A téli olimpia után egyetemisták költözhetnek az olimpikonok helyére Milánóban – már aki meg tudja majd fizetni

Milánó olimpiai faluja egy átgondolt esettanulmány a hasonló projektekhez képest, ugyanis az ötkarikás játékoknak otthont adó városokban korábban világszerte jellemzően mutatós komplexumokat hoztak ugyan létre, a hosszú távú felhasználás azonban gyakran másodlagos szempont volt. Az észak-olaszországi nagyváros erre a célra szolgáló, 1700 férőhelyes épületegyüttesét ezzel szemben úgy tervezték, hogy a milánói-cortinai téli olimpia után hozzájárulhasson a diákszállás-hiány enyhítéséhez.

Milánó olimpiai faluja új funkciót kap a téli olimpiai játékok után

Fotó: Maja Hitij/Getty Images

Az őszi szemeszterre már beköltözhetnek a diákok

A Skidmore, Owings és Merrill építész iroda által tervezett létesítmény jelentős lépést tesz a fenntarthatóság felé. Az egykori Porta Romana vasútállomás helyén létrehozott fejlesztés az olasz Alpokban működő öt sportolói szállás egyike, de az egyetlen olyan, amely nem meglévő szállodákat vagy ideiglenesen kialakított lakóegységeket használ. Biztosítani akarták, hogy a játékok után ne kelljen átalakítani – ami jellemzően hosszú és kibocsátás-intenzív folyamat.

Arra jutottak, hogy a diákszállások könnyű átmenetet jelentenek a sportolói szállások után, hiszen mindkettő lényegében kollégium

– írja a Bloomberg.

Az olimpikonok által egykor használt lakások újrahasznosítása persze nem teljesen új keletű ötlet. Münchenben, Atlantában, Calgaryban és Torinóban szintén diákszálláshelyeket alakítottak ki ezekben a komplexumokban. Jelentős átalakításokra volt azonban szükség Alberta és Calgary létesítményeinek diáklakásokká alakításához, Torinóban pedig, amely 2006-ban adott otthont a játékoknak, ezek az ingatlanok évekig üresen álltak, mielőtt birtokba vehették volna azokat a diákok.

Az olimpikonok helyére ősztől egyetemisták költözhetnek be

Fotó: Lu Lin/Getty Images

A Porta Romanában ezzel szemben a lakások nagyjából a jelenlegi állapotukban maradhatnak meg: stúdiólakások lesznek saját fürdőszobával és konyhasarokkal. A kibocsátás csökkentése érdekében minden emeleten található egy nagy közös konyha, a tetőket fotovoltaikus panelekkel szerelték fel, és a komplexum hat épületét előregyártott elemekből építették meg. Mivel pedig mind a sportolóknak, mind a diákoknak bútorozott lakásokra van szükségük, nem kell átalakítás, így eleve jobb minőségű bútorokkal rendezhették be ezek a kis stúdiólakásokat.

A diákok a 2026-os őszi szemeszterre már beköltözhetnek a diákszállásokra.

A két történelmi vasúti épületet magában foglaló komplexumot nyitott teraszok sora szegélyezi, amelyek a klasszikus milánói bérházakra jellemző galériás erkélyekre emlékeztetnek.