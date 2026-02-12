Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a minimálbér az egész Európai Unióban

Hírlevél
A forintárfolyam 7-9 százalékos erősödése és a 11 százalékos minimálbér-emelés hatására euróban számítva éves alapon az egész Európai Unióban hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a minimálbér, közel 19 százalékkal. A vásárlóerő paritáson kimutatott 11 százalékos érték pedig a negyedik legnagyobb volt az unióban. Az elmúlt 16 évben a minimálbér és a garantált bérminimum nominálisan több mint négyszeresére, a reálértékük pedig több mint duplájára nőtt.
Az Eurostat évente két alkalommal közli a tagállamok minimálbér adatait, január és július végén. A legutóbb megjelent kimutatás szerint idén az euróban számolt minimálbér növekedésünk a legnagyobb volt az Európai Unióban, 18,5  százalékos. Ennek egy része a forint tavalyi évben elért erősödéséből, másik része pedig a forintban mért 11 százalékos emeléséből adódik. A vásárlóerő paritáson kimutatott 11 százalékos érték pedig a negyedik legnagyobb volt az unióban.

Magyarországon nőtt legtöbbet a minimálbér az Európai Unióban
Fotó: MTI/Faludi Imre

„Fontos hangsúlyozni, hogy Romániában Észtországban, Spanyolországban és Szlovéniában idén nem volt minimálbér-emelés, náluk biztosan reálérték csökkenés lesz. Mellettük még Lengyelországban és Belgiumban is kisebb volt az emelés, mint a tavalyi infláció, e két országban is csak akkor van esélye a reálérték megtartásának, ha idén alacsonyabb lesz az inflációjuk, mint tavaly volt” – hívja fel a figyelmet tanulmányában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó.

Egyre nagyobb a magyar minimálbér vásárlóértéke

Nálunk az idei évre 3,2 százalékos inflációt becsül a Magyar Nemzeti Bank, így a minimálbérek reálértéke 7,6 százalékkal fog várhatóan emelkedni, ami szintén a legjobbak egyike lesz minden bizonnyal az unióban.

A magyar minimálbér vásárlóértéke már 6 országot megelőzött, nálunk alacsonyabb Észtországban, Lettországban, Csehországban, Bulgáriában, Szlovákiában és Máltán is.

A vásárlóerő változásának a vizsgálatához a minimálbér emelési ütemét korrigálni kell az infláció mértékével. Ugyanezen mutatóból elkészített rangsor alapján a 22 uniós tagállam közül 7,5 százalékkal hazánk az ötödik helyen áll. A minimálbér értéke éves alapon Bulgáriában és Cipruson nőtt a legnagyobb mértékben, 8,7 százalékkal, míg Észtországban körülbelül 4 százalékkal, Romániában pedig majdnem 8 százalékkal csökkent a legalacsonyabb keresetek vásárlóereje.

Magyarországon a foglalkoztatottak csupán kb. 5 százalékának az alapbére a minimálbér, ezért a keresetek alakulására sokkal nagyobb hatást gyakorol a garantált bérminimum, amit az unió középmezőnyébe lehetne beilleszteni. Romániában például minimálbért keres egyes becslések szerint a munkavállalók 40 százaléka.

(Megjegyzendő: az unió 5 országában nincs hivatalos egységes minimálbér, és a szabályozás számos ponton országonként különböző.)

Minimálbér
A minimálbér az Európai Unió tagállamaiban az év elején
Fotó: Eurostat

A garantált bérminimum is rendkívüli mértékben növekedett

Az elmúlt 16 évben a minimálbér és a garantált bérminimum is soha nem látott mértékben növekedett Magyarországon. Mindkettő nominálisan több mint négyszeresére, a reálértékük pedig több, mint duplájára nőtt. A minimálbér 120, a garantált bérminimum pedig 109 százalékkal ér többet most, mint 2010-ben. Ez a dinamika hajtotta az összes magasabb kereseti kategóriát is.

Azon négy minimálbérrel rendelkező ország közül, amelyek nem tagjai az eurózónának, a magyar minimálbér fejlődése a legmagasabb mértékű  – erre már az Oeconomus elemzése világít rá.

Az idei 11 százalékos emelés, illetve a forintárfolyam emelkedésének hatására a magyar minimálbér 838 euróra emelkedett.

A kormánypártok célkitűzése, hogy 2028-ra a legalacsonyabb fizetések elérjék az ezer eurós szintet. 

Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője kiemeli, hogy a kormány egyik elérendő célja a minimálbérek átlagbérhez viszonyított felzárkóztatása. Az elmúlt években tapasztalt dinamikus minimálbér-fejlesztések ezt a célt szolgálták. 

 

 

