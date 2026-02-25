Megegyezett a MOL a horvát Janaf olajcéggel

A MOL-csoport és a Janaf végre megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszú távú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelő csapat bevonásával – közölte a magyar olajipari vállalat, szerdán. Tájékoztatásuk szerint a terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. A MOL egyúttal üdvözli a tesztek elindulását, mert ezzel véget érhet a számháború és pont kerülhet annak a régi vitának a végére, hogy mekkora is a vezeték tényleges kapacitása.

A MOL továbbra is várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj-szállítmányokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Életszerűtlen, amit a Janaf a MOL-tól kér

Mint írják: vélemények helyett szakszerű, adatokon és tényeken alapuló teszt mondja majd ki, mennyit bír el az Adria-vezeték. Horvátországi megszólalásokban ugyanis a vezeték éves kapacitásának mértéke 11 és 15 millió tonna között mozgott, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak.

A MOL ugyanakkor várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj szállítmányokat. A MOL múlt heti kérésére a Janaf még mindig nem reagált egyenesen, hanem időt kért, hogy a több éve érvényben lévő, Horvátország által is megszavazott EU-s szankciós jogszabályt értelmezze. Egyúttal a horvát vállalat a MOL-tól kért EU-s és amerikai engedélyeket a szállításokkal kapcsolatban. Ez a MOL meglátása szerint teljesen életszerűtlen, mert nem lehet minden szállítmányra külön EU-s és amerikai engedélyt kérni, ez az indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást tenné lehetetlenné.

nem szerepel a nyilvánosan is elérhető EU-s és amerikai szankciós listákon, a horvát vállalatnak be kell engednie. A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján ugyanis a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engednie a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság vezeték nem működik. A nemzetközi jogszabályok ebben az esetben is vonatkoznak Horvátországra.

A MOLegyúttal fenntartja álláspontját, hogy 100 kilométerre vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a Janaf a szállításokért, amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját.

Végül a MOL ismét kijelenti, hogy a régió ellátásbiztonságához két teljes értékű, kereskedelmileg is versenyképes útvonalra van szükség. Szükség van arra, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz, de a forrásdiverzifikáció jegyében gondoskodni kell arról is, hogy a Barátság vezeték is működjön. Éppen ezért támogatjuk Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brody vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság vezetéket a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolajellátás biztonságának szintjét.