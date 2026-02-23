Hamarosan épülhet Európa legnagyobb napelemparkja

A napenergia látványosan beépült Románia energiaiparába: a beépített kapacitás 2026 elejére várhatóan meghaladja a 7 gigawattot. A növekedést a magas kereslet, az uniós források, valamint több mint 290 ezer kereskedelmi és lakossági fogyasztó hajtja. Bár Románia jelenleg nem tartozik a legnagyobb beépített napelemes kapacitással rendelkező európai országok közé — a rangsort ebben a sorrendben Németország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Franciaország vezeti —, 2030-ra 8,2 gigawatt elérését tűzte ki célul. A kormány ugyaneddig az évig 30,7 százalékra kívánja növelni a megújuló energiaforrások arányát az energiamixben, elsősorban nap- és szélenergiára támaszkodva az elavult, szennyező források kiváltására. Hamarosan Európa legnagyobb kapacitású napelemparkjának építése kezdődhet meg az országban.

Európa-rekorder napelempark épülhet Romániában (illusztráció)

Fotó: Pexels

Napelemparkokkal erősítenek a szomszédban

A napenergia jelenleg a román villamosenergia-termelés mintegy 5 százalékát adja, az országban évente körülbelül 210 napos napsütéssel. A The Guardian beszámolója szerint Románia gyorsabban választotta szét a gazdasági növekedést a környezetszennyezéstől, mint Európa bármely más országa. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az üvegházhatású gázok nettó kibocsátási intenzitása 1990 és 2023 között 88 százalékkal csökkent.

Románia 2007-es európai uniós csatlakozása szigorúbb környezetvédelmi előírásokat hozott a szennyezők számára, és bezárásra kényszerítette az állami támogatással életben tartott, veszteséges gyárakat. Az emissziókereskedelmi rendszerben beárazták a szén-dioxid-kibocsátást, a modernizációs alap pedig forrásokat biztosított az energiarendszer megtisztítására. Eközben befejezték a délkelet-romániai Cernavodă városában található atomerőmű építését, amelyet még az egykori román diktátor, Ceaușescu idején kezdtek építeni, a kormány pedig zöld tanúsítványrendszert vezetett be a megújuló energiaforrások finanszírozására.

Nagy növekedés a napenergia uniós felhasználásában

Az Európai Unióban a napenergia 2023-ban rekordot döntött: 56 gigawattnyi új kapacitást telepítettek, amit a magas villamosenergia-árak és az energiabiztonság iránti igény gyorsított fel. Lengyelország, Hollandia és Görögország is jelentős bővülést könyvelhetett el, Magyarország pedig 2025-re rekorder lett: miként az Origo megírta,

Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban a beépített napenergia-kapacitás.

Romániában 2024-ben 1,7 gigawattos bővítést regisztráltak. Az Oilprice összeállítása szerin a megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló nagyléptékű projektek között van Európa legnagyobb naperőműve:

a Bukarest közelében hamarosan épülő, 760 megawattos létesítmény egymillió napelempanelből áll majd, akkumulátoros energiatároló rendszerrel kiegészítve.

Az ország északnyugati részén a hatóságok már jóváhagytak egy ennél is nagyobb, 1 gigawatt kapacitású erőművet. Ez utóbbi, a Rezolv Energy és a Monsson által közösen fejlesztett Dama naperőmű-projekt tervezett csúcskapacitása 1,04 gigawatt, és egy 500 megawattos energiatároló rendszer is kapcsolódik hozzá. A projekt várhatóan 2028 harmadik negyedévében kezdi meg működését.