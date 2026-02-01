Megbicsaklott a nemesfémek árának töretlen növekedése – készüljünk a hullámvasútra?

Pénteken az arany ára több mint 12 százalékot csökkenve, unciánként 5000 dollár alá süllyedt, ami a legnagyobb napi csökkenés az 1980-as évek eleje óta. Az ezüst ára több mint 36 százalékot zuhant, ez pedig a mindenkori legnagyobb napon belüli esés. Merre fordulhat a nemesfémek árfolyama középtávon, hogy Kevin Warsh lett a Fed elnöke? – ezt latolgatják az elemzők.

Trump bejelentése, hogy Kevin Warshot jelöli a Fed elnöki posztjára, mozgásba lendítette a nemesfém piacot. / Fotó: Getty Images

Erősödésnek indul a dollár, szakadnak a nemesfémek

A Bloomberg tudósítása szerint a 2024 óta töretlen emelkedés idén januárban felgyorsult, mivel a befektetői aggodalmak további fokozódotak a dollár értékének csökkenése, a Fed függetlensége körüli kétségek, a kereskedelmi háborúk és a geopolitikai feszültségek miatt. Ezt törte meg a pénteki drasztikus eladási hullám, amit az elemzők szerint a dollár erősödése válthatott ki, miután a Trump-adminisztráció közölte, Kevin Warsht kívánják jelölni a Fed elnöki posztjára. „Trump Warsh-sal kapcsolatos bejelentése pozitív hatással volt az amerikai dollárra és negatívval a nemesfémekre” – kommentálta a folyamatokat Aakash Doshi, a State Street Investment Management arany- és fémstratégiai globális vezetője.

Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája ezt azzal egészítette ki, hogy bár a Warsh jelöléséről szóló bejelentés közvetlen kiváltó oka lehetett a visszaszúrásnak, ám a korrekció régóta esedékes volt. Ez egy kifogás lehetett, amire a piacok vártak, „hogy feloldják ezeket a parabolikus mozgásokat” ‒ jegyezte meg.

A korrekció mértéke arra utal, hogy a piaci szereplők egyszerűen csak a gyors áremelkedés utáni profit realizálásának lehetőségére vártak – írták a Commerzbank AG elemzői pénteki jegyzetükben. Megjegyezték ugyanakkor, nagy a valószínűsége annak, hogy a Fed „legalább bizonyos mértékig enged a nyomásnak, és jobban csökkenti a kamatlábakat, mint amennyit a piac jelenleg beáraz”.

Voltak előzetes jelei a zuhanásnak?

Az arany és az ezüst árfolyamának az elmúlt időszakban történt jelentős megugrásakor azonban néhány technikai indikátor már korábban figyelmeztető jeleket mutatott. Az egyik a relatív erősségi index, amely az elmúlt hetekben azt jelezte, hogy mindkét nemesfém túlvásárolttá válhatott, és korrekcióra lehet szükség.