Fontos részleteket közölt az MVM – Elárulta, hogyan érvényesíthető a rezsistop

A fűtési kedvezményt egy lakossági felhasználó egy adott felhasználási helyen vagy csak földgázban, vagy csak villamos energiában veheti igénybe. A kedvezmény a gázzal fűtők számára automatikusan érkezik, azonban villamos energiára a fogyasztó nyilatkozata alapján vehető igénybe. Ha Ön nem földgázzal fűt, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztására szeretné felhasználni az egyszeri, 30 százalékos kedvezményt, akkor erről 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell. Ha Ön 2026. április 30-ig nem nyilatkozik arról, hogy a januári rezsistopot az áramfogyasztására kívánja igénybe venni, a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultsága megszűnik – derül ki az MVM legfrissebb tájékoztatásából.
Hogyan számolja ki az MVM az áramkedvezményt?
Ha Ön részszámlás, azaz éves elszámolást választott ügyfél, a legutolsó éves elszámolószámlán szereplő éves mennyiség 1/12 részét tekintik a tavaly januári fogyasztásnak. Ezt a mennyiséget a többletfogyasztás országos átlaga szerinti 30 százalékkal megnövelik. A megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezmény ellenértékét írják jóvá.
Ha rendelkezésre állnak mérőállásadatok – akár diktálás, akár távleolvasás útján, akkor a teljes januári időszakot tartalmazó mérőállások alapján a 2026 januárjára számított mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezmény ellenértékét írják jóvá.
Hogyan és mikor érkezik az áramkedvezmény?
A fent megadott kedvezményes mennyiség ellenértékét a nyilatkozat feldolgozását követő első számlában, de legkésőbb a 2026. május 16-át követően kiállított első elszámolószámlában írják jóvá.
Hol találom a támogatást a számlámon?
A számla harmadik oldalán található Számlarészletező táblázat alján, a „Támogatás” elnevezésű soron tüntetik fel a jóváírást.
Mikor mi történik, Önnek mi a teendője?
Villamos energiára kedvezményt akkor vehet csak igénybe, ha az Ön felhasználási helyén földgázfogyasztást nem veszi igénybe a kedvezményt. Erről az MVM által biztosított űrlapon nyilatkoznia kell 2026. április 30-ig, tehát az áramfogyasztásra nem jár automatikusan kedvezmény. Amennyiben az Ön felhasználási helyén gázszolgáltatás is van, nyilatkozata esetén a földgázkedvezmény jóváírását törlik. Ha a földgázkedvezmény jóváírása az Ön nyilatkozatának feldolgozása előtt automatikusan megtörtént, úgy azt később sztornózzák, és arra az időszakra vonatkozóan a teljes fogyasztott mennyiségre ismételten kibocsátják a számlát.
A kedvezmény egy felhasználási helyen csak egy mérési pontra, azaz egy villanyórán mért fogyasztásra érvényesíthető.
A nyilatkozatában Ön kiválaszthatja, hogy ez melyik legyen. Ha több villanyórája van, mindennapszaki, éjszakai áram, hőszivattyúkhoz és megújuló alapú fűtési rendszerekhez tartozó tarifa, akkor ezek közül bármelyiket választhatja – de csak egyet.
Hogyan számolja ki az MVM a gázkedvezményt?
Ha Ön részszámlás, azaz éves elszámolást választott ügyfél, akkor a 2025-ös éves elszámolószámlája szerinti éves földgázfogyasztását veszik alapul. A földgázfelhasználás szezonális,a fogyasztás túlnyomó többsége a téli időszakra, ezen belül is januárra esik. Jogszabályi előírásoknak megfelelően így az előző éves fogyasztásának közel 20 százalékát tekintik a tavaly januári fogyasztásnak. Ezt a mennyiséget az idei januári hideg miatti többletigényhez igazodva 30 százalékkal megnövelik, majd az így megnövekedett földgázmennyiség 30 százalékának az ellenértékét jóváírják.
Ha Önnek havi diktálás az MVM-nél rögzített elszámolási módja, akkor az Ön által diktált, a teljes januári időszakot tartalmazó mérőállások alapján a 2026 januárjára számított mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezmény ellenértékét írják jóvá. Ha Ön nem pont január 31-én diktál, tehát nem teljes naptári havi a diktálása, akkor a januári és februári számlája alapján fogják kiszámolni a januári időszakra vonatkozó fogyasztást és kedvezményt.
Hogyan és mikor érkezik a kedvezmény?
A fent megadott kedvezményes mennyiség ellenértékét részszámlás ügyfeleknek a 2026. május 16-át követően kibocsátott első elszámolószámlában írják jóvá, kivéve, ha az éves leolvasás január 1. és május 15. között esedékes, mert akkor a leolvasást követő részszámlájukban már megjelenik a kedvezmény. Diktálós ügyfelek jóváírása a februári diktálást követő számlában érkezik.
Hol találom a támogatást a számlámon?
A számla harmadik oldalán található Számlarészletező táblázat alján, a „Támogatás, túlfizetés” soron tüntetik fel a jóváírást.
Mikor mi történik, Önnek mi a teendője?
A fűtési kedvezményt egy lakossági felhasználó egy adott felhasználási helyen vagy csak földgázban, vagy csak villamos energiában veheti igénybe. Automatikusan, nyilatkozattétel nélkül a gázfogyasztáshoz rendelik a támogatást. Ha a kedvezményt a gázszámla helyett a villanyszámlája csökkentésére szeretné fordítani, erről 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell. Ebben az esetben Ön a villamosenergia-fogyasztására kaphatja meg a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt és a földgázfogyasztására vonatkozóan a mennyiségi kedvezményre való jogosultsága ezzel megszűnik. Nyilatkozni az MVM által megadott módon és formában lehet majd.
Az Ön részére tehát a földgázkedvezményt automatikusan, nyilatkozattétel nélkül jóváírják.
Ha Ön 2026. április 30-ig nyilatkozik arról, hogy inkább a 2026. januári áramfogyasztására venné igénybe a kedvezményt, úgy a földgázkedvezmény jóváírását törlik.
Ha a nyilatkozat feldolgozását megelőzően a kedvezményt földgázban jóváírták Önnek, úgy azt később sztornózzák, és arra az időszakra vonatkozóan a teljes fogyasztott mennyiségre ismételten kibocsátják a számlát.
Ha a 2025. évi éves leolvasást követő elszámolószámlája alapján az Ön éves gázfogyasztása a rezsicsökkentett sávhatárt nem haladta meg, akkor az Ön fogyasztását – jelen kedvezménytől függetlenül – úgy számolják el, hogy a 2026. évi elszámolószámlájában se jelenjen meg sávhatár feletti, versenypiaci költségeket tükröző ár.
Fontos, hogy az eddig kiállított és soron következő számlákat is be kell fizetni.
Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot. További információ az alábbi, folyamatosan frissülő oldalon található: mvmnext.hu/rezsistop