Fontos részleteket közölt az MVM – Elárulta, hogyan érvényesíthető a rezsistop

A fűtési kedvezményt egy lakossági felhasználó egy adott felhasználási helyen vagy csak földgázban, vagy csak villamos energiában veheti igénybe. A kedvezmény a gázzal fűtők számára automatikusan érkezik, azonban villamos energiára a fogyasztó nyilatkozata alapján vehető igénybe. Ha Ön nem földgázzal fűt, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztására szeretné felhasználni az egyszeri, 30 százalékos kedvezményt, akkor erről 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell. Ha Ön 2026. április 30-ig nem nyilatkozik arról, hogy a januári rezsistopot az áramfogyasztására kívánja igénybe venni, a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultsága megszűnik – derül ki az MVM legfrissebb tájékoztatásából.

Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton

Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Hogyan számolja ki az MVM az áramkedvezményt?

Ha Ön részszámlás, azaz éves elszámolást választott ügyfél, a legutolsó éves elszámolószámlán szereplő éves mennyiség 1/12 részét tekintik a tavaly januári fogyasztásnak. Ezt a mennyiséget a többletfogyasztás országos átlaga szerinti 30 százalékkal megnövelik. A megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezmény ellenértékét írják jóvá.

Ha rendelkezésre állnak mérőállásadatok – akár diktálás, akár távleolvasás útján, akkor a teljes januári időszakot tartalmazó mérőállások alapján a 2026 januárjára számított mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezmény ellenértékét írják jóvá.

Hogyan és mikor érkezik az áramkedvezmény?

A fent megadott kedvezményes mennyiség ellenértékét a nyilatkozat feldolgozását követő első számlában, de legkésőbb a 2026. május 16-át követően kiállított első elszámolószámlában írják jóvá.

Hol találom a támogatást a számlámon?

A számla harmadik oldalán található Számlarészletező táblázat alján, a „Támogatás” elnevezésű soron tüntetik fel a jóváírást.

Mikor mi történik, Önnek mi a teendője?

Villamos energiára kedvezményt akkor vehet csak igénybe, ha az Ön felhasználási helyén földgázfogyasztást nem veszi igénybe a kedvezményt. Erről az MVM által biztosított űrlapon nyilatkoznia kell 2026. április 30-ig, tehát az áramfogyasztásra nem jár automatikusan kedvezmény. Amennyiben az Ön felhasználási helyén gázszolgáltatás is van, nyilatkozata esetén a földgázkedvezmény jóváírását törlik. Ha a földgázkedvezmény jóváírása az Ön nyilatkozatának feldolgozása előtt automatikusan megtörtént, úgy azt később sztornózzák, és arra az időszakra vonatkozóan a teljes fogyasztott mennyiségre ismételten kibocsátják a számlát.

A kedvezmény egy felhasználási helyen csak egy mérési pontra, azaz egy villanyórán mért fogyasztásra érvényesíthető.

A nyilatkozatában Ön kiválaszthatja, hogy ez melyik legyen. Ha több villanyórája van, mindennapszaki, éjszakai áram, hőszivattyúkhoz és megújuló alapú fűtési rendszerekhez tartozó tarifa, akkor ezek közül bármelyiket választhatja – de csak egyet.