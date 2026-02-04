Kettős mérce fenyegeti az európai agráriumot: a Mercosur-megállapodás és az ukrán import egyszerre szorítja a gazdákat

A magyar agrárium számára kedvező év eleji intézkedések ellenére az európai döntéshozatal egyre nehezebb helyzetbe hozza a gazdákat – mondta Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a Világgazdaságnak adott interjújában. Véleménye szerint az ukrán mezőgazdasági termékek piacra engedése, a Mercosur–EU-megállapodás és a közös agrárpolitika jövője együtt olyan szorítást jelenthet, amely ellehetetleníti az európai mezőgazdaságot.

A NAK elnöke beszélt a gazdatüntetések legfontosabb céljairól is

Fotó: Agroinform

Az ukrán importtal kapcsolatban kiemelte, hogy az olcsó, nagy mennyiségben érkező termékek különösen a feldolgozóipart hozzák nehéz helyzetbe, és torzítják a piaci viszonyokat. Ez nemcsak az árakat nyomja lefelé, hanem hosszabb távon a beruházások elmaradásához és a termelési kapacitások leépüléséhez is vezethet.

A Mercosur-megállapodást azért tartja különösen veszélyesnek, mert az uniós gazdákra vonatkozó szigorú környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett engedné be a harmadik országok termékeit. Megfogalmazása szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió saját termelőinek érdekei ellen hozzon döntéseket, miközben a fogyasztók egészsége is kockázatba kerülhet.

A NAK elnöke üzent Brüsszelnek

A gazdatüntetések szerinte egyértelmű jelzést küldenek Brüsszelnek. A termelők nem kiváltságokat kérnek, hanem kiszámítható, egyenlő feltételeket és valódi védőmechanizmusokat az európai mezőgazdaság fennmaradása érdekében. A folyamatok tétje szerinte messze túlmutat az agrárágazaton. Hangsúlyozta: a döntések

a vidéki munkahelyeket,

az élelmiszer-önrendelkezést

és a következő generációk megélhetését

is érintik, ezért az agrárium helyzetéről szóló vita nem szűkíthető le pusztán kereskedelempolitikai kérdéssé, hanem hosszú távú társadalmi ügyként kell kezelni.

Papp Zsolt szerint az elmúlt időszak a megújulásról, a hatékonyság javításáról és a több lábon állás erősítéséről szólt a magyar agráriumban. Felidézte, hogy közel 70 pályázati felhívás jelent meg, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrást megnyitva a legkisebb gazdaságoktól a legnagyobbakig. Hozzátette: az uniós támogatásokhoz Magyarország kormánya 80 százalékos társfinanszírozást biztosított, ami jelentős segítséget nyújt az ágazat szereplőinek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladataként jelölte meg, hogy a rendelkezésre álló információkat és tudást eljuttassa a gazdákhoz, csökkentse az adminisztratív terheiket, és segítse az alkalmazkodást az új kihívásokhoz.