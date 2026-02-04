Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

turizmus vendéglátás

Íme a világ legijesztőbb motelje – hátborzongató fotók

56 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Manapság az utazás szerelmesei már nemcsak maga az utazás miatt járnak felfedezni a világot, hanem a különböző szállásélményekért is útra kelnek. Így nem csoda, hogy a megszokott szállásokon túl egyre népszerűbbek az olyan különleges vagy épp extrém szálláshelyek, amelyek már önmagukban külön kaland élménnyel szolgálnak. A következő fotókon szereplő szálláson viszont, valószínűleg csak nagyon kevesen érzik majd jól magukat, tekintve, hogy a motel tematikája a vendégek 53%-ánál fóbiát vált ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turizmus vendéglátásszállásépületszálláshelyek

Egy pszichológusok által végzett tanulmány kimutatta, hogy meglepően sokan nem szeretnek bohócok közelében lenni. A kutatás szerint egy 987 felnőttből álló csoportban az emberek 53,5%-a valamilyen mértékben félt a bohócoktól. Szélsőséges esetekben ez akár coulrophobiához is vezet, amikor már a bohócok puszta említése is szorongást és pánikrohamokat okozhat. Ezért is meglepő, hogy egy nevadai motel az egész enteriőrt a bohóc-tematika köré szervezte.

A hátborzongató Bohóc Motel egy temető mellé épült. Fotó: Getty Images
A hátborzongató Bohóc Motel egy temető mellé épült. Fotó: Getty Images

A hátborzongató motel egy temető mellé épült

A Clown Motel (magyarul: Bohóc Motel) bár sok emberben szorongást kelt, azonban néhány bohócrajongó, horrorfilm-kedvelő és a kísértet-járta helyek felfedezését szerető ember számára igazi álomhelyszín, tekintve, hogy a szálláshely közvetlen közelében egy a "szellemvadászok" körében is népszerű temető található – számolt be róla a Mirror.

A motel külsejét bohócrajzok borítják, de a figurák nem csak az épület külsején vannak jelen. A lobby-ban a padlótól a mennyezetig érik egymást a bohócok, és az épületben egy külön bohócmúzeumot is kialakítottak:

image
image

Emellett vannak olyan szobák, amelyek a népszerű horrorfilmeket idézik, és hátborzongató festményekkel és művérfoltos ágyneműkkel vannak díszítve:

image

A közösségi-médiában keringő vélemények szerint a motel állítólag kísértet járta is. Bár ezek a kommentek akár a szálláshely egy ügyes marketingesének munkái is lehetnek, hiszen ezzel a hírnévvel csak még több vendéget vonzanak. 

Az Origo, egy korábbi cikkében összegyűjtötte azokat a népszerű helyszíneket, amelyek nem mindennapi borzongást kínálnak az odalátogatók számára. Kattintson ide, hogy lássa a világ legfélelmetesebb "kísértet-járta" épületeit!


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!