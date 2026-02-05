Komolyan kell venni ezt a vírust – csak ebből ne legyen világjárvány!

Az 1990-es évek közepe óta ismert kórokozó nagyon veszélyes, mert betegség esetén a halálozási arány a WHO adatai szerint 40 és 75 százalék között van, így sokkal halálosabb, mint a Covid-19 koronavírus. Délkelet-Ázsiában már több Nipah-járvány tört ki a Covid-19 terjedése előtt, és 2021-ben azzal egyszerre. Bár az indiai hatóságok feburár 1-jén kiadott tájékoztatása szerint sikerült a vírus terjedését megállítani, és Európát egyébként sem fenyegeti közvetlen veszély, a Nipah-vírushoz köthető, eddigi, brutális károkozások mutatják: elsősorban az emberek védelme, másodsorban gazdasági rombolóereje miatt is komolyan kell venni a kórokozó valamennyi felbukkanását.
Nipah: ijesztő halálozási arány, tönkerement sertéstartó ágazat
A Nipah-vírus elsődleges kárvallotja a gazdasági ágazatok között a mezőgazdaság, azon belül a sertéstartás. A malajziai 1998-99-es Nipah-kitörés az egyik példája ennek az egyik legjobb példája arra, hogyan okozhat súlyos gazdasági károkat egy járvány: a sertéstenyésztő ágazat hatalmas veszteségeket szenvedett el, több mint 1,1 millió sertést kellett leölni, ami jelentős bevételkiesést okozott a gazdáknak és kapcsolódó vállalkozásoknak. A kormány kompenzációs kifizetései az infláció alapján kalkulálva mintegy 69 millió dollárra (kb. 22 milliárd forint) rúgtak, a járvány ellenőrzésére fordított költségek (pl. állategészségügyi programok, karanténintézkedések) további több tíz millió dollárnak megfelelő összeget jelentettek.
A sertéságazat adóbevételeinek csökkenése is jelentős volt – csaknem 105 millió dollárnak megfelelő összeg veszett el, ez az inflációt figyelembe véve most kb. 200 millió dollárt jelentene.
Nemzetközi kutatások szerint egy hasonló betegség kitörése — akár csak regionális epidemikus esemény — több tízmillió dollár kiesést okozhat a modellezés szerint még az olyan, közvetlenül nem feltétlenül érintett országokban, mint Ausztrália, pusztán az ágazathoz tartozó értéklánc zavarai, valamint a fogyasztói félelmek miatt.
Rövid összesítés következik az eddigi Nipah-járványok gazdasági hatásairól:
1998–1999 — Malajzia (és Szingapúr)
Ekkor zajlott az első azonosított járvány Malajziában a sertéstenyésztők között. 265 jelentett fertőzött személyt azonosíottak, ezen belül 105-en meghaltak a kórokozó miatt. A gazdasági következmények szinte beláthatatlanok voltak. A sertéstartó ágazat gyakorlatilag összeomlott: több mint 1,1 millió sertést leöltek, amitől a maláj sertéstartás és export sok éves mélypontra került.
A teljes közvetlen és közvetett gazdasági veszteséget több becslés 582 millió dollára teszi a sertésgazdaságon túlmutatóan.
Helyi munkahelyek ezrei szűntek meg a mezőgazdasági és kapcsolódó iparágakban.
Érdemes megemlíteni, hogy egy kutatás eredménye szerint a betegséggel sújtott személyek háztartását anyagi értelemben nem terhelte meg túlzottan a betegség, felépülésük után viszont alacsonyabb iskolai végzettségüknek köszönhetően nehéz volt újra munkát találniuk.
2001 – Banglades és India (Nyugat-Bengál, Siliguri város)
Bangladesben és India érintett térségeiben jelentős volt a halálozás, ezeken a területeken átlagosan évente most is akár néhány tucatnyi eset történhet, és jelentős volt a gazdasági hatás:
- a nyers datolyapálma-nedv fogyasztás kapcsán terjedő fertőzések visszaszorítása befolyásolta a helyi jövedelmeket,
- amit a kampányok és egészségügyi kiadások további terhekkel sújtottak a helyi kormányzati szinten.
Mivel a vírus gyümölcsevő denevérek révén terjed, a fertőzött területekről származó gyümölcsök (pl. datolyapálma nedve, mangó) iránti kereslet drasztikusan visszaesett, és számos ország szigorította importjukat az ott élők védelme érdekében. Ez viszont kieső gazdasági teljesítményt jelentett az előállítói oldalon, azaz a helyi kereskedők és gazdálkodók veszítettek azon.
