Lejárt a MOL által a Janafnak adott határidő, megszólalt a horvát cég

Kemény üzenetet küldött a héten a MOL a horvát Janaf nyersolajszállítónak, melyben felszólította a céget, hogy február 27-ig adjon egyértelmű választ arra, hogy hajlandó-e a MOL által tengeri szállítással rendelt kőolajat az Adria-vezetéken Magyarország (és Szlovákia) irányába szállítani. A Janaf ugyanis korábban vonakodott a szálíltásoktól, illetve nem adott egyértelmű választ a kérdésben, noha a MOL világosan jelezte, hogy álláspontjuk szerint a Janaf sem amerikai, sem EU-s szankciót nem sért akkor, ha elvégzi a szállítást, sőt, erre az EU-s szankciós klauza szerint erre köteles is.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a MOL százhalombattai üzemében

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A stratégiai tartalék mellett tengeri olajra is jobban támaszkodna a MOL

Miként az Origón megírtuk, a mintegy 500 000 tonna tengeri szállítású kőolaj kérdése azért került a figyelem középpontjába, mert a Barátság vezeték kiürülése miatt Magyarország és Szlovákia egy hónapja nem kap olajat legfontosabb ellátási útvonalán.

A MOL ezért kormánydöntés nyomán hozzányúlhat a stratégiai tartalékhoz, 250 000 tonnát kiemelve abból, és felgyorsította tengeri szállítású olajbeszerzéseit.

A problémát az okozta, hogy a Janaf

vonakodott, illetve nem kommunikált egyértelműen arról, vállalja-e az orosz olaj szállítását, miközben

a MOL szerint ennek nincs és nem is lehet akadálya, különösen nem a szankciós előírások azok.

Ettől az egyes értesülésekkel ellentétben független, de párhuzamosan zajló fejlemény, hogy az Adria-vezeték vizsgálata, tesztelése új szakaszába lépett annak kapcsán, hogy hosszabb távon is képes lenne-e kiszolgálni a vezetékes ellátást Magyarország irányába.

A MOL február 27-ig adott határidőt a Janaf számára álláspontjának tisztázására. A határidő lejártával a horvát cég közleményt adott ki.

A Janaf a szankciókra hivatkozik, szerintük nincs ellátásbiztonsági gond

Ebben azt írják, hogy partneri és szövetségesi egyeztetéseket tényeken alapulva kell lefolytatni, egyúttal megismétlik, hogy a cég az EU-s, valamint az Egyesült Államok vonatkozó szaknciós előírásait betarva működik.

„Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága semmilyen veszélyben nem áll. A JANAF-on keresztüli útvonal létezik, már használatban van, és elegendő kapacitással rendelkezik olajellátási igényeik kielégítésére”

– állítják, hozzátéve, hogy az előző és ezen a héten is jelentős mennyiségű, szankciók hatálya alá nem tartozó olajat szállítottak a magyar MOL vállalat számára, és április elejére összesen további hét tartályhajó érkezése várható a Janaf olajvezeték-rendszerének ugyanazon felhasználója számára.