Ursula alkuja veszélybe sodorja a környezetet, az agráriumot, az állatjólétet és az élelmiszer-biztonságot

A több mint két évtizedes egyeztetés után tető alá hozott EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény célja papíron a gazdasági kapcsolatok erősítése az Európai Unió és a dél-amerikai blokk (Argentína, Brazília, Bolívia, Paraguay és Uruguay) között. A megállapodás eltörölné a vámok 90 százalékát, ami új piacokat nyitna az EU-s gépjármű- és vegyipar számára. Dr. Somosi Zoltán, az MCC kutató szerint az árat végül az európai mezőgazdaság fizetné meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) határozottan elutasítja az egyezményt: álláspontjuk szerint a megállapodás súlyos károkat okoz a magyar és európai mezőgazdaságnak, mivel az unió olyan import előtt nyitná meg piacait, amely jóval enyhébb szabályok mellett, olcsóbban és gyakran az európai normákkal ellentétes módon kerül előállításra.

Olyan Mercosur-megállapodás közvetetten olyan technológiák alkalmazását ösztönzi, amiket az EU a saját területén (nem véletlenül) már rég betiltott /Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Mercosur: kettős mérce az élelmiszer-biztonságban

Az európai gazdáknak a világ legszigorúbb környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírásainak kell megfelelniük. Ezzel szemben a Mercosur-országokban jóval lazábbak a szabályok. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a dél-amerikai országokban még mindig alkalmaznak olyan növényvédő szereket, mint például:

az atrazin vagy

az acatoklór.

Ezeket a szereket az Európai Unióban egészségkárosító hatásuk miatt már évtizedekkel ezelőtt betiltották.

Ezen szerek importját és alkalmazását éppen azok a nagy ipari lobbik (például a Bayer-Monsanto és a BASF) segítik elő, amelyek Európában kénytelenek alkalmazkodni a szigorúbb szabályokhoz.

Magyarország kormánya, valamint az agrárszakmai szervezetek szerint ez a gyakorlat nemcsak a gazdákat hozza behozhatatlan versenyhátrányba, hanem az élelmiszer-önrendelkezést és az európai fogyasztók biztonságát is veszélyezteti. 57 magyar civil és agrárszervezet nyílt levélben szólította fel a döntéshozókat, hogy mondjanak nemet a kereskedelmi egyezményre.

Veszélyben az állatjóléti rendszer

Az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által áterőltetett megállapodás nemcsak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is negatívan érinti. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány elnöke arra figyelmeztetett, hogy az egyezmény alááshatja azt a világelső állatjóléti rendszert, amelyet Európa évtizedek alatt épített fel. A szigorú európai előírások – amelyek szabályozzák az állatok tartási körülményeit, szállítását és vágását – jelentős anyagi terhet rónak az uniós gazdákra. A Mercosur-országokból érkező, olcsóbban előállított termékek beáramlása ezt a rendszert teheti tönkre. A témával korábban a Magyar Nemzet is foglalkozott.