonyságát a cég szerint. A pénzügyi eedmények kapcsán érdemes felidézni: tavaly a kínai óriás JD.com vált a német cég többségi tulajdonosává, és az idén január végén napvilágot látott információk szerint terítéken van a magyarországi Media Markt hálózat átalakítása is. Bezárások nem várhatók, s a napokban jött a friss hír: a JD.com saját futárcéggel lép az európai piacra.

JoyExpress néven indít kiszállítási szolgáltatást Európában a hamarosan debütáló online felületéhez, a Joybuyhoz a Media Markt kínai vevője, a JD.com

Fotó: JD.com

Meggyőző számok láthatók a Media Markt mögött álló Ceconomy jelentésében

A Ceconomy pénzügyi eredményeiről készített összefoglalója szerint a vállalat különösen Törökországban, Spanyolországban, Magyarországon, Svájcban, valamint Olaszországban ért el erőteljes árbevétel-növekedést és látványos jövedelmezőség-javulást. Más piacon visszafogottabb volt a növekedés, de a teljesítményhez a Black November és az erős karácsonyi értékesítési időszak is hozzájárult.

Erősített a vállalat az online értékesítésben is, melynek részaránya először haladta meg a 30 százalékot.

Az ügyfél-elégedettség rekordmagas szintet ért el, továbbá a szolgáltatás menedzsment, a Marketplace, a saját márkák, és más területek is hajtották a jövedelmezőséget.

A JD.com mostanra abszolút többséget szerzett a vállalatban, és bár a Ceconomyhoz tartozó márkák integrálása a vállalat eddigi portfóliájába talán még nem olyan látványos, de aligha tévedés az a prognózis, miszerint a jövőben ez sokkal szembetűnőbb lesz. A legnagyobb árbevételű kínai kiskereskedő most pedig az jelentette be, hogy JoyExpress néven saját kézbesítési szolgáltatást indít Európában, kihasználva a vállalatnál felhalmozott tudást és képességeket a szolgáltatás technológiai alapú irányítására.

A Media Markt cégjelzése Münchenben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /

Új online kínai platform indul el Európában, de nem ez lesz az új Temu

A vállalat által eddig közzétett információk szerint a JoyExpress első lépésként a Joybuy-t fogja kiszolgálni. A Joybuy a JD.com saját online kiskereskedelmi platformja.

A tervek szerint 2026 márciusában fog elindulni, a nagyobb európai városokban aznapi vagy másnapi kiszállítást ajánlva a vásárlóknak.

Ha ez teljesül, akkor az egész Európában nagyot alakító Temu-Shein-Aliexpress-Alibaba kvartett kaphat a termékkör tekintetében legalább részben versenytársat, legalábbis azokon a piacokon – Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, Franciaország, valamint a benelux államok –, ahol várhatóan elsőként vezetik be. A cég azt jelzi előre, hogy saját formaruhában és márkázott járművekkel szállít ki, Európa-szerte több mint 60 raktárból és depóból végezve a kiszállítást. Azaz helyi raktárból szállítanak, melyek száma a Joybuy előrhetőségével párhuzamosan bővülni fog. Később pedig a szolgáltatások között igényelhető lesz az is, hogy a kiszállított nagyobb háztartási gépeket be is üzemeljék a szállítók a vevő lakásán.