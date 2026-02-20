Itt a sivatagi szuperváros vége? Már az ázsiai téli játékokat is elhalasztották

Ezzel összefüggésben az olajkirályság a napokban bejelentette az ázsiai téli játékok határozatlan időre történő elhalasztását is, amelyeket 2029-re terveztek a Neom részét képező Trojena síközpontban.

A Trojena névre keresztelt síparadicsom szintén a Neom fejlesztés része

Emellett állítólag folyamatban van a megaváros központi elemének szánt The Line, a futurisztikus lineáris város újragondolása is, amely eredetileg 170 kilométer hosszan húzódott volna a Vörös-tenger mellett a szárazföldön. A Euronews cikke kitér arra is, hogy a fejlesztés fontos részét képezi továbbá az Oxagon, egy kiterjedt tengerparti ipari és logisztikai övezet, amelynél valószínűleg szintén változtatások jöhetnek.

Ezek a fejlemények nem kis részben a visszafogott olajárak következményei (a Brent olaj hordónkénti ára jelenleg valamivel 60 dollár felett van): az állami bevételek csökkenése miatt Rijád kénytelen változtatni ambiciózus tervein.

Szaúd-Arábia válasza a Szilícium-völgyre

A körülbelül Belgium méretével megegyező nagyságú területen felépülő Neomot kezdetben Szaúd-Arábia Szilícium-völgyre adott válaszaként emlegették – a technológia és a futurisztikus innováció központjaként. A projekt becsült költsége körülbelül 500 milliárd dollár volt, de a legfrissebb jelentések szerint a valós szám ennél sokkal magasabb lehet, és megközelítheti a 9 billió dollárt.

A sivatagi megaváros, amelynek terveit 2017-ben mutatták be, az eredeti elképzelések szerint 2045-re kilencmillió embernek adna otthont, ami hozzájárulna ahhoz, hogy Szaúd-Arábia növelhesse a lakosságát, illetve globális gazdasági nagyhatalommá válhasson.

A Neomot indulása óta ugyanakkor folyamatosan kétségek övezték mind a királyságon belül, mind azon kívül a mérete és megvalósíthatósága miatt.

A sivatagi megaváros az eredeti elképzelések szerint 2045-re kilencmillió embernek adna otthont

Amikor bemutatta a The Line terveit, bin Szalmán azt mondta, hogy ez az autómentes város, repülő taxikkal és robot komornyikkal, messze a bolygó legélhetőbb városává válik.

Az adatközpontok központja lehet Neom

Mivel a projekt várhatóan sokkal szerényebb mértékű lesz, a szaúdi kormány a hangsúlyt egy új iparágra helyezte át: ez lehet az adatközpontok központja. A tengervízhez való bőséges hozzáférésnek köszönhetően ugyanis stratégiailag alkalmasnak tekinthető az ilyen létesítmények számára, amelyek hatalmas mennyiségű hűtővizet igényelnek.

A királyság olajfüggő gazdaságának diverzifikálása továbbra is kiemelt prioritás a koronaherceg számára, aki célul tűzte ki, hogy Szaúd-Arábiát a mesterséges intelligencia globális vezető hatalmává tegye.

A Neom projekt megnyirbálása egy olyan időszakban történik, amikor Szaúd-Arábia számos nagyszabású nemzetközi esemény, köztük a 2030-as rijádi világkiállítás és a 2034-es FIFA labdarúgó világbajnokság megrendezésére készül. Ezek a hatalmas infrastrukturális beruházásokat igénylő események egytől egyig bin Szalmán Vision 2030 projektjének részét képezik.