Figyelmeztet a NAV: két fontos bevallási feladatnak is határideje van ma

Dübörög az idei bevallási szezon: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetőek. Február 2-a fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni őket. Február 2-a a munkáltatóknak is fontos adatszolgáltatási határidő.
A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is. A magánszemélyek mellett, a NAV is vár néhány adatot az előző évről. Most először – 2026. február 2-ig – kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

Már elindult az idei bevallási szezon, fontos tudnivalókra figyelmeztet a NAV (illusztráció)
Fotó: MTI/Faludi Imre

Az online felületeket ajánlja a NAV

Az utóbbi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgál a KLAKTAM jelű adatszolgáltatás, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető.

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a 2025-ben kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szintén február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. 

Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben az ONYA-ban tölthető ki, de az ÁNYK-ban is benyújtható, kizárólag elektronikusan.

Ami idén sem változott: a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az eSZJA portálon a legegyszerűbb az szja-bevallás, hiszen a NAV által készített bevallási tervezet itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést. A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.

A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

Levelezésre is kapható az adóhatóság

Miként az Origo a NAV tájékoztatása alapján a napokban megírta, március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását az az adózó, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz. Több módon jelezheti szándékát a NAV-nak – sms-ben, űrlapon, levélben, személyesen vagy telefonon –, csupán adóazonosító jelét és születési dátumát kell megadnia; ezután a határidő után viszont már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti.

A NAV április 30-ig postázza az igényelt papíralapú tervezeteket.

A papíralapú kitöltéshez üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NAV honlapján, illetve a NAV ügyfélszolgálatain érhető el.

Május 20-ig lehet nyilatkozni az szja 1+1 százalékának felajánlásáról is, a korábbi évekhez hasonlóan elektronikusan és papíron is.

 

