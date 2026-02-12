Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a minimálbér az egész Európai Unióban

Az Eurostat évente két alkalommal közli a tagállamok minimálbér adatait, január és július végén. A legutóbb megjelent kimutatás szerint idén az euróban számolt minimálbér növekedésünk a legnagyobb volt az Európai Unióban, 18,5 százalékos. Ennek egy része a forint tavalyi évben elért erősödéséből, másik része pedig a forintban mért 11 százalékos emeléséből adódik. A vásárlóerő paritáson kimutatott 11 százalékos érték pedig a negyedik legnagyobb volt az unióban.
„Fontos hangsúlyozni, hogy Romániában Észtországban, Spanyolországban és Szlovéniában idén nem volt minimálbér-emelés, náluk biztosan reálérték csökkenés lesz. Mellettük még Lengyelországban és Belgiumban is kisebb volt az emelés, mint a tavalyi infláció, e két országban is csak akkor van esélye a reálérték megtartásának, ha idén alacsonyabb lesz az inflációjuk, mint tavaly volt” – hívja fel a figyelmet tanulmányában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó.
Egyre nagyobb a magyar minimálbér vásárlóértéke
Nálunk az idei évre 3,2 százalékos inflációt becsül a Magyar Nemzeti Bank, így a minimálbérek reálértéke 7,6 százalékkal fog várhatóan emelkedni, ami szintén a legjobbak egyike lesz minden bizonnyal az unióban.
A magyar minimálbér vásárlóértéke már 6 országot megelőzött, nálunk alacsonyabb Észtországban, Lettországban, Csehországban, Bulgáriában, Szlovákiában és Máltán is.
A vásárlóerő változásának a vizsgálatához a minimálbér emelési ütemét korrigálni kell az infláció mértékével. Ugyanezen mutatóból elkészített rangsor alapján a 22 uniós tagállam közül 7,5 százalékkal hazánk az ötödik helyen áll. A minimálbér értéke éves alapon Bulgáriában és Cipruson nőtt a legnagyobb mértékben, 8,7 százalékkal, míg Észtországban körülbelül 4 százalékkal, Romániában pedig majdnem 8 százalékkal csökkent a legalacsonyabb keresetek vásárlóereje.
Magyarországon a foglalkoztatottak csupán kb. 5 százalékának az alapbére a minimálbér, ezért a keresetek alakulására sokkal nagyobb hatást gyakorol a garantált bérminimum, amit az unió középmezőnyébe lehetne beilleszteni. Romániában például minimálbért keres egyes becslések szerint a munkavállalók 40 százaléka.
(Megjegyzendő: az unió 5 országában nincs hivatalos egységes minimálbér, és a szabályozás számos ponton országonként különböző.)
A garantált bérminimum is rendkívüli mértékben növekedett
Az elmúlt 16 évben a minimálbér és a garantált bérminimum is soha nem látott mértékben növekedett Magyarországon. Mindkettő nominálisan több mint négyszeresére, a reálértékük pedig több, mint duplájára nőtt. A minimálbér 120, a garantált bérminimum pedig 109 százalékkal ér többet most, mint 2010-ben. Ez a dinamika hajtotta az összes magasabb kereseti kategóriát is.
Azon négy minimálbérrel rendelkező ország közül, amelyek nem tagjai az eurózónának, a magyar minimálbér fejlődése a legmagasabb mértékű – erre már az Oeconomus elemzése világít rá.
Az idei 11 százalékos emelés, illetve a forintárfolyam emelkedésének hatására a magyar minimálbér 838 euróra emelkedett.
A kormánypártok célkitűzése, hogy 2028-ra a legalacsonyabb fizetések elérjék az ezer eurós szintet.
Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője kiemeli, hogy a kormány egyik elérendő célja a minimálbérek átlagbérhez viszonyított felzárkóztatása. Az elmúlt években tapasztalt dinamikus minimálbér-fejlesztések ezt a célt szolgálták.