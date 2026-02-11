A MOL belépett a líbiai piacra: partnereivel térképezheti fel a Földközi-tenger egy részét

A Líbia Nemzeti Olajtársasága (NOC) tavaly márciusban 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva. A Repsol (40%, operátor) és a Turkish Petroleum/TPAO (40%) társaságában a MOL-csoport (20%) közös pályázatot nyújtott be az O7 elnevezésű tengeri blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra - jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján a magyar olajcég.

A szándéknyilatkozatot Budapesten írta alá Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Masoud Suleman, a Líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) elnöke. A MOL kutatásokat végezhet a Földközi-tengeren. Fotó: Mol.hu

Az O7-es blokk több mint 10 300 km² tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz.

Örömmel jelentem be, hogy mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a MOL-csoport belép Líbiába. A két tapasztalt operátorral, a Repsollal és a TPAO-val való összefogás révén a MOL készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből

– közölte Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint.

Mint mondta, a MOL számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél – ez a közös fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát.

A MOL-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített SHAPE TOMORROW stratégiája célját – azaz a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el – a MOL tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik.