A MOL belépett a líbiai piacra: partnereivel térképezheti fel a Földközi-tenger egy részét

A Líbia Nemzeti Olajtársasága (NOC) tavaly márciusban 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva. A Repsol (40%, operátor) és a Turkish Petroleum/TPAO (40%) társaságában a MOL-csoport (20%) közös pályázatot nyújtott be az O7 elnevezésű tengeri blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra - jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján a magyar olajcég.
Az O7-es blokk több mint 10 300 km² tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz.
Örömmel jelentem be, hogy mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a MOL-csoport belép Líbiába. A két tapasztalt operátorral, a Repsollal és a TPAO-val való összefogás révén a MOL készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből
– közölte Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint.
Mint mondta, a MOL számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél – ez a közös fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát.
A MOL-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített SHAPE TOMORROW stratégiája célját – azaz a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el – a MOL tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik.
Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és legutóbb Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC). 2026. január 30-án a MOL-csoport új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajtársaságával (NOC), ami jelentős lépést jelent a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé.
A szándéknyilatkozat, amelyet Budapesten írt alá Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Masoud Suleman, a Líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) elnöke, keretet teremt a két vállalat közötti intenzív együttműködéshez. A megállapodás közös munkatervet vázol fel több kulcsfontosságú területen, beleértve a szénhidrogén-kutatást és -termelést, a technológiai és mezőfejlesztési innovációkat, a nyersolajellátást és a kereskedelmet, valamit az olajipari szolgáltatások lehetőségeit Líbiában. A közlemény szerint, e partnerség révén a MOL és a NOC célja, hogy szakértelmet cseréljen, mélyítse a technológiai együttműködést, és új üzleti lehetőségeket azonosítson, amelyek mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését erősítik.