Egy egész focicsapatot gyanúsítanak pénzmosással – 215 ezer euróval buktak le a vámon

Egy pforzheimi labdarúgóklub tagjai Stuttgartból repülővel Törökországba tartottak, a vámvizsgálatnál azonban több mint 200.000 euró készpénzt találtak náluk. Az esettel kapcsolatban pénzmosás gyanúja is felmerül.
A német futballcsapat 29 tagja lebukott a vámellenőrzésnél a stuttgarti repülőtéren, és a történtek miatt pénzmosással gyanúsítják őket – írja a Stuttgarter Zeitung. A Törökországba tartó csapat tagjainál összesen mintegy 215.000 euró készpénzt találtak, közölte a Stuttgarti Ügyészség.
A német futballcsapat tagjai egyelőre szabadlábon vannak
Fejenként 4000–9900 euró közötti összegeket foglaltak le tőlük, amit feltehetően Törökországba akartak kivinni. Az eset még február elején történt, azóta a labdarúgóklub tagjai szabadlábon vannak.
A folyamatban lévő vizsgálatokról az ügyészség további információt nem adott ki.
