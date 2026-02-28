Lejárt a MOL által a Janafnak adott határidő, megszólalt a horvát cég

Kemény üzenetet küldött a héten a MOL a horvát Janaf nyersolajszállítónak, melyben felszólította a céget, hogy február 27-ig adjon egyértelmű választ arra, hogy hajlandó-e a MOL által tengeri szállítással rendelt kőolajat az Adria-vezetéken Magyarország (és Szlovákia) irányába szállítani. A Janaf ugyanis korábban vonakodott a szálíltásoktól, illetve nem adott egyértelmű választ a kérdésben, noha a MOL világosan jelezte, hogy álláspontjuk szerint a Janaf sem amerikai, sem EU-s szankciót nem sért akkor, ha elvégzi a szállítást, sőt, erre az EU-s szankciós klauza szerint erre köteles is.
A stratégiai tartalék mellett tengeri olajra is jobban támaszkodna a MOL
Miként az Origón megírtuk, a mintegy 500 000 tonna tengeri szállítású kőolaj kérdése azért került a figyelem középpontjába, mert a Barátság vezeték kiürülése miatt Magyarország és Szlovákia egy hónapja nem kap olajat legfontosabb ellátási útvonalán.
A MOL ezért kormánydöntés nyomán hozzányúlhat a stratégiai tartalékhoz, 250 000 tonnát kiemelve abból, és felgyorsította tengeri szállítású olajbeszerzéseit.
A problémát az okozta, hogy a Janaf
- vonakodott, illetve nem kommunikált egyértelműen arról, vállalja-e az orosz olaj szállítását, miközben
- a MOL szerint ennek nincs és nem is lehet akadálya, különösen nem a szankciós előírások azok.
Ettől az egyes értesülésekkel ellentétben független, de párhuzamosan zajló fejlemény, hogy az Adria-vezeték vizsgálata, tesztelése új szakaszába lépett annak kapcsán, hogy hosszabb távon is képes lenne-e kiszolgálni a vezetékes ellátást Magyarország irányába.
A MOL február 27-ig adott határidőt a Janaf számára álláspontjának tisztázására. A határidő lejártával a horvát cég közleményt adott ki.
A Janaf a szankciókra hivatkozik, szerintük nincs ellátásbiztonsági gond
Ebben azt írják, hogy partneri és szövetségesi egyeztetéseket tényeken alapulva kell lefolytatni, egyúttal megismétlik, hogy a cég az EU-s, valamint az Egyesült Államok vonatkozó szaknciós előírásait betarva működik.
„Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága semmilyen veszélyben nem áll. A JANAF-on keresztüli útvonal létezik, már használatban van, és elegendő kapacitással rendelkezik olajellátási igényeik kielégítésére”
– állítják, hozzátéve, hogy az előző és ezen a héten is jelentős mennyiségű, szankciók hatálya alá nem tartozó olajat szállítottak a magyar MOL vállalat számára, és április elejére összesen további hét tartályhajó érkezése várható a Janaf olajvezeték-rendszerének ugyanazon felhasználója számára.
A cég közleménye szerint a horvát energiainfrastruktúra rendelkezésre állását igazolja a Szerb Köztársaságból a szerb állami olajcég, a Naftna Industrija Srbije (NIS) számára történő ellátás példája is, ahol a partnerek közösen szigorú szankciós kritériumoknak tesznek eleget a vonatkozó szabályozási keretrendszeren belül a szükséges ellátási hosszabbítások és folytonosság biztosítása érdekében.
Hozzátették, hogy „amennyiben orosz eredetű olajjal vagy Oroszországgal kapcsolatban álló szervezetekkel kapcsolatos megkeresések érkeznek, azokat kizárólag az EU és az OFAC szankciós kritériumainak szigorú keretein belül lehet elbírálni, teljes körű jogi felülvizsgálat, egyértelmű elszámoltathatóság és maximális átláthatóság mellett”.
„Összefoglalva, Horvátország nem utasítja el az energiaellátást, és nem politizálja az energiát” – írják.
A MOL cikkünk megjelenésig nem közölt reakciót a Janaf által megjelentett közleményre. A magyar olajóriás korábban jelezte: elutasító válasz esetén az Európai Bizottsághoz fordulhat az üggyel, és kártérítési igénnyel élhet.