Megszólalt a MOHU Budapest a lomtalanításról – erről mindenkinek tudnia kell

A vállalat közleményében kiemelte, hogy hulladékgazdálkodási vállalatként információkkal segítik a hatósági fellépést a lakossági lomtalanítást illegálisan kihasználó vállalkozások ellen és maradéktalanul elszállítja a lakosság által szabályosan, az ingatlanok elé kihelyezett lomokat. Hozzátették: egyidejűleg fel kell lépni az olyan illegális hulladékok ellen, mint például a más településekről vagy vállalkozásoktól származó szemét elhelyezése a kerületi lakosoknak járó lomtalanításkor. Ezek ugyanis illegális hulladékok, melyek visszaszorítása közösségi érdek – hívták fel a figyelmet. Az illegális hulladék a terület fenntartójának - sok esetben az önkormányzatnak – a felelőssége – emelte ki a MOHU Budapest.

Elkezdődött a lomtalanítási szezon, a MOHU Budapest ismét figyelmeztet a fontos tudnivalókra (illusztráció)

Fotó: Németh András Péter

MOHU: problémát okoz az illegális hulladéklerakás

Azt írták: a MOHU Budapest ugyan nem hatóság, de ha az önkormányzat kéri, akkor megosztja, hogy

a tapasztalatok alapján mely önkormányzati területeken jelenik meg jellemzően illegális hulladék a lomtalanítások idején, hol lehet szükség hatósági fellépésre.

Ez segíti a közterület-fenntartók munkáját, és hozzájárul a kerületi utcák és parkok tisztaságának megőrzéséhez - magyarázták.

Tájékoztatásuk szerint korábban több kerületben is előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére olyan hulladék került ki,

amely nem minősül lomnak,

és nem a kerületi lakosoktól származik, vagy más településekről érkezők különféle hulladékot hoznak be, és tesznek le ilyenkor a kerületben, például egy cég irodájának felújításából származó építési törmelék vagy egyéb, nem lakossági eredetű anyag kerül a közterületre.

Ezek illegális hulladékok - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a MOHU Budapest azokban az esetekben tesz jogi lépéseket, ahol gyanítható, hogy szabálytalan vagy jogosulatlan kihelyezés történt, és vállalkozás szórta oda a szemetet.

Kitértek arra is, hogy külön problémát okoz, amikor a lomtalanítástól független, véletlenszerű közterületi helyeken jelenik meg hulladék.

Ezek a helyszínek nem az ingatlanok előtt vannak, nem kapcsolódnak a lakosság szabályos lomkihelyezéséhez, ezért az ilyen pontokon megjelenő hulladék sokszor arra utal, hogy illegális lerakásról van szó

– jelezték.