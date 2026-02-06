Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

arany

Nagy az öröm: kincsesbányát talált Erdélyben a kanadai vállalat

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritka, az ipari ellátás szempontjából fontos ásványkincsekre bukkant egy kanadai bányaipari vállalat az Erdélyi-középhegységben (más néven szigethegység). Urán-, kobalt-, nikkel-, arany-, ólom-, cink- és rézlelőhelyekről van szó – írja a Maszol.ro portál. A felfedezést Bihar megyében, Arad megyével határosan, egy 25 km2-es területen tették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aranykanadai vállalatnikkelásványkincsErdély

Egyre nagyobb figyelmet kap annak kérdése, honnan lesz elegendő ritka nyersanyag (kobalt, nikkel, ritkaföldfém), kritikus fontosságú (azaz ellátásbiztonsági kihívásokkal bíró) ásványkincs az ipari ágazatok, valamint az energiatermelés számára a témával, a kérdés jelentőségével az Origón is több alkalommal foglalkoztunk. Ennek tükrében különösen figyelmet érdemel, hogy mint a Maszol.ro írja, a Leading Edge Materials komoly ásványkincs-lelőhelyre bukkant az erdélyi hegyekben.

Elektrolízissel nyert nikkeldarab (illusztráció) – Erdélyben ritka ásványok lelőhelyére bukkantak
Elektrolízissel nyert nikkeldarab (illusztráció) – Erdélyben ritka ásványok lelőhelyére bukkantak
Fotó: Wikipedia Commons

Nikkelt, aranyat, uránt rejt a komoly bányászati múltú terület

A lap kitér rá, hogy térségnek komoly bányászati hagyományai vannak, és történelmi bányajáratokat is magában foglal, amelyek közül néhányat a kommunista időszakban uránkitermelésre használtak.

A projekt a Leading Edge Materials vállalathoz tartozik, amely az európai ipar számára kritikus fontosságú nyersanyagok feltárására és fejlesztésére szakosodott, és részvényeivel a torontói és a stockholmi tőzsdén is jelen van.

A cég helyi partnerekkel együttműködve végzi a kutatási tevékenységet, egy hivatalos feltárási engedély alapján, amelyet a Dél-Bihar területre adtak ki. A kutatási kampány keretében végzett előzetes elemzések több, gazdasági szempontból is ígéretes ásvány jelenlétét mutatták ki, köztük

  • az uránt, 
  • a kobaltot, 
  • a nikkelt, 
  • az aranyat, 
  • az ólmot, 

a cinket és a rezet.
A feltárt urán stratégiai jelentőségű lehet Románia számára, tekintettel a nukleáris energia szerepére az energiamixben, valamint a kapacitásbővítési tervekre.
Európa számára is fontos fémekről van szó

Európai szinten a kobalt és a nikkel kulcsfontosságú erőforrásnak számít az energetikai átállásban, valamint az elektromos járművek akkumulátorainak és az energiatároló rendszereknek az iparában. Az Európai Unió célja, hogy csökkentse a közösségen kívüli – különösen a kínai – importtól való függőséget. Ebben viszont - mint a napokban a számvevőszéki jelentés alapján bemutattuk – igen lassan halad az Unió.

A kanadai vállalat közölte, hogy az eddig elért eredmények jelentős geológiai potenciálra utalnak, ugyanakkor hangsúlyozta: 

a feltárás nem jelenti automatikusan a bányászati kitermelés megkezdését.

Ehhez további kutatásokra, környezeti hatásvizsgálatokra, valamint a román hatóságok jóváhagyására van szükség.

„Bár a mineralizációt mintavétel során sikerült kimutatni, további elemzésekre és vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük annak geometriáját, azonban a mineralizáció minden irányban nyitottnak tűnik. A mintavétel eredményei a vállalat szerint rendkívül biztatóak” – közölte a cég.

Emlékezetes: Szerbiában jelentős lítiumlelőhely vár kitermelésre, az ottani bánya idővel az európai akkumulátoripar számára válhat kulcsfontosságúvá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!