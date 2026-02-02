Másodpercek alatt pörög fel az MVM új, csúcstechnológiás erőműve

Az egység névleges teljesítménye 57 megawatt, névleges kapacitása 57 megawattóra. A 10,4 milliárd forint összköltséggel tervezett beruházáshoz Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve uniós finanszírozással majdnem 3,85 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá. A hálózati energiatárolók telepítése erősíti az önellátási képességeket, mérsékli a külső kitettségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátását – indokolták a projektet az MVM oldaláról.

Hibrid erőművet épít az MVM Ajkán, a gázturbinás erőmű energiatároló rendszert kap (illusztráció)

Fotó: Pixabay

MVM: hatékonyan támogatja az üzem a villamosenergia-rendszer szabályozását

Az üzem másodperceken belül képes lesz a névleges teljesítmény leadására, hatékonyan támogatva a villamosenergia-rendszer szabályozását és a megújuló energiaforrások időjárásfüggő termeléséből adódó ingadozások kiegyenlítését. A tároló és a gázturbinás erőmű gépegységeinek összehangolt működése környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen még több megújuló energiaforrás bekapcsolását teszi lehetővé a villamosenergia-hálózatba.

Az energiatároló egységet úgy tervezték, hogy illeszkedjen az erőmű gázturbináinak teljesítményéhez, az üzem így hatékonyabban vehet részt a rendszerszintű áramszolgáltatások piacán – olvasható a vállalati honlapon. Az MVM Balance 2014 óta működteti tulajdonosként a bakonyi gázturbinás erőművet.

Idén nyárra elkészül a fejlesztés

A vállalat közleményében kitér arra, hogy az energiatároló egység főbb berendezései részben konténerekben, részben szabadtéren lesznek elhelyezve. Az energiatároló villamos csatlakozása a gázturbinás erőműben létesülő kapcsolóépületen keresztül valósul meg.

A fejlesztés műszaki megvalósítása várhatóan 2026. június 30-án fejeződik be.

A projekt illeszkedik Magyarország zöld átállási céljaihoz és az MVM Csoport középtávú stratégiájához – jelezték. Megvalósítása jelentős mértékben támogatja a hazai energiarendszer modernizációját és a fenntartható energetikai portfólió bővítését.