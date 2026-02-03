Mercosur: trükkök százai – így működik a demokrácia az Európai Unióban

Az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben az ellenzők bírósági felülvizsgálatot terveznek a paktum ellen – közölte a Bloomberg hírügynökség szerint Friedrich Merz német kancellár. „A Mercosur és az Unió közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, amint az első dél-amerikai ország ratifikálja” – mondta Merz hétfőn Frankfurtban tartott beszédében.

Mercosur: Átverik a gazdákat és semmibe veszik az uniós szavazókat. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A német kancellár már január 23-án sürgette az Európai Uniót, hogy ideiglenes jelleggel vezesse be az új kereskedelmi megállapodást a dél-amerikai országokkal, gyakorlatilag megkerülve a paktum bírósági felülvizsgálatát, amelyet az Európai Parlament ellenzői vertek át a döntéshozatalon. Vagyis az elvárás az, hogy az eddigi kiskapuk kihasználása után az Európai Unió szavazói által a parlamentbe delegált képviselők állásfoglalását és döntését is megkerüljék.

Mertz jogállamiságról és demokráciáról alkotott elképzeléseit jól mutatják, hogy múlt pénteken újságíróknak azt mondta, az EU és Argentína, Brazília, Uruguay és Paraguay közötti Mercosur-megállapodás „demokratikus legitimitása” kétségtelen. A képviselők döntését közben azzal iktatta ki, hogy kifejtette, szerinte rosszkor szavaztak. Konkrétan azt mondta:

Nagyon sajnálom, hogy az Európai Parlament olyan időpontban hozta meg döntését, amikor a világ elvárja az Európai Uniótól, hogy bizonyítsa cselekvőképességét.

Mint ismert, január elején a folyamatos gazdademonstrációk ellenére az Európai Uniós tagállamok minősített többsége – vagyis pár nagyobb tagállam hozzájárulásával – megszavazta a Mercosurral kötendő szabadkereskedelmi egyezményt, amelynek nyomán az Európai Unió, Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay részvételével gyakorlatilag egy 780 millió lakost számláló közös piac születik.

Az Európai Parlament ugyanakkor elhalasztotta a megállapodás ratifikálását, és jogi véleményt kért az Európai Bíróságtól, ami hónapokra megakaszthatja a folyamatot. Az Európai Bizottság ugyanakkor már korábban jogi kiskapukat épített be a rendszerbe, elfogadva egy olyan szabályt, amely szerint „ideiglenesen” azonnal életbe léptethető a megállapodás, függetlenül attól, hogy azt elfogadták-e a tagországok.