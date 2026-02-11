Ezek a mobilalkalmazások a legnépszerűbbek Európában - hány van a telefonján?

Tömegesen használt szolgáltatássá alakult a mesterséges intelligencia

A szakértők szerint a lista egyik legfontosabb tanulsága, hogy

a mesterséges intelligencia immár nem kísérleti technológia, hanem tömegesen használt szolgáltatás lett.

A mobilapplikációk piacán így egyszerre erősödik az MI, az e-kereskedelem és a tartalomfogyasztás, miközben a klasszikus közösségi platformok növekedési üteme lassulni látszik.

A letöltések nem egyenesen arányosak a bevétellel

Az AppFigures 2025-ös becslései szerint az európai alkalmazáspiacon egyre nagyobb a szakadék a népszerűség és a jövedelmezőség között. A bevételi rangsor egészen más képet mutat, mint a letöltések.

A TikTok az EU legnagyobb bevételt termelő alkalmazása, becslések szerint több mint 740 millió eurót hozott, noha letöltésszámban csak a negyedik helyen áll. A bevételek alapján a ChatGPT következik a második helyen 448 millió euróval, ami azt mutatja, hogy az MI-előfizetések tömegesen alakítják át a felhasználókat fizető ügyfelekké. A Tinder 429 millió euróval a harmadik helyen áll, ami jól mutatja, hogy a randialkalmazások monetizációs ereje tartós.

És nem csak a Tinder: a bevétel szerinti top 20-as listán, a 14. helyen ott van még a Bumble, 125 millió euróval és a 20. hellyel a Badoo Dating 81 millió euróval is. A bevételek túlnyomó részét az előfizetésekre, prémiumfunkciókra és digitális tartalomra épülő appok hozzák. Ezt a mintázatot tükrözik a streamingplatformok, például a Disney+ (351 millió euró) és az Amazon Prime Video (323 millió euró), valamint az olyan szolgáltatások, mint a Google One (283 millió euró) és a YouTube (243 millió euró).

Az EU-ban legtöbb bevételt termelő appoknál a költéseket ma jóval változatosabb tényezők hajtják, mint néhány évvel ezelőtt, amikor a mobiljátékokon kívüli kiadások döntő része még a szórakoztató- és randialkalmazásokhoz, például a Disney+-hoz, a Spotifyhoz, a Tinderhez vagy a Huluhoz kötődött

– mondta Randy Nelson, az AppFigures piaci elemzésekért felelős vezetője az Euronews Nextnek.