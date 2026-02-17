Drámai bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról

Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ennek okairól ebben a cikkben olvashat az Origón. A kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a MOL-csoport finomítóiba. A kialakult helyzettel kapcsolatban a vállalat azt mondta: fel kell szabadítani a stratégiai kőolajkészlet egy részét.
MOL: 250 ezer tonna kőolajkészletet kell felszabadítani
Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a MOL Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre.
Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre
– jelzi a vállalat.
A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást:
a piac kiszolgálása zavartalan, a MOL működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik
– áll a MOL közleményében.
A vállalat folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad.
Van kockázata a kialakult helyzetnek
A Barátság kőolajvezeték szállítmányainak kiesése megoldandó helyzetet jelent a MOL számára, amely már január elején szembesült a szállított mennyiség csökkenésével. Az idei év első napjaiban
- naponta mintegy 150 000 hordónak megfelelő mennyiség áramlott Magyarország és Szlovákia irányába a vezetéken, de februárban lényegében már egy csepp kőolaj sem érkezett;
- összehasonlításképpen, a 2022-2025-ös évek első két hónapjában az átlagos napi szállítmány mennyisége körülbelül 200 000 hordó volt.
A horvát gazdasági tárca vezetője hétfőn azt jelezte, az ország kész segítséget nyújtani Magyarország ellátásban, a Bloomberg cikke szerint amennyiben orosz olajról van szó, a horvát fél már árnyalja a képet. Ugyanis Horvátország miniszterelnöke, Andrej Plenkovic viszont némileg szkeptikusan azt közölte, hogy megfontolja Magyarország kérését az orosz nyersolaj horvát kikötőkön és vezetékeken keresztüli importjára vonatkozóan.
Plenkovic megjegyezte, hogy létezik egy mentesség, amely lehetővé teszi Magyarország számára az orosz nyersolaj vásárlását, ugyanakkor van egy amerikai szankciós rendszer is, amely ezzel teljesen ellentétes álláspontot képvisel.
„Egy esetleges tartós leállás gazdasági oldalról költségnövekedést okozna, mivel a vezetéki orosz olajat drágább, tengeri szállítású forrásokkal kellene pótolni. Ez magasabb logisztikai és tranzitköltségekkel járna, amelyek beépülhetnek a nagykereskedelmi árakba, így tartósabb áremelkedést válthatnak ki. Mindez a vállalkozásokra és a háztartásokra is terhet róna, inflációs hatásokkal” – mondta a kialakult helyzet állandósulásának lehetséges következményeiről Anton Olekszij, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a Világgazdaságnak, aki szerint a Barátság kőolajvezetéken tapasztalható, elhúzódó zavarok közvetlen energiaellátási és gazdasági kockázatot jelentenek Magyarország és Szlovákia számára.
A helyzet értékelésében további fontos mozzanatot jelent, hogy időközben eldőlt: a MOL a korábbinál is fontosabb szereplőjévé válik a szerb energiapiacnak a NIS-ben történő tulajdonszerzése okán.