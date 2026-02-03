Duplázták a családi adókedvezményt, jön a bruttó egymillió forintos átlagbér

A napokban, a januári bérek utalásával több millió munkavállalóhoz és gyermekes családhoz érkezik magasabb fizetés. A minimálbér, és a közszféra béremelése, valamint a családi adókedvezmény év eleji újabb 50 százalékos emelése és a 40 év alatti, kétgyermekes anyák szja-mentessége együttesen jelentősen növeli a családok bevételeit - hívta fel a figyelmet a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A kormány célja, hogy a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot. jelentősen nőtt a családok bevétele.

Fotó: Unsplash

A közlemény szerint, a januári béremeléseknek köszönhetően több pénzt kapnak a minimálbéren és a szakmunkás-minimálbéren foglalkoztatottak is. 2010 óta:

a minimálbér 73 500 forintról 322 800 forintra emelkedett,

míg a garantált bérminimum 89 500 forintról 373 200 forintra nőtt.

A bruttó átlagkereset 202 ezer forintról közel 800 ezer forintra nőtt, miközben a nettó átlagkereset átlépte az 500 ezer forintot. Mint írták, a kormány célja, hogy a következő kormányciklusban a növekedés folytatódjon: a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot.

Minimálbér emelés mellett, duplázodó családi adókedvezmény

A családok támogatása is tovább erősödik, hiszen a kormány két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt. Az újabb, januári 50 százalékos emeléssel a gyermekes családok is még több pénzhez jutnak. Egy gyermek esetében 20 ezer forintra, két gyermeknél gyermekenként 40 ezer forintra, azaz összesen 80 ezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nőtt a havi kedvezmény összege.

Jelentősen emelkedik a 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák nettó fizetése is, mivel januártól ők is szja-mentességet kaptak.

Az szja-mentesség továbbra is segíti az eddigi kedvezményezett csoportokat is: a 25 év alatti fiatalokat, a 30 év alatti, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyákat.

A közszférában is jelentős béremelések történtek. Januártól átlagosan további 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, így átlagkeresetük már eléri a bruttó 950 ezer forintot. A béremelést követően a vidéki tankerületekben dolgozó pedagógusok:

36 százaléka 700-800 ezer forint közötti,

32 százaléka 800-900 ezer forint közötti,

míg további 32 százalékuk már 900 ezer forint feletti bérben részesül.

A szakképzésben dolgozó szakoktatók bére is 10 százalékkal emelkedett, így a béremelés után a minimum bruttó fizetésük 775 500 forintra nőtt, az átlagbérük megközelíti a 890 000 forintot.