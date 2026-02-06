Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

reptér

Helyretette a huhogókat Nagy Márton

47 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nemzetgazdasági miniszter élesen bírálta a Budapest Airport visszavásárlását érő kritikákat, és „huhogás helyett” a tények ismertetésével védte meg a kormány érveit. Nagy Márton bejegyzésében hangsúlyozta: a reptér újra nemzeti többségi tulajdonba került, jelentős bevételt termel, és a vártnál gyorsabban is megtérülhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
reptérliszt ferenc nemzetközi repülőtérnagy mártonbudapest airport

A nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán reagált az elmúlt időszakban újra felerősödő, a reptér visszavásárlását érintő – megfogalmazása szerint – szakmaiatlan vagy tudatosan félrevezető állításokra. Bejegyzésében Nagy Márton rávilágított: huhogás helyett érdemesebb a tényekről beszélni, majd pontokba szedve ismertette az ügy legfontosabb tényezőit.

Nagy Márton, Budapest Airport, repülptér
Nagy Márton szerint a reptér korábbi értékesítése a baloldali kormányok „történelmi bűne” volt. Fotó: Móricz István

Kiemelte: a reptér korábbi értékesítése a baloldali kormányok „történelmi bűne” volt, mivel egy kiemelkedő stratégiai eszközt, a szuverenitás fontos építőkövét adták el. Hangsúlyozta, hogy repteret eladni könnyű, visszavásárolni azonban nehéz. Ezzel szemben – tette hozzá – a nemzeti kormány több mint egyéves, intenzív tárgyalássorozat eredményeként szerezte vissza a légikikötőt, s ezzel 20 év után került újra nemzeti többségi tulajdonba a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

A működtetés kapcsán rámutatott: az üzemeltetésben a francia VINCI-vel működnek együtt, amely kontinenseken átívelően, több mint 70 helyszínen üzemeltet világszínvonalú reptereket. A miniszter szerint a szakmaiatlan állításokkal ellentétben a visszavásárlás nem növelte sem a költségvetési hiányt, sem az államadósságot, mivel Magyarország egy jelentős vagyonelemmel gazdagodott, amely bevételt és hozamot termel a költségvetés számára.

Példaként említette, hogy 2025-ben már több mint 100 milliárd forintnyi osztalékot fizetett a reptér, ezzel is hozzájárulva a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat segítő kormányzati programokhoz. Úgy látja, az eddigi eredmények a kormány döntését igazolják: a visszavásárlás a vártnál hamarabb megtérülhet, az eredeti 16,5 éves megtérülési kalkuláció a kedvező teljesítményadatoknak köszönhetően akár 2 évvel is rövidebb lehet.

A miniszter hangsúlyozta: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nem pusztán közlekedési infrastruktúra, hanem „az ország kapuja”, amely a személyszállítás, a turizmus és az áruszállítás révén is stratégiai jelentőségű, a nemzetgazdaság szövetének szerves része. Ezt támasztják alá a forgalmi adatok is: 2025-ben a 75 éves reptér – a turizmus egészéhez hasonlóan – rekordévet zárt, közel 20 millió utast és 420 ezer tonna árut kezelve.

A bejegyzés végén fordulattal előretekintett: a teljesítményt tovább kívánják növelni, amit az új terminál megépítése, a gyorsforgalmi út felújítása és a reptéri vasút fejlesztése is szolgál. Mint írta, a növekvő reptéri forgalom munkahelyeket, profitot, gazdasági eredményt és erősödő turisztikai keresletet jelent – vagyis összességében az egész magyar gazdaság számára előnyös.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!