Német válság: a vállalkozók évi egy nappal növelnék a dolgozok munkaidejét

A németországi munkaidőről szóló vita az utóbbi időszakban jelentősen felerősödött, és a gazdasági növekedés lehetősége szorosan összekapcsolódik ezzel a kérdéssel – hangsúlyozta a Bajor Vállalkozások Szövetségének ügyvezető igazgatója, az Augsburger Allgemeine lapnak adott interjújában. Bertram Brossardt megítélése szerint a német gazdaság növekedési potenciálja számottevő, amennyiben nő a ledolgozott munkaidő.

A vállalkozók szeirnt a német dolgozók egy nappla többet kellene munkával töltsenek, hogy fellendüljön a gazdaság. Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Bajorországban 2026-ra 0,7 százalékos gazdasági bővülést várnak, amelyből önmagában 0,2 százalékpont annak köszönhető, hogy három munkaszüneti nap hétvégére esik, vagyis kivételesen ezek az ünnepnapok nem vonják ki a piacról a munkaerőt. Ez – érvelése szerint – jól mutatja, milyen gazdasági tartalék rejlik a munkaidő növelésében.

Bertram Brossardt azt mondta: „Ki lehetne hagyni egy szabadságnapot, vagy módosítani lehetne a napi és heti munkaidőt, ahogy azt a bajor miniszterelnök javasolta a heti plusz egy óra munkaidőre vonatkozó felvetésében.” Markus Söder bajor miniszterelnök néhány nappal ezelőtt azt mondta: „Heti egy óra plusz munka hatalmas gazdasági növekedést hozna és ez valójában nem túl nagy kérés.”

Minden német plusz egy napot kellene dolgozzon

Brossardt becslése szerint az évi egy plusz munkanap évente ötmilliárd euróval növelné a német bruttó hazai terméket (GDP). Mint mondt, ez évente körülbelül 2,5 milliárd eurós többletbevételt eredményezne az államkasszának.

A heti munkaórák növeléséről szóló vita a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) szerint „teljesen elrugaszkodott a munkavállalók életének realitásaitól” – mondta Marietta Eder, a DGB Bajorország alelnöke a BR24-nek. Meglátása szerint, nem az alkalmazottak hibája, ha olyan cégeknek, mint a nemrégiben alapított „Kehlheim Fibres” vegyipari vállalat, csődöt kell jelenteniük. A gazdasági növekedés erősítése érdekében a munkaidő meghosszabbításán kívül más intézkedésekre is szükség van. Ezek közé tartozik az áramárak csökkentése és az infrastruktúrába való mielőbbi beruházás.

Csődhullám a német gazdaságban

Bertram Brossardt szerint, azonban a helyzet brutális. Tavaly körülbelül 20 000 munkahelyet szűnt meg a bajorországi fém- és villamosiparban, az azt megelőző évi 15 000 után. Idén további 20 000 munkahely megszűnésére számítanak. Az ipar mindig is a bajor gazdaság hajtóereje volt. Bajorország fém- és villamosiparában a foglalkoztatás rekordja 873 000 volt; 2025 végére ez a szám 837 000-re esett vissza. Amikor az alapvető ágazat zsugorodik, annak következményei vannak a kereskedelemre, a kézműiparra és a szolgáltatásokra nézve. A mérnökök körében növekszik a munkanélküliség; ehhez hasonlót még soha nem láttunk - hívta fel a figyelmet Brossardt. A helyzet valóban súlyos, a Creditreform szerint, akár 24 ezer vállalati csőd is lehet az idén Németországban. Az eurómilliárdos veszteségek, az összeomlás szélén álló kórházak, a magas energiaárak, a bürokrácia és a globális verseny Németországot a tönk szélére sodorhatja.