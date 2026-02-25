Ursula alkuja veszélybe sodorja a környezetet, az agráriumot, az állatjólétet és az élelmiszer-biztonságot

Hírlevél
Az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által aláírt megállapodás intézményesíti a kettős mércét: az uniós gazdákat szigorú előírásokkal kötik gúzsba, a határokat pedig tágra nyitja a olyan import előtt, amelyet Európában már rég betiltott vegyszerekkel és megkérdőjelezhető állattartási körülmények között állítottak elő. Nem elég, hogy a Mercosur veszélyezteti a gazdák megélhetését és az élelmiszer-biztonságot, de az komoly környezetvédelmi árat is fizethetünk az olcsóbb, silány termékekért.
mercosur

A több mint két évtizedes egyeztetés után tető alá hozott EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény célja papíron a gazdasági kapcsolatok erősítése az Európai Unió és a dél-amerikai blokk (Argentína, Brazília, Bolívia, Paraguay és Uruguay) között. A megállapodás eltörölné a vámok 90 százalékát, ami új piacokat nyitna az EU-s gépjármű- és vegyipar számára. Dr. Somosi Zoltán, az MCC kutató szerint az árat végül az európai mezőgazdaság fizetné meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) határozottan elutasítja az egyezményt: álláspontjuk szerint a megállapodás súlyos károkat okoz a magyar és európai mezőgazdaságnak, mivel az unió olyan import előtt nyitná meg piacait, amely jóval enyhébb szabályok mellett, olcsóbban és gyakran az európai normákkal ellentétes módon kerül előállításra.

Olyan Mercosur megállapodás közvetetten olyan technlógiák alkalmazását ösztönzi, amiket az EU a saját területén (nem véletlenül) már rég betiltott. /Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP
Olyan Mercosur-megállapodás közvetetten olyan technológiák alkalmazását ösztönzi, amiket az EU a saját területén (nem véletlenül) már rég betiltott /Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Mercosur: kettős mérce az élelmiszer-biztonságban

Az európai gazdáknak a világ legszigorúbb környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírásainak kell megfelelniük. Ezzel szemben a Mercosur-országokban jóval lazábbak a szabályok. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a dél-amerikai országokban még mindig alkalmaznak olyan növényvédő szereket, mint például:

  • az atrazin vagy
  • az acatoklór.

Ezeket a szereket az Európai Unióban egészségkárosító hatásuk miatt már évtizedekkel ezelőtt betiltották.

Ezen szerek importját és alkalmazását éppen azok a nagy ipari lobbik (például a Bayer-Monsanto és a BASF) segítik elő, amelyek Európában kénytelenek alkalmazkodni a szigorúbb szabályokhoz.

Magyarország kormánya, valamint az agrárszakmai szervezetek szerint ez a gyakorlat nemcsak a gazdákat hozza behozhatatlan versenyhátrányba, hanem az élelmiszer-önrendelkezést és az európai fogyasztók biztonságát is veszélyezteti. 57 magyar civil és agrárszervezet nyílt levélben szólította fel a döntéshozókat, hogy mondjanak nemet a kereskedelmi egyezményre.

Veszélyben az állatjóléti rendszer

Az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által áterőltetett megállapodás nemcsak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is negatívan érinti. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány elnöke arra figyelmeztetett, hogy az egyezmény alááshatja azt a világelső állatjóléti rendszert, amelyet Európa évtizedek alatt épített fel. A szigorú európai előírások – amelyek szabályozzák az állatok tartási körülményeit, szállítását és vágását – jelentős anyagi terhet rónak az uniós gazdákra. A Mercosur-országokból érkező, olcsóbban előállított termékek beáramlása ezt a rendszert teheti tönkre. A témával korábban a Magyar Nemzet is foglalkozott.

Jobban esik a steak, ha a szarvasmarha egy óceánnal arrébb szenvedett? / Fotó: magyarmezogazdasag.hu
Jobban esik a steak, ha a szarvasmarha egy óceánnal arrébb szenvedett?
/ Fotó: magyarmezogazdasag.hu

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2025 végén az Európai Bizottság kénytelen volt visszahívni brazil marhahússzállítmányokat, miután az ellenőrzések során az EU-ban tiltott hormonokat találtak bennük. Ezen felül dél-amerikai farmokon tett újságírói látogatások feltárták, hogy az állatok gyakran nem rendelkeznek hivatalos azonosítóval, és az ottani agrárüzletekben a legfontosabb antibiotikumok is recept nélkül kaphatók.

A klímavédelem is áldozatul eshet

A Mercosur-megállapodás a klímavédelem szempontjából is aggályos. A dél-amerikai mezőgazdasági területek növekedése miatt az Amazonas és a szavannák területe folyamatosan csökken. A mezőgazdasági termelés kitelepítése, vagyis az „offshoring", csak papíron csökkenti az unió károsanyag-kibocsátását, miközben a globális nettó kibocsátás a fokozott dél-amerikai termelés és a szállítás miatt növekedhet. A civil szervezetek közleménye szerint az egyezmény akár 34 százalékkal is növelheti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Bár a megállapodás tartalmaz környezetvédelmi fejezeteket, ezek végrehajtása és betartatása nagyrészt önkéntes alapon történik.

 

 

