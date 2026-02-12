Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Európa bajban van – erről tárgyalnak a vezetők egy belga kastély falai között

youtuber

Hatalmas dobásra készül a világ legnépszerűbb YouTube-sztárja

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ legnézettebb youtubere, MrBeast cégén keresztül felvásárolta a Step pénzügyi szolgáltató alkalmazást, hogy széles körű pénzkezelési ismeretekre tanítsa a fiatalokat. A youtuber népszerűségét bizonyítja, hogy több mint 450 millió feliratkozóval és 5 milliárd havi megtekintéssel rendelkezik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
youtuberYoutubeMrBeastfintechpénzügy

A világ legtöbb feliratkozójával rendelkező youtubere, Jimmy Donaldson, ismertebb nevén MrBeast, felvásárolta a Step pénzügyi szolgáltató alkalmazás mögötti fintechcéget.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 06: MrBeast attends the Los Angeles VIP screening of "Beast Games" Season Two with Jimmy Donaldson aka MrBeast at the Academy Museum of Motion Pictures on January 06, 2026 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for Prime Video/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
MrBeast felvásárolt egy fintechcéget
Fotó: PHILLIP FARAONE

A Step egy tinédzserek és fiatal felnőttek számára készült pénzügyi alkalmazás, amely segíti őket pénzügyeik kezelésében. Az applikáció Donaldson cége, a Beast Industries ernyője alatt fog működni – írja a CNBC.

„Senki sem tanított meg a befektetésekre vagy a pénz kezelésére, amikor felnőttem. Pontosan ezért fogunk össze a Steppel” – mondta MrBeast több millió rajongójának. „Milliónyi fiatalnak szeretném megadni azt a pénzügyi alapot, ami nekem soha nem volt.”

Donaldson nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyit fizettek a Stepért. 

MrBeast szerteágazó üzleti vállalkozásokkal rendelkezik

A Beast Industries az elmúlt években jelentős nagyságú tőkét vont be: a Bitmine Immersion Technologies, az Ether kriptovaluta legnagyobb vállalati tulajdonosa, amelynek elnöke a Fundstrat munkatársa, Tom Lee, nemrégiben például 200 millió dollárt fektetett be a társaságba.

A Stepet – amely mögött a fintechóriás Stripe, valamint kockázati tőkebefektetési cégek állnak – 2018-ban alapították fintech-veteránok, CJ MacDonald és Alekszej Kalinyicsenko, azzal a küldetéssel, hogy a következő generáció számára pénzügyi ismereteket nyújtson.

Bár nem bank, a Step 2022-ben partnerségre lépett az Evolve Bank & Trusttal banki szolgáltatások nyújtására. A platform ennek keretében Step Visa kártyát is kínál, amelynek segítségével egy havi díj nélküli számláról lehet pénzügyi műveleteket végrehajtani.

A Beast Industries azt közölte, hogy 

a Step több mint 7 millió felhasználója, technológiai platformja kiegészíti majd az általa képviselt digitális közönséget és filantróp kezdeményezéseket.

A Beast Industries további vállalkozásai közé tartozik a Feastables snackmárka, a Beast Philanthropy non-profit szervezet, és a Beast Games valóságshow-sorozat az Amazon Prime Videón. Ezek a vállalkozások Donaldson YouTube márkájára támaszkodnak, amely 2026 elején több mint 450 millió feliratkozóval és 5 milliárd havi megtekintéssel rendelkezett.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!