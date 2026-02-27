Magyar Péter újabb hazugsága lepleződött le: a Néppárt átviszi a Mercosur-egyezményt és elárulja a gazdákat

Ursula von der Leyen hangsúlyozta: az alkalmazás természeténél fogva ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a Mercosur-egyezmény csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament ahozzájárulását adta. A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen – tette hozzá a német politikus a Politico beszámója szerint.

Magyar Péter nem volt hajlandó szembemenni a brüsszeli vezetőkkel a Mercosur-egyezmény kapcsán: a Tisza Párt elnöke végrehajtja, amit Weber és von der Leyen mond neki

Ursula von der Leyen emlékeztetett: Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta az EU-Mercosur megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket. Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt. Mint mondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett - tette hozzá - stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.

Fidesz-KDNP: a döntés merénylet az európai gazdák ellen

A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja a döntés kapcsán kiadott közleményében azt írta, a bejelentés „a gazdák nyílt színi elárulása és minden demokratikus alapelv semmibevétele”. „Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is végrehajtják a Mercosur-megállapodást. Átmeneti időszakra hivatkoznak, de ez csak politikai színjáték. A döntés élesen szembe megy az Európai Parlament korábbi döntésével, amely bírósághoz utalta az ügyet. Egyben arculcsapást jelent az európai gazdák számára, akik egyre nagyobb tüntetéseken fejezték ki tiltakozásukat Európa számos országában” – írták.

Hozzátették: a megállapodást azért ellenzik, mert az „európai gazdák tömegeit teheti tönkre”. "Óriási mennyiségű mezőgazdasági terméket engednek be az európai piacra.