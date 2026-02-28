Hírlevél
hulladék

Megszólalt a MOHU Budapest a lomtalanításról – erről mindenkinek tudnia kell

Budapesten az V. és a XIII. kerületben folytatódik a februárban megkezdett lakossági lomtalanítás – tudatta a MOHU Budapest, a hulladékgazdálkodási koncessziós válllalat és a főváros közös tulajdonában álló cég kommunikációjával foglalkozó ügynökség. A vállalkozások által a lakossági lomtalanításkor kihelyezett szemét illegális – figyelmeztet a MOHU Budapest.
hulladékMOHU Budapest Zrtlomtalanítás

A vállalat közleményében kiemelte, hogy hulladékgazdálkodási vállalatként információkkal segítik a hatósági fellépést a lakossági lomtalanítást illegálisan kihasználó vállalkozások ellen és maradéktalanul elszállítja a lakosság által szabályosan, az ingatlanok elé kihelyezett lomokat. Hozzátették: egyidejűleg fel kell lépni az olyan illegális hulladékok ellen, mint például a más településekről vagy vállalkozásoktól származó szemét elhelyezése a kerületi lakosoknak járó lomtalanításkor. Ezek ugyanis illegális hulladékok, melyek visszaszorítása közösségi érdek hívták fel a figyelmet. Az illegális hulladék a terület fenntartójának - sok esetben az önkormányzatnak a felelőssége emelte ki a MOHU Budapest.

lomtalanítás, MOHU, Budapest
Elkezdődött a lomtalanítási szezon, a MOHU Budapest ismét figyelmeztet a fontos tudnivalókra (illusztráció)
Fotó: Németh András Péter

MOHU: problémát okoz az illegális hulladéklerakás

Azt írták: a MOHU Budapest ugyan nem hatóság, de ha az önkormányzat kéri, akkor megosztja, hogy 

a tapasztalatok alapján mely önkormányzati területeken jelenik meg jellemzően illegális hulladék a lomtalanítások idején, hol lehet szükség hatósági fellépésre. 

Ez segíti a közterület-fenntartók munkáját, és hozzájárul a kerületi utcák és parkok tisztaságának megőrzéséhez - magyarázták.

Tájékoztatásuk szerint korábban több kerületben is előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére olyan hulladék került ki, 

  • amely nem minősül lomnak, 
  • és nem a kerületi lakosoktól származik, vagy más településekről érkezők különféle hulladékot hoznak be, és tesznek le ilyenkor a kerületben, például egy cég irodájának felújításából származó építési törmelék vagy egyéb, nem lakossági eredetű anyag kerül a közterületre. 

Ezek illegális hulladékok - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a MOHU Budapest azokban az esetekben tesz jogi lépéseket, ahol gyanítható, hogy szabálytalan vagy jogosulatlan kihelyezés történt, és vállalkozás szórta oda a szemetet. 

Kitértek arra is, hogy külön problémát okoz, amikor a lomtalanítástól független, véletlenszerű közterületi helyeken jelenik meg hulladék. 

Ezek a helyszínek nem az ingatlanok előtt vannak, nem kapcsolódnak a lakosság szabályos lomkihelyezéséhez, ezért az ilyen pontokon megjelenő hulladék sokszor arra utal, hogy illegális lerakásról van szó

jelezték. 

A MOHU Budapest nyitott az együttműködésre a kerületi önkormányzatokkal, hiszen a közterület-felügyelet és a fenntartást végző helyi munkatársak rendelkeznek azokkal a jogosultságokkal, eszközökkel és helyismerettel, amelyek megakadályozhatják, hogy más településen lakók vagy vállalkozások jogosulatlanul használják a kerületi, lakossági lomtalanítást, és illegális hulladékot helyezzenek ki olvasható az összegzésben. 

A MOHU Budapest csak a szabályosan kihelyezett hulladékért felel

A hulladékgazdálkodási vállalat és a lakosok közös érdeke a kerület közterületeinek és parkjainak megóvása attól, hogy azok illegális lerakóhelyekké váljanak hangsúlyozták, hozzátéve, hogy az illegális hulladék kezelése a terület fenntartójának - sok esetben az önkormányzatnak a felelőssége. 

A MOHU Budapest feladata továbbra is a szabályosan kihelyezett lakossági lomok maradéktalan elszállítása írták.

Ugyanakkor a cég azt közölte, hogy 

a vállalat feljelentést tesz, ha az gyanítható, hogy vállalkozások illegális vagy veszélyes hulladéka kerül a lakossági lomtalanításba.

Hozzátették, tapasztalataik szerint a fővárosi lomtalanítás során még mindig rendszeresen kerülnek ki olyan anyagok a közterületre, amelyek nem tartoznak a lom kategóriájába és amelyek kihelyezése nem szabályos. Ilyenek 

  • a festékek, vegyszerek, 
  • üzemanyagtartályok, 
  • működésképtelen hűtők, 
  • építési törmelékek, 
  • céges felújításból származó hulladékok. 

A témában készített korábbi összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg az Origón.

Hangsúlyozták, hogy a lakossági lomtalanításra odahordott céges hulladék, építési törmelék vagy veszélyes anyagok kezelése nemcsak szabálytalan, hanem jelentősen megnehezíti a város tisztán tartását. Példaként megemlítették, hogy az elmúlt évben Csepelen egy cég az autóbontási hulladékot tette ki a lakossági lomok közé, de előfordult olyan is, hogy egy vállalkozás az irodája felújítása után szintén oda helyezte az építési törmeléket. Emellett az is jellemző, hogy a nem kerületi lakosok, teljesen véletlenszerű helyeken, nem ingatlan előtt teszik le a szemetet, vagy más településeken működő vállalkozások viszik oda a hulladékaikat.

 

