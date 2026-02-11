Német csúcsvállalatok kongatják a vészharangot: Európának lépnie kell!

123 vállalatot és befektetőt tömörít az a szövetség, amely szerint az európai ipari bázis erős nyomás alatt áll a Kína felől erősödő verseny és az Egyesült Államok iparpolitikai fordulata miatt. A kezdeményezés szerint Európa olyan országokkal versenyez, amelyek aktívan alakítják iparpolitikájukat, célzott deregulációt hajtanak végre, és gyorsan felfuttatják a kulcstechnológiákat. Európának (s ezen belül Németországnak) pedig sürgősen lépnie kellene, ha nem akar lemaradni a versenyben.

Német vállalatokból is álló szövetség kongatja a vészharangot az európai versenyképesség miatt (a képen egy kölni ipari-kereskedelmi terület)

Fotó: Unsplash

Köhög a német gazdaság

Talán nem véletlen, hogy a nemhogy európai, de világszinten is jelentős, egy ideje viszont gyengélkedő német gazdaság berkeiben formálódott nagyjából fél éve egy ilyen jellegű, nagyvállalatok neveit is tömörítő kezdeményezés. Életre hívói elsődlegesen az autóipari cégek és beszállítóik voltak, de a csatlakozó vállalatok száma és köre gyorsan bővült.

A német gazdaság egy ideje köhög, aminek egy vállalkozói szövetség szerint jót tenne, ha minden munkavállaló egy nappal többet dolgozna az évben, miközben a tekintélyes leibnizi Gazdaságkutató Intézet friss elemzésében arról ír, hogy bár Németországban januárban csökkent a vállalati fizetésképtelenségeinek száma, 2026 első negyedévében továbbra is aggasztó fizetésképtelenségi adatok várhatók, mutatva, hogy baj van. S ne feledkezzünk meg arról sem: a kínai autóipari kihívás olyan kesztyűt dobott a német autógyártásnak, melyet annak akkor is fel kell vennie, ha az ropppant kényelmetlen.

A munkanélküliség, az adósság és a csődök számának növekedése miatt bizonyos, hogy nem lobbiérdekekről van szó a „Made for Germany” megszólalásakor.

A szövetség úgy látja,

sok európai vállalat folyamatosan veszít versenyképességéből, ezért a gazdasági növekedést az európai szuverenitás alapfeltételeként a politika középpontjába kell állítani (magyar kormányzati oldalról már régót hangoztatott, hogy az európai versenyképesség növelése érdekében sürgősen lépni kell).

A szervezet

a túlzott szabályozás visszaszorítását,

a tőkepiac erősítését, valamint

az Indiával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal tervezett szabadkereskedelmi megállapodások gyors végrehajtását szorgalmazza.

Az említett két szabadkereskedelmi egyezmény lehetőségeket, ugyanakkor veszélyeket is rejthet az EU számára, a Mercosur-megállapodásnál különösen az európai agrárium az, ami annak vesztese lehet.