Nagy István teljesen kiakadt Ursula von der Leyen újabb lépésén

Brüsszel ma elárulta a gazdákat. Újra és újra megteszi ezt. Szégyen és felháborító, ami történik – közölte igen indulatos videóüzenetében Nagy István agrárminiszter. Emlékeztetette arra, hogy minden tiltakozás ellenére, Ursula von der Leyen bejelentette, hogy életbe léptetik a Mercosur megállapodást. Nagy István szerint, ezt egyszerűen nem lehet hagyni, ez az európai gazdák elleni merénylet, amit szerinte a Tisza brüsszeli gazdái szerveztek.
Mint mondta, beverte az utolsó szöget is az európai agrárium koporsójába az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. Felháborító gazdaellenes és az élelmezésbiztonságot veszélyeztető lépésnek nevezte, hogy Brüsszel ideiglenesen alkalmazni akarja az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást.
Hiába tüntettek a gazdák, hiába tiltakoztunk minden fórumon, hiába küldte az Európai Parlament a megegyezést az Európai Bíróságra. Ursula von der Leyent mindez nem érdekli, ráadásul a megállapodást a bizottság elnöke úgy írta alá, hogy csak politikai felhatalmazást kapott rá
– mondta Nagy István, hozzátvéve, hogy a Bizottság elnöke minennek ellenére most ismét átlép egy újabb vörös vonalat. Ráadásul – tette hozzá – Manfred Weber, Magyar Péter, a Tisz Párt elnökének néppárti frakción belüli főnöke már üdvözölte is a döntést. Véleménye szerint, így megint az uniós gazdálkodók és az európai emberek járnak rosszul, hiszen tömegével áramolhat be Dél-Amerikából a kétes minőségű, az uniós szabályokat hírből sem ismerő mezőgazdasági dömpingáru. Ezzel szemben mi továbbra is kiállunk a gazdák mellett, nem engedhetjük, hogy az európai agráriumot célzott merénylettel Brüsszel bedöntse - szögezte le a miniszter
Az Origo korábban megírta, hogy az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken. A testület egy jogi kiskaput alkalmazva lépteti életbe a sokak által vitatott Mercosur-egyezményt, amely az ellenzői - így a magyar kormány - szerint tönkreteheti az európai mezőgazdaságot. A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportje szerint a lépés a gazdák nyílt színi elárulása és minden demokratikus alapelv semmibevétele.
Számos EU-tagállam, köztük Magyarország, Lengyelország és Franciaország is kőkeményen bírálta a megállapodást, mivel szerintük az rendkívül hátrányosan érintené az európai gazdákat, sőt, katasztofális helyzetbe hozná az amúgy is komoly nehézségekkel küzdő európai mezőgazdaságot. Az elmúlt hónapokban pedig sorozatos tüntetésekkel fejezték ki tiltakozásukat a gazdák is.
A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament (EP) nem hagyta azt jóvá, sőt az ügyet bíróságra vitte - hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, az EP fideszes képviselője a Facebookon közzétett bejegyzésében, reagálva Ursula von der Leyen bejelentésére. Mint írta, Manfred Weber (Magyar Péter frakciós főnöke) már üdvözölte is a döntést, azzal, hogy "Respect to Uruguay and Argentina", azaz tisztelet Uruguay-nak és Argentínának.
hozzátette, hogy eszerint, Dél-Amerikának megadják a tiszteletet, az európai gazdák tiltakozását viszont tüntetések sorozata után is félresöprik, miközbne kevesebb támogatásból kell majd versenyezniük a világ legnagyobb agrárcégeivel.
Dömötör Csaba szerint, az amit művelnek, az célzott merénylet az európai mezőgazdaság ellen, és mint írta, nincs annyi pózolós kép, amivel Magyar Péter el tudná fedni, hogy ezt mindvégig a saját frakciója erőltette.