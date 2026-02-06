Helyretette a huhogókat Nagy Márton

A nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán reagált az elmúlt időszakban újra felerősödő, a reptér visszavásárlását érintő – megfogalmazása szerint – szakmaiatlan vagy tudatosan félrevezető állításokra. Bejegyzésében Nagy Márton rávilágított: huhogás helyett érdemesebb a tényekről beszélni, majd pontokba szedve ismertette az ügy legfontosabb tényezőit.

Nagy Márton szerint a reptér korábbi értékesítése a baloldali kormányok „történelmi bűne” volt. Fotó: Móricz István

Kiemelte: a reptér korábbi értékesítése a baloldali kormányok „történelmi bűne” volt, mivel egy kiemelkedő stratégiai eszközt, a szuverenitás fontos építőkövét adták el. Hangsúlyozta, hogy repteret eladni könnyű, visszavásárolni azonban nehéz. Ezzel szemben – tette hozzá – a nemzeti kormány több mint egyéves, intenzív tárgyalássorozat eredményeként szerezte vissza a légikikötőt, s ezzel 20 év után került újra nemzeti többségi tulajdonba a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

A működtetés kapcsán rámutatott: az üzemeltetésben a francia VINCI-vel működnek együtt, amely kontinenseken átívelően, több mint 70 helyszínen üzemeltet világszínvonalú reptereket. A miniszter szerint a szakmaiatlan állításokkal ellentétben a visszavásárlás nem növelte sem a költségvetési hiányt, sem az államadósságot, mivel Magyarország egy jelentős vagyonelemmel gazdagodott, amely bevételt és hozamot termel a költségvetés számára.

Példaként említette, hogy 2025-ben már több mint 100 milliárd forintnyi osztalékot fizetett a reptér, ezzel is hozzájárulva a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat segítő kormányzati programokhoz. Úgy látja, az eddigi eredmények a kormány döntését igazolják: a visszavásárlás a vártnál hamarabb megtérülhet, az eredeti 16,5 éves megtérülési kalkuláció a kedvező teljesítményadatoknak köszönhetően akár 2 évvel is rövidebb lehet.

A miniszter hangsúlyozta: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nem pusztán közlekedési infrastruktúra, hanem „az ország kapuja”, amely a személyszállítás, a turizmus és az áruszállítás révén is stratégiai jelentőségű, a nemzetgazdaság szövetének szerves része. Ezt támasztják alá a forgalmi adatok is: 2025-ben a 75 éves reptér – a turizmus egészéhez hasonlóan – rekordévet zárt, közel 20 millió utast és 420 ezer tonna árut kezelve.