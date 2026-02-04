Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött – ezt önnek is látnia kell!

Tudta?

Újabb boltbezárást jelentett be a Lidl Magyarország – igaz a pletyka

elon musk

Egyre több európai országban tiltják a fiatalok közösségi médiahasználatát - Musknak ez nagyon nem teszik

4 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly feszültség alakult ki Európa és a Szilícium-völgy egyik legnagyobb szereplője között. Spanyolország és Görögország is bejelentette, hogy szigorú korhatárhoz kötné a közösségi média használatát, gyakorlatilag kizárva a tizenévesek jelentős részét a platformokról. A hírre az X tulajdonosa, Elon Musk azonnal reagált, és egyáltalán nem finomkodott: durva szavakkal illette a spanyol kormányfőt. A lépés nem egyedi, a világ több pontján is hasonló szigorításokat vezetnek be a kormányok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elon muskkormánysánchez

Egyre jobban egymásnak feszül a techvilág és a politika.  Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök ugyanis bejelentette, hogy kormánya azt tervezi: 16 éves kor alatt megtiltja a közösségi média használatát. A görögök sem maradtak le, Athénban egy magas rangú forrás szerint a 15 éves korhatár bevezetését készítik elő, írja a Reuters.  Az ügyben Elon Musk is felszólalt.

Tesla CEO Elon Musk attends the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Elon Musk  Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

 

Elon Musk nem hagyta annyiban

A világ leggazdagabb embere az X-en (korábban Twitter) posztolt, és brutális stílusban ment neki a spanyol szocialista politikusnak. Musk „zsarnoknak”,  a „spanyol nép árulójának”  és „Dirty Sáncheznek” (Szennyes Sáncheznek) nevezte. Nem sokkal később tovább emelte a tétet, és azt írta: 

Sánchez az igazi fasiszta totalitárius.

A techvezér kirohanása mögött nem csak a korhatár bevezetése áll. Sánchez egy olyan törvényt is belengetett, amely személyesen tenné felelőssé a közösségi oldalak vezetőit a platformokon megjelenő gyűlöletbeszédért. Ez pedig közvetlenül érintené Muskot és a többi techóriás vezetőjét. A spanyol társadalom ugyanakkor nyitott a szigorra, a felmérések szerint az emberek 82 százaléka támogatja, hogy a 14 év alattiak ne regisztrálhassanak ezekre az oldalakra.

Nem csak a spanyolok léptek, globális a trend

Annak ellenére, hogy néhány felhasználóknak furcsa lehet elképzelni az életet a feed pörgetése nélkül, a kormányok világszerte egyre több helyen nyúlnak bele a szabályozásba. A spanyol és görög tervezet illeszkedik abba a sorba, amit az elmúlt hónapokban láthattunk a világban:

  • Ausztrália: Ők a legkeményebbek. Már elfogadták azt a törvényt, ami 16 éves kor alatt mindenkinek megtiltja a közösségi média használatát. Még szülői engedéllyel sem lehet regisztrálni.
  • Egyesült Államok (Florida): Ron DeSantis kormányzó aláírta azt a törvényt, amely kitiltja a 14 év alattiakat a közösségi oldalakról, a 14 és 15 éveseknek pedig szülői beleegyezés kell.
  • Franciaország: Kísérleti jelleggel "digitális szünetet" vezettek be az iskolákban, ahol a diákoknak le kell adniuk a telefonjaikat, és Emmanuel Macron is pedzegette már a 15 éves korhatár bevezetését.
  • Norvégia: A kormány ott is a szigorú, 15 éves korhatár mellett érvel, hogy megvédjék a gyerekeket az algoritmusok káros hatásaitól.
  • Egyesült Királyság: A britek is fontolgatják a szigorítást, különösen az iskolai mobilhasználat és a 16 év alattiak védelme terén.

Mint látható, az egyes országok kormányai egyre több helyen próbálja szabályozni a közösségi platformok fiatalok általi használatát, ami nem véletlen, mert egyre több tanulmány mutatja ki a káros hatásokat. Kérdés, hogy van-e olyan eszköze a techcégeknek, amivel megakadályozhatják a szigorításokat, ám egyelőre úgy tűnik kénytelenek lenyelni a békát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!