Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a minimálbér az egész Európai Unióban

Az Eurostat évente két alkalommal közli a tagállamok minimálbér adatait, január és július végén. A legutóbb megjelent kimutatás szerint idén az euróban számolt minimálbér növekedésünk a legnagyobb volt az Európai Unióban, 18,5 százalékos. Ennek egy része a forint tavalyi évben elért erősödéséből, másik része pedig a forintban mért 11 százalékos emeléséből adódik. A vásárlóerő paritáson kimutatott 11 százalékos érték pedig a negyedik legnagyobb volt az unióban.

Magyarországon nőtt legtöbbet a minimálbér az Európai Unióban

Fotó: MTI/Faludi Imre

„Fontos hangsúlyozni, hogy Romániában Észtországban, Spanyolországban és Szlovéniában idén nem volt minimálbér-emelés, náluk biztosan reálérték csökkenés lesz. Mellettük még Lengyelországban és Belgiumban is kisebb volt az emelés, mint a tavalyi infláció, e két országban is csak akkor van esélye a reálérték megtartásának, ha idén alacsonyabb lesz az inflációjuk, mint tavaly volt” – hívja fel a figyelmet tanulmányában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó.

Egyre nagyobb a magyar minimálbér vásárlóértéke

Nálunk az idei évre 3,2 százalékos inflációt becsül a Magyar Nemzeti Bank, így a minimálbérek reálértéke 7,6 százalékkal fog várhatóan emelkedni, ami szintén a legjobbak egyike lesz minden bizonnyal az unióban.

A magyar minimálbér vásárlóértéke már 6 országot megelőzött, nálunk alacsonyabb Észtországban, Lettországban, Csehországban, Bulgáriában, Szlovákiában és Máltán is.

A vásárlóerő változásának a vizsgálatához a minimálbér emelési ütemét korrigálni kell az infláció mértékével. Ugyanezen mutatóból elkészített rangsor alapján a 22 uniós tagállam közül 7,5 százalékkal hazánk az ötödik helyen áll. A minimálbér értéke éves alapon Bulgáriában és Cipruson nőtt a legnagyobb mértékben, 8,7 százalékkal, míg Észtországban körülbelül 4 százalékkal, Romániában pedig majdnem 8 százalékkal csökkent a legalacsonyabb keresetek vásárlóereje.

Magyarországon a foglalkoztatottak csupán kb. 5 százalékának az alapbére a minimálbér, ezért a keresetek alakulására sokkal nagyobb hatást gyakorol a garantált bérminimum, amit az unió középmezőnyébe lehetne beilleszteni. Romániában például minimálbért keres egyes becslések szerint a munkavállalók 40 százaléka.