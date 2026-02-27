Egy egész focicsapatot gyanúsítanak pénzmosással – 215 ezer euróval buktak le a vámon

A német futballcsapat 29 tagja lebukott a vámellenőrzésnél a stuttgarti repülőtéren, és a történtek miatt pénzmosással gyanúsítják őket – írja a Stuttgarter Zeitung. A Törökországba tartó csapat tagjainál összesen mintegy 215.000 euró készpénzt találtak, közölte a Stuttgarti Ügyészség.

Egy német futballcsapat tagjait pénzmosással vádolják

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A német futballcsapat tagjai egyelőre szabadlábon vannak

Fejenként 4000–9900 euró közötti összegeket foglaltak le tőlük, amit feltehetően Törökországba akartak kivinni. Az eset még február elején történt, azóta a labdarúgóklub tagjai szabadlábon vannak.

A folyamatban lévő vizsgálatokról az ügyészség további információt nem adott ki.