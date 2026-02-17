Drámai bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról

Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ennek okairól ebben a cikkben olvashat az Origón. A kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a MOL-csoport finomítóiba. A kialakult helyzettel kapcsolatban a vállalat azt mondta: fel kell szabadítani a stratégiai kőolajkészlet egy részét.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a MOL Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában

MOL: 250 ezer tonna kőolajkészletet kell felszabadítani

Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a MOL Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre.

Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre

– jelzi a vállalat.

A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást:

a piac kiszolgálása zavartalan, a MOL működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik

– áll a MOL közleményében.

A vállalat folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad.

Van kockázata a kialakult helyzetnek

A Barátság kőolajvezeték szállítmányainak kiesése megoldandó helyzetet jelent a MOL számára, amely már január elején szembesült a szállított mennyiség csökkenésével. Az idei év első napjaiban

naponta mintegy 150 000 hordónak megfelelő mennyiség áramlott Magyarország és Szlovákia irányába a vezetéken, de februárban lényegében már egy csepp kőolaj sem érkezett;

összehasonlításképpen, a 2022-2025-ös évek első két hónapjában az átlagos napi szállítmány mennyisége körülbelül 200 000 hordó volt.

A horvát gazdasági tárca vezetője hétfőn azt jelezte, az ország kész segítséget nyújtani Magyarország ellátásban, a Bloomberg cikke szerint amennyiben orosz olajról van szó, a horvát fél már árnyalja a képet. Ugyanis Horvátország miniszterelnöke, Andrej Plenkovic viszont némileg szkeptikusan azt közölte, hogy megfontolja Magyarország kérését az orosz nyersolaj horvát kikötőkön és vezetékeken keresztüli importjára vonatkozóan.