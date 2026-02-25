Ursula alkuja veszélybe sodorja a környezetet, az agráriumot, az állatjólétet és az élelmiszer-biztonságot

A több mint két évtizedes egyeztetés után tető alá hozott EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény célja papíron a gazdasági kapcsolatok erősítése az Európai Unió és a dél-amerikai blokk (Argentína, Brazília, Bolívia, Paraguay és Uruguay) között. A megállapodás eltörölné a vámok 90 százalékát, ami új piacokat nyitna az EU-s gépjármű- és vegyipar számára. Dr. Somosi Zoltán, az MCC kutató szerint az árat végül az európai mezőgazdaság fizetné meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) határozottan elutasítja az egyezményt: álláspontjuk szerint a megállapodás súlyos károkat okoz a magyar és európai mezőgazdaságnak, mivel az unió olyan import előtt nyitná meg piacait, amely jóval enyhébb szabályok mellett, olcsóbban és gyakran az európai normákkal ellentétes módon kerül előállításra.
Mercosur: kettős mérce az élelmiszer-biztonságban
Az európai gazdáknak a világ legszigorúbb környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírásainak kell megfelelniük. Ezzel szemben a Mercosur-országokban jóval lazábbak a szabályok. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a dél-amerikai országokban még mindig alkalmaznak olyan növényvédő szereket, mint például:
- az atrazin vagy
- az acatoklór.
Ezeket a szereket az Európai Unióban egészségkárosító hatásuk miatt már évtizedekkel ezelőtt betiltották.
Ezen szerek importját és alkalmazását éppen azok a nagy ipari lobbik (például a Bayer-Monsanto és a BASF) segítik elő, amelyek Európában kénytelenek alkalmazkodni a szigorúbb szabályokhoz.
Magyarország kormánya, valamint az agrárszakmai szervezetek szerint ez a gyakorlat nemcsak a gazdákat hozza behozhatatlan versenyhátrányba, hanem az élelmiszer-önrendelkezést és az európai fogyasztók biztonságát is veszélyezteti. 57 magyar civil és agrárszervezet nyílt levélben szólította fel a döntéshozókat, hogy mondjanak nemet a kereskedelmi egyezményre.
Veszélyben az állatjóléti rendszer
Az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által áterőltetett megállapodás nemcsak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is negatívan érinti. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány elnöke arra figyelmeztetett, hogy az egyezmény alááshatja azt a világelső állatjóléti rendszert, amelyet Európa évtizedek alatt épített fel. A szigorú európai előírások – amelyek szabályozzák az állatok tartási körülményeit, szállítását és vágását – jelentős anyagi terhet rónak az uniós gazdákra. A Mercosur-országokból érkező, olcsóbban előállított termékek beáramlása ezt a rendszert teheti tönkre. A témával korábban a Magyar Nemzet is foglalkozott.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2025 végén az Európai Bizottság kénytelen volt visszahívni brazil marhahússzállítmányokat, miután az ellenőrzések során az EU-ban tiltott hormonokat találtak bennük. Ezen felül dél-amerikai farmokon tett újságírói látogatások feltárták, hogy az állatok gyakran nem rendelkeznek hivatalos azonosítóval, és az ottani agrárüzletekben a legfontosabb antibiotikumok is recept nélkül kaphatók.
A klímavédelem is áldozatul eshet
A Mercosur-megállapodás a klímavédelem szempontjából is aggályos. A dél-amerikai mezőgazdasági területek növekedése miatt az Amazonas és a szavannák területe folyamatosan csökken. A mezőgazdasági termelés kitelepítése, vagyis az „offshoring", csak papíron csökkenti az unió károsanyag-kibocsátását, miközben a globális nettó kibocsátás a fokozott dél-amerikai termelés és a szállítás miatt növekedhet. A civil szervezetek közleménye szerint az egyezmény akár 34 százalékkal is növelheti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Bár a megállapodás tartalmaz környezetvédelmi fejezeteket, ezek végrehajtása és betartatása nagyrészt önkéntes alapon történik.