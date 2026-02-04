Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

Szerda reggel rövid időre komoly fennakadások voltak a K&H Bank mobilbankjának és netbankjának működésében: az ügyfelek egy részének eltűnt a számlaegyenlege és a tranzakciós adataihoz sem fért hozzá az online felületeken. A technikai hibát a bank 10 óra előtt elhárította, addig azonban sokaknál teljes bizonytalanságot okozott a rendszerleállás.

Egyes mobilbanki szolgáltatásoknál kimaradásokat jeleztek az ügyfelek a K&H digitális felületein / Fotó: Shutterstock

Több olvasó is jelezte, hogy a K&H mobilbankjában az „Egyenleg nem elérhető” üzenet fogadta őket ott, ahol a számlán lévő pénzt kellett volna látni – számolt be róla a Portfólió. Az alkalmazásban a számlatörténet helyén is hibaüzenet jelent meg:

A számlatörténet betöltése nem sikerült. Kérjük, hogy lehúzással frissítsd a képernyőt

– jelezte a rendszer az ügyfeleknek a portál szerint.

A netbankba belépve sem volt jobb a helyzet: nem jelent meg a főszámla egyenlege, sőt egyes ügyfeleknél a kártyák, illetve a hitelkártya egyenlege sem töltődött be – írta az Index. Volt olyan olvasó is, aki belépéskor azt az üzenetet kapta: „Elnézést kérünk, hiba történt. Folyamatban lévő tranzakciói nem vesztek el, ezeket ellenőrizni tudja a tranzakciók menüpontban.”

Később a netbank felületén egy általános tájékoztatás is megjelent: „Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később.”

Így reagált a bank

A kialakult helyzettel kapcsolatban mindkét lap megkereste a pénzintézetet. A K&H Bank kommunikációs osztálya elismerte a problémát, és közölte: „Technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében. A hiba elhárításán kiemelt prioritással és sürgősséggel dolgozunk.” A bank az ügyfelek türelmét és megértését kérte. Tudomásunk szerint

nem sokkal 10 óra előtt a szolgáltatás helyreállt, az egyenlegek újra megjelentek a felületeken.

A K&H közlése szerint azóta az ügyfelek ismét a megszokott módon tudják használni a mobilbankot és a netbankot, a reggeli órákban tapasztalt fennakadások azonban sokaknál komoly riadalmat okoztak.