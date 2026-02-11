Magyarország a kezdetektől a békét sürgette, mégis hatalmasat buktunk az orosz-ukrán háborún

Aligha a legszebb éveit éli a magyar gazdaság, amely tavaly is mindössze 0,3 százalékkal növekedett. A nagyobb probléma ennél, hogy a mostani volt a harmadik egymást követő év, amikor nem volt érdemi növekedés, helyette csak stagnált a GDP, annak ellenére, hogy a kormány dinamikus, 3,4 százalékos növekedéssel számolt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság Exkluzív című podcastjében a múlt héten a gazdasági nehézségeket a gyenge külső kereslettel, a magyar gazdaság szerkezeti sajátosságaival és a német járműipar válságával magyarázta. Szerinte tudomásul kell venni, hogy amíg a külső konjunktúra nem áll helyre, és a német prémium márkák sem találnak magukra, addig a magyar GDP 2-3 százaléknál nagyobb bővülésre nem lesz képes.

Jelentősen visszavette Magyrország GDP-növekedését az orosz-ukrán konfliktus. / Fotó: Oleh Petraszjuk / MTI/EPA

Az elmúlt években a magyar növekedés láthatóan elakadt

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a vg.hu-nak kifejtette: nagyon nehéz megbecsülni a háború okozta gazdasági károkat, mivel a háború okozta kiesés nem csak egy csatornán jelenik meg. Az viszont jól látható, hogy az elmúlt években a magyar növekedés láthatóan elakadt, ebben pedig nagy szerepe van a külső környezet romlásának.

Magyarország ugyanis egy kis, nyitott gazdaság, ahol a GDP több mint 80 százaléka exportból származik, szemben például Lengyelországgal, ahol ez 40 százalék körül van, tehát nagyon nem mindegy számunkra, hogy hogyan alakul a külső környezet. Épp a gyenge konjunktúra eredménye, hogy továbbra is jelentős, az ipari termelés folyamatosan mínuszban van, ami miatt kihasználatlan kapacitásokkal van teli a magyar gazdaság, és megjelent a rendszerváltás előtt ismert jelenség, a kapun belüli munkanélküliség.

Szintén komoly problémának nevezte az elemző a beruházások visszaesését, amiben megint csak több tényező játszik együttesen szerepet, mint például a már említett

alacsony kereslet,

a kormányzat és az önkormányzatok pénzhiánya,

illetve a hazánknak járó uniós források visszatartása.

Úgy véli, utóbbiakban is van szerepe a háborúnak. Az uniós forrásokkal kapcsolatos problémák nem elsősorban a háborúhoz köthetők, de az Európai Bizottság és hazánk közötti érdekellentéteket a fegyveres konfliktus is súlyosbította – vélekedett Regős, aki arra is felhívta a figylemet, hogy a megemelkedő energia- és kamatkiadások például rontották a költségvetés helyzetét, így kevesebb maradt fejlesztésre. Ráadásul az elszálló energiaárak még rontottak a magyar gazdaság versenyképességét is.