Másodpercek alatt pörög fel az MVM új, csúcstechnológiás erőműve

Az egység névleges teljesítménye 57 megawatt, névleges kapacitása 57 megawattóra. A 10,4 milliárd forint összköltséggel tervezett beruházáshoz Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve uniós finanszírozással majdnem 3,85 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá. A hálózati energiatárolók telepítése erősíti az önellátási képességeket, mérsékli a külső kitettségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátását – indokolták a projektet az MVM oldaláról.
MVM: hatékonyan támogatja az üzem a villamosenergia-rendszer szabályozását
Az üzem másodperceken belül képes lesz a névleges teljesítmény leadására, hatékonyan támogatva a villamosenergia-rendszer szabályozását és a megújuló energiaforrások időjárásfüggő termeléséből adódó ingadozások kiegyenlítését. A tároló és a gázturbinás erőmű gépegységeinek összehangolt működése környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen még több megújuló energiaforrás bekapcsolását teszi lehetővé a villamosenergia-hálózatba.
Az energiatároló egységet úgy tervezték, hogy illeszkedjen az erőmű gázturbináinak teljesítményéhez, az üzem így hatékonyabban vehet részt a rendszerszintű áramszolgáltatások piacán – olvasható a vállalati honlapon. Az MVM Balance 2014 óta működteti tulajdonosként a bakonyi gázturbinás erőművet.
Idén nyárra elkészül a fejlesztés
A vállalat közleményében kitér arra, hogy az energiatároló egység főbb berendezései részben konténerekben, részben szabadtéren lesznek elhelyezve. Az energiatároló villamos csatlakozása a gázturbinás erőműben létesülő kapcsolóépületen keresztül valósul meg.
A fejlesztés műszaki megvalósítása várhatóan 2026. június 30-án fejeződik be.
A projekt illeszkedik Magyarország zöld átállási céljaihoz és az MVM Csoport középtávú stratégiájához – jelezték. Megvalósítása jelentős mértékben támogatja a hazai energiarendszer modernizációját és a fenntartható energetikai portfólió bővítését.