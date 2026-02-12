Hatalmas dobásra készül a világ legnépszerűbb YouTube-sztárja

A világ legtöbb feliratkozójával rendelkező youtubere, Jimmy Donaldson, ismertebb nevén MrBeast, felvásárolta a Step pénzügyi szolgáltató alkalmazás mögötti fintechcéget.

MrBeast felvásárolt egy fintechcéget

Fotó: PHILLIP FARAONE

A Step egy tinédzserek és fiatal felnőttek számára készült pénzügyi alkalmazás, amely segíti őket pénzügyeik kezelésében. Az applikáció Donaldson cége, a Beast Industries ernyője alatt fog működni – írja a CNBC.

„Senki sem tanított meg a befektetésekre vagy a pénz kezelésére, amikor felnőttem. Pontosan ezért fogunk össze a Steppel” – mondta MrBeast több millió rajongójának. „Milliónyi fiatalnak szeretném megadni azt a pénzügyi alapot, ami nekem soha nem volt.”

Donaldson nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyit fizettek a Stepért.

MrBeast szerteágazó üzleti vállalkozásokkal rendelkezik

A Beast Industries az elmúlt években jelentős nagyságú tőkét vont be: a Bitmine Immersion Technologies, az Ether kriptovaluta legnagyobb vállalati tulajdonosa, amelynek elnöke a Fundstrat munkatársa, Tom Lee, nemrégiben például 200 millió dollárt fektetett be a társaságba.

A Stepet – amely mögött a fintechóriás Stripe, valamint kockázati tőkebefektetési cégek állnak – 2018-ban alapították fintech-veteránok, CJ MacDonald és Alekszej Kalinyicsenko, azzal a küldetéssel, hogy a következő generáció számára pénzügyi ismereteket nyújtson.

Bár nem bank, a Step 2022-ben partnerségre lépett az Evolve Bank & Trusttal banki szolgáltatások nyújtására. A platform ennek keretében Step Visa kártyát is kínál, amelynek segítségével egy havi díj nélküli számláról lehet pénzügyi műveleteket végrehajtani.

A Beast Industries azt közölte, hogy

a Step több mint 7 millió felhasználója, technológiai platformja kiegészíti majd az általa képviselt digitális közönséget és filantróp kezdeményezéseket.

A Beast Industries további vállalkozásai közé tartozik a Feastables snackmárka, a Beast Philanthropy non-profit szervezet, és a Beast Games valóságshow-sorozat az Amazon Prime Videón. Ezek a vállalkozások Donaldson YouTube márkájára támaszkodnak, amely 2026 elején több mint 450 millió feliratkozóval és 5 milliárd havi megtekintéssel rendelkezett.

