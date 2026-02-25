Jelentősen nőtt a magyar vállalatok súlya a gazdaságban – itt a másfél évtizedes mérleg

Hírlevél
Az elmúlt 15 évben a nemzetgazdaság ágazatainak többségében nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értékben. A számok mögött tudatos, következetes gazdaságpolitika áll – fogalmazott szerdán a Facebookon megosztott bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Ma már hazai dominancia érvényesül az élelmiszeriparban, az ingatlanügyletekben, az építőiparban és a turizmusban – ezek a magyar gazdaság stabil, tradicionálisan erős pillérei – hívta fel a figyelmet posztjában Nagy Márton.

Nagy Márton
Nagy Márton: a kormány célja, hogy a hazai vállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét a következő évtizedben is/Fotó: MTI/Purger Tamás

A miniszter kiemelte: nemcsak megőriztük a pozíciókat, hanem vissza is szereztünk kulcsfontosságú területeket.

  • Az energetikában 2010-ben még csupán 45 százalék volt a hazai tulajdon aránya, ma közel 70 százalék.
  • A bankszektorban 40 százalékról 55 százalékra emelkedett a magyar tulajdonrészesedés.

Ez a gazdasági szuverenitás megerősítésének eredménye - mutatott rá.

A tárcavezető megjegyezte, vannak olyan területek, ahol még van tennivaló, ezért a kormány azon dolgozik, hogy minél több stratégiai ágazatban erős, versenyképes magyar tulajdon legyen a meghatározó, és a hazai vállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét a következő évtizedben is.

 

