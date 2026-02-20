Gyermekek által használt, veszélyes termékek visszahívását rendelte el a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi – írja az NKFH közleménye.

Gyermek evőpálcikák visszahívását rendelte el az NKFH

Fotó: Yuri Li / Unsplash

Az NKFH elrendelt visszahívásban érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Evőpálcika (többféle)

• Cikkszámok: 6094071, 6094072, 6094073, 6094074, 6094075, 6094076, 6094077, 6094078

• Cikkszám: 2308500604789

• Származási ország: Kína

• Holland importőr: Emro Aziatica B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben.

Arra kérik azokat, akik vásároltak a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből, és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja.

Arról is beszámoltunk, hogy a Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte 2026. február 5-én anyatej-helyettesítő tápszertermékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra. A cég hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott termékvisszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is.

