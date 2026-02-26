Kemény lépés a MOL-tól: ultimátumot adtak a horvátoknak

A JANAF-nak régóta tudomása van arról, hogy a Barátság-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt – idézi fel közleményében a vállalat. A MOL az erről szóló hivatalos iratokat már megküldte a horvát vállalatnak. Az EU-s szabályozás világosan fogalmaz: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba. Ezt az álláspontot a magyar kormány szankciós szakhatósága állásfoglalásában is megerősítette. A szabályozás nem tartalmaz semmilyen olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a MOL-nak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről.

A MOL fővárosi, budai oldalon álló kampusza

Fotó: Kallus György

MOL: az EU-s és amerikai szankciók alapján is szállítható az orosz olaj

Bár mint az Origón megírtuk, a MOL és a horvát nyersolajszállító JANAF között létrejött a megállapodás a hosszú távú kapacitástesztek elindításáról az Adria-vezetéken, ettől teljesen független esetet jelent az, hogy mivel a Barátság vezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, ezért a MOL tengeri szállítású olajat rendelt, amelyet a horvát félnek kellene elszállítania az Adrián. Ezt azonban a JANAF csak a nem orosz eredetű olajnál tenné meg, noha az EU-s szankció egyik kitétele miatt ezt köteles lenne megtenni még akkor is, ha egyébként a horvát fél félelme az, hogy azzal az amerikai szankciókat sérti meg.

A magyar olajipari vállalat álláspontja ugyanakkor egyértelmű. A vállalat azt közölte, hogy

a MOL által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rendelkezéseknek is.

Az OFAC (az ügyben eljáró amerikai szövetségi hatóság) szankciós szabályrendszere nyilvánosan elérhető, ahogy az is, hogy melyik vállalat szállíthat árut.

A MOL által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem.