Jelentősen nőtt a magyar vállalatok súlya a gazdaságban – itt a másfél évtizedes mérleg

Az elmúlt 15 évben a nemzetgazdaság ágazatainak többségében nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értékben. A számok mögött tudatos, következetes gazdaságpolitika áll – fogalmazott szerdán a Facebookon megosztott bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Ma már hazai dominancia érvényesül az élelmiszeriparban, az ingatlanügyletekben, az építőiparban és a turizmusban – ezek a magyar gazdaság stabil, tradicionálisan erős pillérei – hívta fel a figyelmet posztjában Nagy Márton.
A miniszter kiemelte: nemcsak megőriztük a pozíciókat, hanem vissza is szereztünk kulcsfontosságú területeket.
- Az energetikában 2010-ben még csupán 45 százalék volt a hazai tulajdon aránya, ma közel 70 százalék.
- A bankszektorban 40 százalékról 55 százalékra emelkedett a magyar tulajdonrészesedés.
Ez a gazdasági szuverenitás megerősítésének eredménye - mutatott rá.
A tárcavezető megjegyezte, vannak olyan területek, ahol még van tennivaló, ezért a kormány azon dolgozik, hogy minél több stratégiai ágazatban erős, versenyképes magyar tulajdon legyen a meghatározó, és a hazai vállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét a következő évtizedben is.
