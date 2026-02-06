Nagy az öröm: kincsesbányát talált Erdélyben a kanadai vállalat

Egyre nagyobb figyelmet kap annak kérdése, honnan lesz elegendő ritka nyersanyag (kobalt, nikkel, ritkaföldfém), kritikus fontosságú (azaz ellátásbiztonsági kihívásokkal bíró) ásványkincs az ipari ágazatok, valamint az energiatermelés számára – a témával, a kérdés jelentőségével az Origón is több alkalommal foglalkoztunk. Ennek tükrében különösen figyelmet érdemel, hogy mint a Maszol.ro írja, a Leading Edge Materials komoly ásványkincs-lelőhelyre bukkant az erdélyi hegyekben.

Elektrolízissel nyert nikkeldarab (illusztráció) – Erdélyben ritka ásványok lelőhelyére bukkantak

Fotó: Wikipedia Commons

Nikkelt, aranyat, uránt rejt a komoly bányászati múltú terület

A lap kitér rá, hogy térségnek komoly bányászati hagyományai vannak, és történelmi bányajáratokat is magában foglal, amelyek közül néhányat a kommunista időszakban uránkitermelésre használtak.

A projekt a Leading Edge Materials vállalathoz tartozik, amely az európai ipar számára kritikus fontosságú nyersanyagok feltárására és fejlesztésére szakosodott, és részvényeivel a torontói és a stockholmi tőzsdén is jelen van.

A cég helyi partnerekkel együttműködve végzi a kutatási tevékenységet, egy hivatalos feltárási engedély alapján, amelyet a Dél-Bihar területre adtak ki. A kutatási kampány keretében végzett előzetes elemzések több, gazdasági szempontból is ígéretes ásvány jelenlétét mutatták ki, köztük

az uránt,

a kobaltot,

a nikkelt,

az aranyat,

az ólmot,

a cinket és a rezet.

A feltárt urán stratégiai jelentőségű lehet Románia számára, tekintettel a nukleáris energia szerepére az energiamixben, valamint a kapacitásbővítési tervekre.

Európa számára is fontos fémekről van szó

Európai szinten a kobalt és a nikkel kulcsfontosságú erőforrásnak számít az energetikai átállásban, valamint az elektromos járművek akkumulátorainak és az energiatároló rendszereknek az iparában. Az Európai Unió célja, hogy csökkentse a közösségen kívüli – különösen a kínai – importtól való függőséget. Ebben viszont - mint a napokban a számvevőszéki jelentés alapján bemutattuk – igen lassan halad az Unió.

A kanadai vállalat közölte, hogy az eddig elért eredmények jelentős geológiai potenciálra utalnak, ugyanakkor hangsúlyozta:

a feltárás nem jelenti automatikusan a bányászati kitermelés megkezdését.

Ehhez további kutatásokra, környezeti hatásvizsgálatokra, valamint a román hatóságok jóváhagyására van szükség.