A téli olimpia után egyetemisták költözhetnek az olimpikonok helyére Milánóban – már aki meg tudja majd fizetni

Az olimpiai falut a téli olimpiai játékok után a város diákszállás-hiányának enyhítésére fogják hasznosítani Milánóban, és a komplexum 6 százalékkal növeli majd a város diákszállás-kapacitását. Ennek alapján kijelenthető, hogy Milánó olimpiai faluja egy jól átgondolt projekt részeként született meg, ám máris megjelentek az aggodalmak amiatt, hogy a borsos bérleti díjak sok diák számára megfizethetetlenné teszik majd a létesítményt.
olimpiai játékokMilánó-Cortina 2026diákszállásolimpiai faluMilánó

Milánó olimpiai faluja egy átgondolt esettanulmány a hasonló projektekhez képest, ugyanis az ötkarikás játékoknak otthont adó városokban korábban világszerte jellemzően mutatós komplexumokat hoztak ugyan létre, a hosszú távú felhasználás azonban gyakran másodlagos szempont volt. Az észak-olaszországi nagyváros erre a célra szolgáló, 1700 férőhelyes épületegyüttesét ezzel szemben úgy tervezték, hogy a milánói-cortinai téli olimpia után hozzájárulhasson a diákszállás-hiány enyhítéséhez.

Milánó olimpiai faluja, MILAN, ITALY - FEBRUARY 03: Signage pictured during an Olympic Village Cortina Media Day on day minus three of the Milano Cortina 2026 Olympic Games on February 03, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
Milánó olimpiai faluja új funkciót kap a téli olimpiai játékok után
Fotó: Maja Hitij/Getty Images

Az őszi szemeszterre már beköltözhetnek a diákok

A Skidmore, Owings és Merrill építész iroda által tervezett létesítmény jelentős lépést tesz a fenntarthatóság felé. Az egykori Porta Romana vasútállomás helyén létrehozott fejlesztés az olasz Alpokban működő öt sportolói szállás egyike, de az egyetlen olyan, amely nem meglévő szállodákat vagy ideiglenesen kialakított lakóegységeket használ. Biztosítani akarták, hogy a játékok után ne kelljen átalakítani – ami jellemzően hosszú és kibocsátás-intenzív folyamat. 

Arra jutottak, hogy a diákszállások könnyű átmenetet jelentenek a sportolói szállások után, hiszen mindkettő lényegében kollégium

 – írja a Bloomberg.

Az olimpikonok által egykor használt lakások újrahasznosítása persze nem teljesen új keletű ötlet. Münchenben, Atlantában, Calgaryban és Torinóban szintén diákszálláshelyeket alakítottak ki ezekben a komplexumokban. Jelentős átalakításokra volt azonban szükség Alberta és Calgary létesítményeinek diáklakásokká alakításához, Torinóban pedig, amely 2006-ban adott otthont a játékoknak, ezek az ingatlanok évekig üresen álltak, mielőtt birtokba vehették volna azokat a diákok. 

MILAN, ITALY - FEBRUARY 03: The Olympic Rings are seen in the Athletes' Village for Milano Cortina 2026 Winter Olympics on February 3, 2026 in Milan, Italy. The opening ceremony for the 2026 Milano Cortina Winter Olympics will take place on February 6, 2026. (Photo by Lu Lin/CHINASPORTS/VCG via Getty Images)
Az olimpikonok helyére ősztől egyetemisták költözhetnek be 
Fotó: Lu Lin/Getty Images

A Porta Romanában ezzel szemben a lakások nagyjából a jelenlegi állapotukban maradhatnak meg: stúdiólakások lesznek saját fürdőszobával és konyhasarokkal. A kibocsátás csökkentése érdekében minden emeleten található egy nagy közös konyha, a tetőket fotovoltaikus panelekkel szerelték fel, és a komplexum hat épületét előregyártott elemekből építették meg. Mivel pedig mind a sportolóknak, mind a diákoknak bútorozott lakásokra van szükségük, nem kell átalakítás, így eleve jobb minőségű bútorokkal rendezhették be ezek a kis stúdiólakásokat.

A diákok a 2026-os őszi szemeszterre már beköltözhetnek a diákszállásokra. 

A két történelmi vasúti épületet magában foglaló komplexumot nyitott teraszok sora szegélyezi, amelyek a klasszikus milánói bérházakra jellemző galériás erkélyekre emlékeztetnek. 

Méregdrága diákszállás lesz Milánó olimpiai faluja

A komplexum összesen 6 százalékkal növeli a város diákszállás-kapacitását, és Milánóban – ahol körülbelül 220 ezer kollégista elszállásolását kell megoldani – égetően nagy szükség van ezekre a plusz helyekre. Ám az észak-olasz nagyvárosban a diákoknak drágább a lakásbérlés, mint Olaszország más területein – átlagosan havi 664 eurót (kb. 250 ezer forint) kell leszurkolniuk szobánként. 

MILAN, ITALY - FEBRUARY 03: General view of Team United State of America accommodation during an Olympic Village Cortina Media Day on day minus three of the Milano Cortina 2026 Olympic Games on February 03, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
A komplexum összesen 6 százalékkal növeli majd a város kollégiumi kapacitását
Fotó: Maja Hitij/Getty Images

Az új létesítmény sem lesz olcsó, mert 

  • az 1700 férőhelyből 
  • mindössze 450 lesz elérhető a kevésbé tehetős diákok számára, havi 592 eurós (kb. 223 ezer forint), kedvezményes áron, a rezsivel együtt. 

A fennmaradó helyek közül egy közös kétágyas szoba havi 739 euróba (kb. 280 ezer forint), egy egyágyas szoba pedig 1065 euróba (kb. 400 ezer forint) fog kerülni. 

Ezek az árak a komplexumot Milánó legdrágább kollégiumává teszik.

De több korábbi példát lehetne említeni arra, hogy az utóhasznosítás során milyen drágává váltak az ilyen létesítmények. A 2012-es nyári olimpiai játékok előtt például Londonban eredetileg arról volt szó, hogy a kelet-londoni Olimpiai Park – egy történelmileg alacsonyabb jövedelmű környék – körül tervezett 12.400 új otthon fele megfizethető árú ingatlan lesz. Végül azonban csak kevesebb, mint az ötödük lett az. 

Párizsban pedig, ahol a 2024-es olimpiai falu az olcsóbb Saint-Denis kerületben található, az új építésű ingatlanok egy részét ugyan piaci ár alatt értékesítették, a legtöbbjüket azonban jelentősen drágábban, mint a környéken található, azonos méretű lakásokat.

 

