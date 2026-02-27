Hírlevél
futballcsapat

Egy egész focicsapatot gyanúsítanak pénzmosással – 215 ezer euróval buktak le a vámon

Egy pforzheimi labdarúgóklub tagjai Stuttgartból repülővel Törökországba tartottak, a vámvizsgálatnál azonban több mint 200.000 euró készpénzt találtak náluk. Az esettel kapcsolatban pénzmosás gyanúja is felmerül.
A német futballcsapat 29 tagja lebukott a vámellenőrzésnél a stuttgarti repülőtéren, és a történtek miatt pénzmosással gyanúsítják őket – írja a Stuttgarter Zeitung. A Törökországba tartó csapat tagjainál összesen mintegy 215.000 euró készpénzt találtak, közölte a Stuttgarti Ügyészség. 

német futballcsapat, A futball Tindere amatőr játékoson segítene
Egy német futballcsapat tagjait pénzmosással vádolják
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A német futballcsapat tagjai egyelőre szabadlábon vannak

Fejenként 4000–9900 euró közötti összegeket foglaltak le tőlük, amit feltehetően Törökországba akartak kivinni. Az eset még február elején történt, azóta a labdarúgóklub tagjai szabadlábon vannak. 

A folyamatban lévő vizsgálatokról az ügyészség további információt nem adott ki.

 

