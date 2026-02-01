Megbicsaklott a nemesfémek árának töretlen növekedése – készüljünk a hullámvasútra?

Pénteken az arany ára több mint 12 százalékot csökkenve, unciánként 5000 dollár alá süllyedt, ami a legnagyobb napi csökkenés az 1980-as évek eleje óta. Az ezüst ára több mint 36 százalékot zuhant, ez pedig a mindenkori legnagyobb napon belüli esés. Merre fordulhat a nemesfémek árfolyama középtávon, hogy Kevin Warsh lett a Fed elnöke? – ezt latolgatják az elemzők.
Erősödésnek indul a dollár, szakadnak a nemesfémek
A Bloomberg tudósítása szerint a 2024 óta töretlen emelkedés idén januárban felgyorsult, mivel a befektetői aggodalmak további fokozódotak a dollár értékének csökkenése, a Fed függetlensége körüli kétségek, a kereskedelmi háborúk és a geopolitikai feszültségek miatt. Ezt törte meg a pénteki drasztikus eladási hullám, amit az elemzők szerint a dollár erősödése válthatott ki, miután a Trump-adminisztráció közölte, Kevin Warsht kívánják jelölni a Fed elnöki posztjára. „Trump Warsh-sal kapcsolatos bejelentése pozitív hatással volt az amerikai dollárra és negatívval a nemesfémekre” – kommentálta a folyamatokat Aakash Doshi, a State Street Investment Management arany- és fémstratégiai globális vezetője.
Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája ezt azzal egészítette ki, hogy bár a Warsh jelöléséről szóló bejelentés közvetlen kiváltó oka lehetett a visszaszúrásnak, ám a korrekció régóta esedékes volt. Ez egy kifogás lehetett, amire a piacok vártak, „hogy feloldják ezeket a parabolikus mozgásokat” ‒ jegyezte meg.
A korrekció mértéke arra utal, hogy a piaci szereplők egyszerűen csak a gyors áremelkedés utáni profit realizálásának lehetőségére vártak – írták a Commerzbank AG elemzői pénteki jegyzetükben. Megjegyezték ugyanakkor, nagy a valószínűsége annak, hogy a Fed „legalább bizonyos mértékig enged a nyomásnak, és jobban csökkenti a kamatlábakat, mint amennyit a piac jelenleg beáraz”.
Voltak előzetes jelei a zuhanásnak?
Az arany és az ezüst árfolyamának az elmúlt időszakban történt jelentős megugrásakor azonban néhány technikai indikátor már korábban figyelmeztető jeleket mutatott. Az egyik a relatív erősségi index, amely az elmúlt hetekben azt jelezte, hogy mindkét nemesfém túlvásárolttá válhatott, és korrekcióra lehet szükség.
„Fel kell készülnünk arra, hogy a hullámvasút folytatódik” ‒ utalt Dominik Sperzel, a Heraeus Precious Metals kereskedési vezetője arra, hogy továbbra is hektikus maradhat a nemesfémek piaca.
Közben a Csendes-óceán túlpartján a kínai befektetők olyan felvásárlási rohamot indítottak, hogy az arra késztette a sanghaji határidős tőzsdét, hogy sürgős intézkedéseket hozzon a nemesfém- és ipari fémpiacok lecsillapítására.
Oroszország jelenti: jelentősen növekedett a feltárt ásványkincskészlete
A londoni fémtőzsdén a réz ára pénteken tonnánként 13 157,50 dolláron zárt, miután csütörtökön először lépte át a 14 000 dolláros határt, ami 2008 óta a legnagyobb napon belüli esés volt. A fémek árfolyamának zuhanása a nagyobb bányászati vállalatok részvényeit is lefelé hajtotta, beleértve a legnagyobb aranytermelőket.
- A Newmont Corp.,
- a Barrick Mining Corp.
- és az Agnico Eagle Mines Ltd.
részvényei több mint 10 százalékot estek a New York-i kereskedésben.
Mint azt a Világgazdaság megírta: Oroszország szintén pénteken jelentette be, hogy jelentős ásványkincskészlet-növekedést könyvelt el 2025-ben, különösen a nemesfémek területén. Az új kutatások eredményeként több nagy lelőhelyen is számottevő bővülést regisztráltak. Az arany esetében a növekedés meghaladta a 600 tonnát, míg az ezüst esetében majdnem 300 tonnáról van szó.
Az orosz készletnövekedéshez elsősorban három nagyobb lelőhely járult hozzá: a Hakaszföldön található Fjodorovszkoje–Kedrovszkoje mező, a Magadani területen fekvő Dubacs lelőhely és a Kamcsatkai területen lévő Kajurkovszkoje lelőhely. A minisztérium adatai szerint
2025-ben összesen 317 új lelőhelyet vettek állami nyilvántartásba a földtani kutatások eredményeként, ezek közül 276 szilárd ásványi nyersanyagot tartalmaz.
- A Bajkálon túli területen található Gozogor lelőhelyen 5,1 millió tonna folypátkészletet,
- az Amuri területen fekvő Getkancsik lelőhelyen pedig 5500 tonna volfrámot és 0,8 tonna aranyat azonosítottak.
A jelentősebb újonnan nyilvántartott mezők között szerepel a Krasznojarszki területen található Gravijszkoje rézlelőhely is, ahol 243 400 tonna réz- és 242 tonna ezüstkészletet tartanak számon.