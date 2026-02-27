Magyar Péter újabb hazugsága lepleződött le: a Néppárt átviszi a Mercosur-egyezményt és elárulja a gazdákat

Ursula von der Leyen hangsúlyozta: az alkalmazás természeténél fogva ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a Mercosur-egyezmény csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament ahozzájárulását adta. A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen – tette hozzá a német politikus a Politico beszámója szerint.
Ursula von der Leyen emlékeztetett: Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta az EU-Mercosur megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket. Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt. Mint mondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett - tette hozzá - stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.
Fidesz-KDNP: a döntés merénylet az európai gazdák ellen
A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja a döntés kapcsán kiadott közleményében azt írta, a bejelentés „a gazdák nyílt színi elárulása és minden demokratikus alapelv semmibevétele”. „Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is végrehajtják a Mercosur-megállapodást. Átmeneti időszakra hivatkoznak, de ez csak politikai színjáték. A döntés élesen szembe megy az Európai Parlament korábbi döntésével, amely bírósághoz utalta az ügyet. Egyben arculcsapást jelent az európai gazdák számára, akik egyre nagyobb tüntetéseken fejezték ki tiltakozásukat Európa számos országában” – írták.
Hozzátették: a megállapodást azért ellenzik, mert az „európai gazdák tömegeit teheti tönkre”. "Óriási mennyiségű mezőgazdasági terméket engednek be az európai piacra.
Az európai gazdáknak óriáscégekkel kellene versenyezniük, úgy, hogy közben 20 százalékkal csökkentik a támogatásaikat. Ráadásul a dél amerikai gazdálkodóknak nem kell ugyanazoknak a szabályoknak megfelelniük, ami önmagában is óriási versenyhátrány” – írták. Kiemelték: „a Mercosur-megállapodást Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze”. „Ursula von der Leyen a néppártból érkezik, az agrárbiztos a néppártból érkezik, mint ahogy az Európai Parlament megállapodás-párti hangadói is” – jegyezték meg.
A képviselőcsoport hozzátette: „Manfred Weber tiszteletét fejezte ki a szerződést ratifikáló Argentínának és Uruguay-nak. Nekik megadják a tiszteletet, de az európai és a magyar gazdáktól ezt megtagadják”.
„A Fidesz-KDNP mindent meg fog tenni azért, hogy a brüsszeli nagykoalíció döntései minél kisebb kárt okozzanak a magyar gazdáknak. Ebben a vitában csak a kormánypártokra számíthatnak” – írták.
Tönkreteheti az európai mezőgazdaságot a Mercosur-egyezmény
Számos EU-tagállam, köztük Magyarország, Lengyelország és Franciaország is kőkeményen bírálta a megállapodást, mivel szerintük az rendkívül hátrányosan érintené az európai gazdákat, sőt, katasztofális helyzetbe hozná az amúgy is komoly nehézségekkel küzdő európai mezőgazdaságot.
A több mint két évtizedes egyeztetés után tető alá hozott EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény célja papíron a gazdasági kapcsolatok erősítése az Európai Unió és a dél-amerikai blokk
- Argentína,
- Brazília,
- Bolívia,
- Paraguay
- és Uruguay között.
A megállapodás eltörölné a vámok 90 százalékát, ami új piacokat nyitna az EU-s gépjármű- és vegyipar számára. Dr. Somosi Zoltán, az MCC kutatója szerint az árat végül az európai mezőgazdaság fizetné meg.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) határozottan elutasítja az egyezményt: álláspontjuk szerint a megállapodás súlyos károkat okoz a magyar és európai mezőgazdaságnak, mivel az unió olyan import előtt nyitná meg piacait, amely jóval enyhébb szabályok mellett, olcsóbban és gyakran az európai normákkal ellentétes módon kerül előállításra.
Az állatjólét és a klímavédelem szempontjából is aggályos a megállapodás
Az Ursula von der Leyen által áterőltetett megállapodás nemcsak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is negatívan érinti. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány elnöke arra figyelmeztetett, hogy az egyezmény alááshatja azt a világelső állatjóléti rendszert, amelyet Európa évtizedek alatt épített fel. A szigorú európai előírások – amelyek szabályozzák az állatok tartási körülményeit, szállítását és vágását – jelentős anyagi terhet rónak az uniós gazdákra. A Mercosur-országokból érkező, olcsóbban előállított termékek beáramlása ezt a rendszert teheti tönkre.
A Mercosur-megállapodás a klímavédelem szempontjából is aggályos. A dél-amerikai mezőgazdasági területek növekedése miatt az Amazonas és a szavannák területe folyamatosan csökken. A mezőgazdasági termelés kitelepítése, vagyis az „offshoring", csak papíron csökkenti az unió károsanyag-kibocsátását, miközben a globális nettó kibocsátás a fokozott dél-amerikai termelés és a szállítás miatt növekedhet. A civil szervezetek közleménye szerint az egyezmény akár 34 százalékkal is növelheti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Bár a megállapodás tartalmaz környezetvédelmi fejezeteket, ezek végrehajtása és betartatása nagyrészt önkéntes alapon történik.
Az Európai Bizottság egy jogi kiskaput alkalmazva léptette életbe a sokak áltak bírált egyezményt
Mint ismert, január elején a folyamatos gazdademonstrációk ellenére az EU-tagállamok minősített többsége – valójában pár nagyobb tagállam hozzájárulásával megszavazta az egyezményt.
Az Európai Parlament ugyanakkor elhalasztotta a megállapodás ratifikálását, és jogi véleményt kért az Európai Bíróságtól, ami hónapokra megakaszthatja a folyamatot. Az Európai Bizottság ugyanakkor már korábban jogi kiskapukat épített be a rendszerbe, elfogadva egy olyan szabályt, amely szerint „ideiglenesen” azonnal életbe léptethető a megállapodás, függetlenül attól, hogy azt elfogadták-e a tagországok.
Magyar Péter és a Tisza Párt nem állt ki a magyar gazdákért Brüsszelben
A Mercosur-egyezmény legfőbb támogatója és propagálója az Európai Parlamentben az az Európai Néppárt, amelynek a Magyar Péter vezette Tisza Párt is tagja. A Tisza elnöke a magyar választók felé kommunikálva ugyan többször is azt hangoztatta, hogy nem támogatják a Mercosur-megállapodást, Brüsszelben már egyszer sem szólalt fel az egyezmény ellen, holott az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagjaként erre bőven lett volna lehetősége. Közben a Tisza pártcsaládját, az Európai Néppártot vezető Manfred Weber többször is teljes mellszélességgel kiáll a megállapodás mellett, sőt, felszólította a néppárti képviselőket, hogy szavazzák meg azt, akik ennek a felszólításnak eleget is tettek.
Január 21-én a Tisza Párt egyértelmű tanújelét adta, hogy a gazdák helyett Brüsszel érdekeit szolgálja. A Fideszt is soraiban tudó Patrióta frakció bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Mercosur-egyezmény körüli anomáliák miatt von der Leyen ellen, a tiszás képviselők azonban nem vettek részt a szavazáson, az indítvány végül nem kapott többséget, így az Európai Bizottság vezetője maradhatott a posztján.
