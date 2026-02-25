Nagyon vigyázzon ezzel a webáruházzal, brutális bírságot szabott ki rá a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 őszén indított eljárást a Mobilredfox Kft.-vel szemben, amelyben a GVH a cég weboldalán megjelenő árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatot vizsgálta. A nemzeti versenyhatóság gyanúja az volt, hogy a vállalkozás gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok tapasztalhatóak (pl. megtévesztő akciók, az eredeti árként megjelölt árak - áthúzott árak - gyakori, akár naponta, véletlenszerűen történő módosítása, belső szabályok hiánya az eredeti, illetve akciós árak alkalmazására).

Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Jogsértést követett el a Mobilredfox

A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott, a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Kiderült, hogy a

Mobilredfox Kft. 2023. március 9-től 2025. augusztus 19-ig olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményről, annak létéről, mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.

A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindemellett a cég átfogó vállalásokat is tett az akciótartási gyakorlatának fejlesztése érdekében. Ezeket a GVH Versenytanácsa kötelezően előírta számára, a végrehajtásukat pedig a versenyhatóság szükség esetén utóellenőrzés keretében értékeli majd. Mindezeket mérlegelve a GVH Versenytanácsa 49,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A GVH újfent felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy 2022 májusa óta a hazai kereskedőnek is egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. A nemzeti versenyhatóság ezért az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a vállalkozások árfeltüntetési gyakorlatára. A CCC és az Answear átfogó vállalásokat tett a GVH eljárásának eredményeként, az About You viszont összességében több mint 1 milliárd forintot fizet a magyaroknak a megtévesztő akciók miatt – írja a versenyhatóság közleménye.