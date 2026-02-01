Megbicsaklott a nemesfémek árának töretlen növekedése – készüljünk a hullámvasútra?

Hírlevél
Óriási, 10 százalékot meghaladó zuhanással törte meg történelmi menetelését az arany és ezüst a pénteki kereskedési napon. A drágább nemesfém ára négy évtizede a legnagyobb, míg az olcsóbb soha nem látott napon belüli esést szenvedte el.
Fedaranyezüst

Pénteken az arany ára több mint 12 százalékot csökkenve, unciánként 5000 dollár alá süllyedt, ami a legnagyobb napi csökkenés az 1980-as évek eleje óta. Az ezüst ára több mint 36 százalékot zuhant, ez pedig a mindenkori legnagyobb napon belüli esés. Merre fordulhat a nemesfémek árfolyama középtávon, hogy Kevin Warsh lett a Fed elnöke? – ezt latolgatják az elemzők.

nemesfém, Kevin Warsh, former governor of the US Federal Reserve, during the International Monetary Fund (IMF) and World Bank Spring meetings at the IMF headquarters in Washington, DC, US, on Friday, April 25, 2025. The International Monetary Fund sharply lowered its forecasts for world growth for this year and next, warning the outlook could deteriorate further as US President Donald Trump's tariffs spark a global trade war. Photographer: Tierney L. Cross/Bloomberg via Getty Images
Trump bejelentése, hogy Kevin Warshot jelöli a Fed elnöki posztjára, mozgásba lendítette a nemesfém piacot. / Fotó:  Getty Images

Erősödésnek indul a dollár, szakadnak a nemesfémek 

A Bloomberg tudósítása szerint a 2024 óta töretlen emelkedés idén januárban felgyorsult, mivel a befektetői aggodalmak további fokozódotak a dollár értékének csökkenése, a Fed függetlensége körüli kétségek, a kereskedelmi háborúk és a geopolitikai feszültségek miatt. Ezt törte meg a pénteki drasztikus eladási hullám, amit az elemzők szerint a dollár erősödése válthatott ki, miután a Trump-adminisztráció közölte, Kevin Warsht kívánják jelölni a Fed elnöki posztjára. „Trump Warsh-sal kapcsolatos bejelentése pozitív hatással volt az amerikai dollárra és negatívval a nemesfémekre” – kommentálta a folyamatokat Aakash Doshi, a State Street Investment Management arany- és fémstratégiai globális vezetője.

Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája ezt azzal egészítette ki, hogy bár a Warsh jelöléséről szóló bejelentés közvetlen kiváltó oka lehetett a visszaszúrásnak, ám a korrekció régóta esedékes volt. Ez egy kifogás lehetett, amire a piacok vártak, „hogy feloldják ezeket a parabolikus mozgásokat” ‒ jegyezte meg.

A korrekció mértéke arra utal, hogy a piaci szereplők egyszerűen csak a gyors áremelkedés utáni profit realizálásának lehetőségére vártak – írták a Commerzbank AG elemzői pénteki jegyzetükben. Megjegyezték ugyanakkor, nagy a valószínűsége annak, hogy a Fed „legalább bizonyos mértékig enged a nyomásnak, és jobban csökkenti a kamatlábakat, mint amennyit a piac jelenleg beáraz”.

Voltak előzetes jelei a zuhanásnak?

Az arany és az ezüst árfolyamának az elmúlt időszakban történt jelentős megugrásakor azonban néhány technikai indikátor már korábban figyelmeztető jeleket mutatott. Az egyik a relatív erősségi index, amely az elmúlt hetekben azt jelezte, hogy mindkét nemesfém túlvásárolttá válhatott, és korrekcióra lehet szükség.

„Fel kell készülnünk arra, hogy a hullámvasút folytatódik” ‒ utalt Dominik Sperzel, a Heraeus Precious Metals kereskedési vezetője arra, hogy továbbra is hektikus maradhat a nemesfémek piaca.

Közben a Csendes-óceán túlpartján a kínai befektetők olyan felvásárlási rohamot indítottak, hogy az arra késztette a sanghaji határidős tőzsdét, hogy sürgős intézkedéseket hozzon a nemesfém- és ipari fémpiacok lecsillapítására.

Oroszország jelenti: jelentősen növekedett a feltárt ásványkincskészlete

A londoni fémtőzsdén a réz ára pénteken tonnánként 13 157,50 dolláron zárt, miután csütörtökön először lépte át a 14 000 dolláros határt, ami 2008 óta a legnagyobb napon belüli esés volt. A fémek árfolyamának zuhanása a nagyobb bányászati ​​vállalatok részvényeit is lefelé hajtotta, beleértve a legnagyobb aranytermelőket. 

  • A Newmont Corp., 
  • a Barrick Mining Corp. 
  • és az Agnico Eagle Mines Ltd. 

részvényei több mint 10 százalékot estek a New York-i kereskedésben.

Mint azt a Világgazdaság megírta: Oroszország szintén pénteken jelentette be, hogy jelentős ásványkincskészlet-növekedést könyvelt el 2025-ben, különösen a nemesfémek területén. Az új kutatások eredményeként több nagy lelőhelyen is számottevő bővülést regisztráltak. Az arany esetében a növekedés meghaladta a 600 tonnát, míg az ezüst esetében majdnem 300 tonnáról van szó.

Az orosz készletnövekedéshez elsősorban három nagyobb lelőhely járult hozzá: a Hakaszföldön található Fjodorovszkoje–Kedrovszkoje mező, a Magadani területen fekvő Dubacs lelőhely és a Kamcsatkai területen lévő Kajurkovszkoje lelőhely. A minisztérium adatai szerint 

2025-ben összesen 317 új lelőhelyet vettek állami nyilvántartásba a földtani kutatások eredményeként, ezek közül 276 szilárd ásványi nyersanyagot tartalmaz. 

  • A Bajkálon túli területen található Gozogor lelőhelyen 5,1 millió tonna folypátkészletet, 
  • az Amuri területen fekvő Getkancsik lelőhelyen pedig 5500 tonna volfrámot és 0,8 tonna aranyat azonosítottak. 

A jelentősebb újonnan nyilvántartott mezők között szerepel a Krasznojarszki területen található Gravijszkoje rézlelőhely is, ahol 243 400 tonna réz- és 242 tonna ezüstkészletet tartanak számon.

 

