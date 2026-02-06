Nagy Márton: nem cél a mindenáron való gazdasági növekedés

A Fidesz-kormány gazdaságpolitikájának alapja az elmúlt 16 évben az volt, hogy nem hajszolják a növekedést mindenáron - világított rá a nemzetgazdasági mniszter. A Világgazdaság VG Exkluzív műsorában Nagy Márton világossá tette: „Vannak fontosabb szempontok is.” Mint fogalmazott, a családközpontúságra, a demográfiára és a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt. Ezek szerinte megelőzik a vak növekedési kényszert, amit a baloldal és a neoliberális közgazdászok erőltetnének.

Nagy Márton: minden jóléti intézkedés mögött ott van a fedezet a költségvetésben. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter emlékeztetett: 2013 és 2020 között élte a magyar gazdaság a „hét bő esztendőt”, amikor alacsony kamatok, olcsó energia és bőséges hitel jellemezte a világgazdaságot. A covid, majd a háború és az energiaválság azonban mindent felrúgott. Ennek ellenére a kormány megőrizte a gazdaság alapjait, a pénzügyi stabilitást és a magas foglalkoztatottságot.

Nagy Márton szerint a magyar út lassabb, de fenntarthatóbb, mint amit más országok csinálnak. Lengyelország például hatalmas belső piacára támaszkodik, miközben Magyarország kis, nyitott gazdaságként sokkal jobban ki van téve a külső sokkoknak. Aki ezt nem érti, az egyszerűen nem ismeri a magyar gazdaság szerkezetét – fogalmazott keményen a miniszter.

Az inflációval kapcsolatban egyértelmű üzenetet küldött: „Letörtük az inflációt, a jegybankkal közösen.” Nem zárta ki, hogy az év elején már 2 százalék körül járt az áremelkedés, amiben a rezsivédelem és az árrésstopok is komoly szerepet játszottak. Szerinte beszédes, hogy ezeket az intézkedéseket ma már senki nem meri támadni.

A növekedés jelenleg a belső fogyasztásra épül: a kiskereskedelem 2–3 százalékkal bővül, a fogyasztás 5 százalék körül jár, amit a reálbérek évi 5–6 százalékos növekedése hajt. Ez önmagában mintegy 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. Ha nem lenne külső válság, már most látszana a gyorsabb növekedés – szögezte le.

Nagy Márton végül egyértelművé tette: minden jóléti intézkedés mögött ott van a fedezet a költségvetésben, és amíg Fidesz-kormány van, megszorítások nem lesznek. „A megszorítás a baloldal fegyvere” – tette hozzá.