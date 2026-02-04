Íme a világ legijesztőbb motelje – hátborzongató fotók

Egy pszichológusok által végzett tanulmány kimutatta, hogy meglepően sokan nem szeretnek bohócok közelében lenni. A kutatás szerint egy 987 felnőttből álló csoportban az emberek 53,5%-a valamilyen mértékben félt a bohócoktól. Szélsőséges esetekben ez akár coulrophobiához is vezet, amikor már a bohócok puszta említése is szorongást és pánikrohamokat okozhat. Ezért is meglepő, hogy egy nevadai motel az egész enteriőrt a bohóc-tematika köré szervezte.

A hátborzongató Bohóc Motel egy temető mellé épült. Fotó: Getty Images

A hátborzongató motel egy temető mellé épült

A Clown Motel (magyarul: Bohóc Motel) bár sok emberben szorongást kelt, azonban néhány bohócrajongó, horrorfilm-kedvelő és a kísértet-járta helyek felfedezését szerető ember számára igazi álomhelyszín, tekintve, hogy a szálláshely közvetlen közelében egy a "szellemvadászok" körében is népszerű temető található – számolt be róla a Mirror.

A motel külsejét bohócrajzok borítják, de a figurák nem csak az épület külsején vannak jelen. A lobby-ban a padlótól a mennyezetig érik egymást a bohócok, és az épületben egy külön bohócmúzeumot is kialakítottak:

Emellett vannak olyan szobák, amelyek a népszerű horrorfilmeket idézik, és hátborzongató festményekkel és művérfoltos ágyneműkkel vannak díszítve:

A közösségi-médiában keringő vélemények szerint a motel állítólag kísértet járta is. Bár ezek a kommentek akár a szálláshely egy ügyes marketingesének munkái is lehetnek, hiszen ezzel a hírnévvel csak még több vendéget vonzanak.

