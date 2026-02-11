Ezek a mobilalkalmazások a legnépszerűbbek Európában - hány van a telefonján?

Az alkalmazások világa folyamatosan változik. Egyes appok villámgyorsan törnek fel, mások eltűnnek a süllyesztőben vagy teljesen új köntöst öltenek. A Facebook valaha rendkívül népszerű volt, de sok országban visszaszorult. Akkoriban az OpenAI ChatGPT-je még nem is létezett, ma viszont letöltésekben toronymagasan vezet – számolt be az Euronews, amelyik egy friss felmérés alapján azt is összefoglalt, hogy mely mobilapplikációk népszerűek még Európában.
Európában tavaly a ChatGPT volt a legtöbbször letöltött mobilapplikáció: az alkalmazást mintegy 64 millió alkalommal töltötték le az uniós országokban. Az AppFigures becslései alapján ezzel a mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatás megelőzte az összes közösségi és szórakoztató platformot,
amely jól mutatja, hogy az MI-alapú megoldások iránti érdeklődés tömegessé vált a kontinensen.
A mobilapplikációk közül a Temu is az élen van
A legfrissebb adatok szerint
- a rangsor második helyén a kínai hátterű Temu végzett, amely közel 44 millió letöltést ért el Európában. Az online vásárlási mobilapplikáció gyors térnyerése azt jelzi, hogy az árérzékeny fogyasztók egyre nagyobb arányban fordulnak az olcsó, globális piacterek felé.
- A dobogó harmadik fokára a Meta új közösségi platformja, a Threads került, amely 27,3 millió letöltést produkált.
- A toplista élmezőnyében továbbra is meghatározóak a videós és közösségi szolgáltatások. A TikTok 26,8 millió,
- a videószerkesztésre használt CapCut pedig 25,5 millió letöltést ért el,
- miközben a Google saját mesterségesintelligencia-megoldása, a Gemini is bekerült a legnépszerűbb mobilapplikációk közé, több mint 25 millió letöltéssel.
- A pénzügyi és kereskedelmi alkalmazások szintén erős pozíciókat szereztek. A WhatsApp 24,4 millióval,
- a Revolut 23,9 millióval,
- a használt ruhák adásvételére szakosodott Vinted 23,3 millióval,
- valamint a Lidl hűségprogramját kínáló Lidl Plus 22,9 millióval egyaránt bekerült a tíz legnépszerűbb mobilapplikáció közé Európában. Ez arra utal, hogy a fogyasztók egyre inkább a mindennapi ügyintézést, vásárlást és pénzügyeket is okostelefonon intézik.
Ezeken felül jól teljesített a Duolingo, a SHEIN, az Instagram és a Telegram, amelyek 21 milliónál több letöltést gyűjtöttek. A Klarna, az Uber, a Microsoft Teams, a Canva, a Pinterest és a Snapchat is bekerült a top 20-ba, 16,4 és 17,9 millió közötti letöltésszámmal.
Tömegesen használt szolgáltatássá alakult a mesterséges intelligencia
A szakértők szerint a lista egyik legfontosabb tanulsága, hogy
a mesterséges intelligencia immár nem kísérleti technológia, hanem tömegesen használt szolgáltatás lett.
A mobilapplikációk piacán így egyszerre erősödik az MI, az e-kereskedelem és a tartalomfogyasztás, miközben a klasszikus közösségi platformok növekedési üteme lassulni látszik.
A letöltések nem egyenesen arányosak a bevétellel
Az AppFigures 2025-ös becslései szerint az európai alkalmazáspiacon egyre nagyobb a szakadék a népszerűség és a jövedelmezőség között. A bevételi rangsor egészen más képet mutat, mint a letöltések.
- A TikTok az EU legnagyobb bevételt termelő alkalmazása, becslések szerint több mint 740 millió eurót hozott, noha letöltésszámban csak a negyedik helyen áll.
- A bevételek alapján a ChatGPT következik a második helyen 448 millió euróval, ami azt mutatja, hogy az MI-előfizetések tömegesen alakítják át a felhasználókat fizető ügyfelekké.
- A Tinder 429 millió euróval a harmadik helyen áll, ami jól mutatja, hogy a randialkalmazások monetizációs ereje tartós.
És nem csak a Tinder: a bevétel szerinti top 20-as listán, a 14. helyen ott van még a Bumble, 125 millió euróval és a 20. hellyel a Badoo Dating 81 millió euróval is. A bevételek túlnyomó részét az előfizetésekre, prémiumfunkciókra és digitális tartalomra épülő appok hozzák. Ezt a mintázatot tükrözik a streamingplatformok, például a Disney+ (351 millió euró) és az Amazon Prime Video (323 millió euró), valamint az olyan szolgáltatások, mint a Google One (283 millió euró) és a YouTube (243 millió euró).
Az EU-ban legtöbb bevételt termelő appoknál a költéseket ma jóval változatosabb tényezők hajtják, mint néhány évvel ezelőtt, amikor a mobiljátékokon kívüli kiadások döntő része még a szórakoztató- és randialkalmazásokhoz, például a Disney+-hoz, a Spotifyhoz, a Tinderhez vagy a Huluhoz kötődött
– mondta Randy Nelson, az AppFigures piaci elemzésekért felelős vezetője az Euronews Nextnek.