Nagy István bejelentette: jelentős támogatást kapnak a fagykárosultak

Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán jelentette be az új lehetőséget, ami a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv részeként valósul meg. A felhívás elsősorban azokat a gazdákat érinti, akiknek megélhetését a tavalyi szélsőséges időjárás veszélyeztette. A kérelmek benyújtására első körben 2026. február 5. és február 18. között lesz lehetőség. Az Agrárminisztérium közleményt is kiadott.

Újabb, a gazdákat támogató intézkedés, most 2 milliárd forint értékben (illusztráció) / Forrás: Unsplash

Jó hír a gazdáknak

A tárcavezető hangsúlyozta: a cél olyan ültetvények telepítése, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó éghajlati viszonyokhoz, magas termőképességűek és nagyobb termésbiztonságot nyújtanak. A pályázat emellett ösztönzi a legmodernebb termesztéstechnológiák bevezetését, a fajtaválaszték frissítését, valamint az öntözött területek és az ökológiai művelésmód növelését.

Tavaly év végén már lezárult egy hárommilliárd forintos program, ami a jövőbeni fagykárok megelőzését szolgáló beruházásokat támogatta. Ezenfelül a kormány lehetővé tette az előlegfizetést is, összesen 1,45 milliárd forint értékben, ezzel is javítva a termelők anyagi helyzetét.

A minisztérium közbenjárására az Európai Bizottságnál is sikerült elérni egy 4,2 milliárd forintos rendkívüli támogatási keretet a károsultak számára. Ennek igénylésére a gazdálkodóknak még 2026. február 10-ig van lehetőségük. A kormányzati intézkedések sorozata azt mutatja, hogy az agrártárca elkötelezett a biztonságos és minőségi magyar élelmiszer-előállítás mellett, és kiszámítható partnerként áll a gazdák mögött a nehéz időkben is.