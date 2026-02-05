Erre már sokan vártak: kiderült, melyek most a legjobb hazai pálinkák

Hírlevél
57 perce
Olvasási idő: 6 perc
A pálinka előállításában egyszerre van jelen a tudatos fajtaválasztás és a hagyományokra épülő, ugyanakkor folyamatosan megújuló technológia – jelentette ki Tállai András államtitkár a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 Díjátadó Gálaestjén, Budapesten.
Az államtitkár felidézte, az Agrárminisztérium 2014-ben hirdette meg először a Nemzeti Pálinkakiválóság Programot, amelynek azóta is töretlen célja, hogy a kiváló minőségű hazai pálinkák belföldön és nemzetközileg is egyaránt ismertté váljanak. Rámutatott, ha visszatekintünk a pálinka és a törkölypálinka előállításának utóbbi 15-20 évére, jól látható, hogy jelentősen bővültek a főzdei kapacitások és fejlődtek a szakmai ismeretek.

Tállai András, pálinka verseny, Barabás Villa, nemzeti pálinkakiválóság program
Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára a Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjátadóján
Fotó: Pelsoczy Csaba

Tállai András kiemelte, a nevezési számok – mind főzdék, mind a nevezett tételek tekintetében – évről évre hasonlók, ami azt bizonyítja, hogy a program stabil és megbízható népszerűségnek örvend a kereskedelmi főzdék körében.  

A Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjazottjai

 A 2025-ös programra 21 főzde összesen 131 tétellel vett részt a megmérettetésen – összegez az Agrárminisztérium közleménye.

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 

  • 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 
  • 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, 
  • míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, 
  • az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.

A Nemzeti Pálinkakiválóság Programot 2014-ben indította el az Agrárminisztérium. A program célja a földrajzi árujelző-oltalommal rendelkező pálinka és törkölypálinka fogyasztási kultúrájának minőségi szintre emelése, a termék gasztronómiai jelentőségének megismertetése, népszerűsítése mind a hazai, mind a külföldi fogyasztókkal. A megmérettetés során a hazai pálinkaházak színes kínálatából kerülnek kiválasztásra azok a tételek, melyek magas minőségüknek köszönhetően méltán képviselhetik az ágazatot.

A program idén is több kategóriában díjazta a legkiemelkedőbb vállalkozásokat és termékeket. Az „Agrárminisztérium Pálinkája” címet a TOP Pálinkakiválóságok közül a Sáppusztai Pálinkafőzde Kajszibarack tetele  nyerte el.  A „Nébih Pálinkája” címet 1 Csepp Pálinkaház Aurum vilmoskörte pálinkája érdemelte ki. A Legeredményesebb Pálinkafőzde 2025-ben a Sáppusztai Pálinkafőzde lett. A Legjobb Gin díjat a Sáppusztai Pálinkafőzde Flying Emu Ginje nyerte el, míg a Legeredményesebb Gin és Egyéb Szeszes Italt Előállító Vállalkozás címet a Győri Likőrgyár Zrt. / Pannonhalmi Pálinkárium kapta.

Tavaly kiemelkedő nemzetközi sikert ért el az Árpád Dupla 40 Ágyas Körtepálinka, amely 99 ponttal szerepelt a világ egyik legrangosabb italversenyén, a London Spirits Competition 2025 versenyen. A prémium pálinka ezzel elnyerte az International Fruits Spirits of the Year 2025 díjat (Év Legjobb Gyümölcspárlata) és az Év Legjobb Magyar Párlata díjat is – erről itt olvashat bővebben.

 

 