2003–2005 – Banglades (több hullám)
Az időszakban ismétlődő, szezonális járványok zajlottak Bangladesben. A hatóságok minden évben több tucat fertőzöttről jelentettek, akik körében magas volt a halálozási arány. A mezőgazdaságban megismétlődött az, amit a korábbi járványnál láttak: akadozva zajlottak a mezőgazdasági munkák, visszaesett a gyümölcsértékesítés, miközben helyben is visszaesett a fogyasztásuk.
2007 – India (Nadia) és Banglades
2007-ben Nyugat-Bengál államban (Nadia és környéke), valamint Bangladesben zajlottak le helyi járványok, magas halálozási aránnyal.
2018 – India (Kerala)
A 2018-ban Kerala államban zajlott kitörés 19 fertőzött személyt jelentett, köztük 17-en belehaltak a kórokozóba. A turizmus és szolgáltató szektor teljesítménye visszaesett az egészségügyi félelmek miatt.
2023–2026 – Ismétlődő kisebb járványok (Banglades és India)
A Nipah-vírus jelen van a délkelet-ázsiai régió életében, Bangladesből évente 2-13 esetet jelentenek, míg Indiában, Keralában és Nyugat-Bengálban is rendszeresen felbukkan a betegség. A friss, 2026-os esetek több egészségügyi dolgozót is érintettek. A hatóságok által az általánoshoz képest jóval szigorúbb ellenőrzések, egészségügyi szűrések miatt elsősorban a turizmus kapcsán keltettek aggodalmat, mivel a turisták számának csökkenése a fertőzéstől való félelem miatt regionális gazdasági költségekkel jár.
Ez pedig különösen érzékenyen érinti
a turisztikai szektor teljesítményét, ami ezekben a térségekben igen jelentős. Nyugat-Bengál turizmusa a 2024-es adatok szerint az állam GDP-jének 13 százalékát adta, arányában messze többet, mint a nemzeti 7,5 százalékos átlag.
Az adatok szerint abban az évben 250 milliárd forintnak megfelelő bevétele volt a szektornak a turizmusból.
Egy Nipah-világjárvány mindent letarolna
A Nipah-vítus felbukkanása kapcsán, annak társadalmi-gazdasági hatásainak megértésében gyakori a már említett Covid-19-hez való viszonyítás. Az alábbi - szigorúan nem járványtani vagy társadalomtudományos igénnyel készített - egyszerű összehasonlításban szerepel a két kórokozó néhány szempont szerinti összevetése:
|Jellemző
|Nipah-vírus
|Covid-19
|Felfedezés
|1998 Malajzia
|2019 Kína
|Fertőzöttek / halottak (világ)
|kb.750 eset, 415 halott (2025-ös adatok)
|770+ millió fertőzés (2024 augusztusáig), több mint 7 millió halott (WHO)
|Halálozási arány
|40-75% (nagyobb, mint Covid-19-nél)
|1-3% tipikusan
|Gazdasági hatás – közvetlen
|Sertéstartás és izolációs költségek (tíz/százmillió dolláros nagyságrend)
|Világgazdasági GDP-veszteség több ezer milliárd dollár (2020-ban)
|Gazdasági hatás – indirekt
|Lokális turizmus és fogyasztás visszaesése
|Világkereskedelmi leállások, ellátási láncok zavarai
|Egészségügyi kiadások
|Helyi és regionális kiadások
|Több ország, milliárdok – vakcinafejlesztés, vakcinaterítés költségei
|Munkaerő és turizmus
|Regionális hatások: a turizmusból élők megélhetési kihívásai
|Globális munkaerőpiaci válság (pl. teherhajók személyezete nem térhet haza)
Az összevetésből látható, hogy egy esetleges Nihap-világjárvány borzasztó hatással lenne a világra, mind emberi, mind anyagi költségei sokkolóan magasak lennének. Ugyanakkor a kórokozó természete miatt erre szerencsére igen csekély az esély. Mint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása írja: a Nipah-vírussal való emberi fertőzés közvetlen érintkezés útján (fertőzött állattal vagy beteg emberrel), illetve szennyezett élelmiszerek – például az állatok váladékával szennyezett nyers pálmalé – fogyasztásával következhet be.
A vírus nem terjed könnyen, és fontos járványügyi sajátossága, hogy a tünetmentes fertőzött emberek nem, vagy csak nagyon kis valószínűséggel tudják továbbadni a kórokozót, ami jelentősen csökkenti a nemzetközi terjedés kockázatát.
A hatóság pedig hangsúlyozza: Magyarország felkészült, a hazai lakosság egészségének védelme biztosított, a helyzetet pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli.