Komolyan kell venni ezt a vírust – csak ebből ne legyen világjárvány!

Az 1990-es évek közepe óta ismert kórokozó nagyon veszélyes, mert betegség esetén a halálozási arány a WHO adatai szerint 40 és 75 százalék között van, így sokkal halálosabb, mint a Covid-19 koronavírus. Délkelet-Ázsiában már több Nipah-járvány tört ki a Covid-19 terjedése előtt, és 2021-ben azzal egyszerre. Bár az indiai hatóságok feburár 1-jén kiadott tájékoztatása szerint sikerült a vírus terjedését megállítani, és Európát egyébként sem fenyegeti közvetlen veszély, a Nipah-vírushoz köthető, eddigi, brutális károkozások mutatják: elsősorban az emberek védelme, másodsorban gazdasági rombolóereje miatt is komolyan kell venni a kórokozó valamennyi felbukkanását.

Az NNGYK folyamatosan nyomon követi a Nipah vírussal kapcsolatos nemzetközi helyzetet.

Nipah: ijesztő halálozási arány, tönkerement sertéstartó ágazat

A Nipah-vírus elsődleges kárvallotja a gazdasági ágazatok között a mezőgazdaság, azon belül a sertéstartás. A malajziai 1998-99-es Nipah-kitörés az egyik példája ennek az egyik legjobb példája arra, hogyan okozhat súlyos gazdasági károkat egy járvány: a sertéstenyésztő ágazat hatalmas veszteségeket szenvedett el, több mint 1,1 millió sertést kellett leölni, ami jelentős bevételkiesést okozott a gazdáknak és kapcsolódó vállalkozásoknak. A kormány kompenzációs kifizetései az infláció alapján kalkulálva mintegy 69 millió dollárra (kb. 22 milliárd forint) rúgtak, a járvány ellenőrzésére fordított költségek (pl. állategészségügyi programok, karanténintézkedések) további több tíz millió dollárnak megfelelő összeget jelentettek.

A sertéságazat adóbevételeinek csökkenése is jelentős volt – csaknem 105 millió dollárnak megfelelő összeg veszett el, ez az inflációt figyelembe véve most kb. 200 millió dollárt jelentene.

Nemzetközi kutatások szerint egy hasonló betegség kitörése — akár csak regionális epidemikus esemény — több tízmillió dollár kiesést okozhat a modellezés szerint még az olyan, közvetlenül nem feltétlenül érintett országokban, mint Ausztrália, pusztán az ágazathoz tartozó értéklánc zavarai, valamint a fogyasztói félelmek miatt.

Rövid összesítés következik az eddigi Nipah-járványok gazdasági hatásairól: