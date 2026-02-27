Nagy István teljesen kiakadt Ursula von der Leyen újabb lépésén

Brüsszel ma elárulta a gazdákat. Újra és újra megteszi ezt. Szégyen és felháborító, ami történik – közölte igen indulatos videóüzenetében Nagy István agrárminiszter. Emlékeztetette arra, hogy minden tiltakozás ellenére, Ursula von der Leyen bejelentette, hogy életbe léptetik a Mercosur megállapodást. Nagy István szerint, ezt egyszerűen nem lehet hagyni, ez az európai gazdák elleni merénylet, amit szerinte a Tisza brüsszeli gazdái szerveztek.

Nagy István kikelt magából a hírre, miszerint Ursula von der Lyen, az Európai Bizottság elnöke életbe lépteti az EU-Mercosur megállapodást. Fotó: Magyar Nemzt

Mint mondta, beverte az utolsó szöget is az európai agrárium koporsójába az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. Felháborító gazdaellenes és az élelmezésbiztonságot veszélyeztető lépésnek nevezte, hogy Brüsszel ideiglenesen alkalmazni akarja az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást.

Hiába tüntettek a gazdák, hiába tiltakoztunk minden fórumon, hiába küldte az Európai Parlament a megegyezést az Európai Bíróságra. Ursula von der Leyent mindez nem érdekli, ráadásul a megállapodást a bizottság elnöke úgy írta alá, hogy csak politikai felhatalmazást kapott rá

– mondta Nagy István, hozzátvéve, hogy a Bizottság elnöke minennek ellenére most ismét átlép egy újabb vörös vonalat. Ráadásul – tette hozzá – Manfred Weber, Magyar Péter, a Tisz Párt elnökének néppárti frakción belüli főnöke már üdvözölte is a döntést. Véleménye szerint, így megint az uniós gazdálkodók és az európai emberek járnak rosszul, hiszen tömegével áramolhat be Dél-Amerikából a kétes minőségű, az uniós szabályokat hírből sem ismerő mezőgazdasági dömpingáru. Ezzel szemben mi továbbra is kiállunk a gazdák mellett, nem engedhetjük, hogy az európai agráriumot célzott merénylettel Brüsszel bedöntse - szögezte le a miniszter

Az Origo korábban megírta, hogy az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken. A testület egy jogi kiskaput alkalmazva lépteti életbe a sokak által vitatott Mercosur-egyezményt, amely az ellenzői - így a magyar kormány - szerint tönkreteheti az európai mezőgazdaságot. A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportje szerint a lépés a gazdák nyílt színi elárulása és minden demokratikus alapelv semmibevétele.