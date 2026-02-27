Most nagy segítséget kínál a NAV az adósoknak: aki kéri, ezt a könnyítést mindenképpen megkapja

Az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozást, kérhet automatikus részletfizetést. A magánszemélyek ugyanis legfeljebb 2 millió forint adótartozásra évente egyszer automatikus, 12 havi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a NAV-tól. A magánszemélyek közé tartozik az egyéni vállalkozó és az áfa fizetésére kötelezett magánszemély is, jellemzően őket érinti az, hogy az szja előlegére, a levont jövedelemadóra, és a kifizető által levont járulékra nem kérhető a részletfizetés, mert ezt a törvény kizárja.

A NAV ma tette közzé a rövid videóját, amely megkönnyíti az - egyébként is gyors, kényelmes, akár mobiltelefonon történő - ügyintézést Fotó: Shutterstock

NAV: az adótartozást érdemes mielőbb rendezni

Az eljárás egyszerű, gyors és automatikus, mivel

a hivatal ilyenkor nem vizsgálja a jövedelmi helyzetet és egyéb körülményeket: aki kéri, ezt a könnyítést mindenképpen megkapja.

Az igénylés legegyszerűbb az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), ahol online, bármilyen okoseszközről beküldhető az AUTRESZ-nyomtatvány, vagyis az automatikus részletfizetési kérelem – írták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében. A NAV ma tette közzé a rövid videóját, amely megkönnyíti az ügyintézést.

Nem kell sorban állni, nem kell semmilyen segédprogramot letölteni, csak internet-hozzáférés és Ügyfélkapu+ vagy DÁP szükséges. Nem véletlen, hogy az automatikus részletfizetés a NAV egyik legnépszerűbb fizetési könnyítése: évente több mint 130 ezer magánszemély él vele. Az adótartozást nemcsak azért érdemes mielőbb rendezni, mert annak összege a – jegybanki alapkamat plusz 5 százalékos mértékű – késedelmi pótlékkal folyamatosan nő, hanem azért is, mert elkerülhető a végrehajtási eljárás, így például a munkabérletiltás vagy az inkasszó.