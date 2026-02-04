Máris beérett Trump erőfeszítése, több milliárd dolláros üzlet készülődik

A Glencore jelenleg a KDK Lualaba tartományában működő Mutanda és Kamoto bányákat üzemelteti, amelyek jelentős méretű nyersanyagtermelő helyszínek, rézkatód- és kobalthidroxid-termelésel. Tavaly a két bánya összesen 247 800 tonna rezet állított elő – ami a Glencore globális termelésének mintegy 30 százalékát tette ki –, valamint 35 100 tonna kobaltot. A tervezett megállapodás értelmében az Orion CMC 40 százalékos részesedést szerezne a két bányát üzemeltető cégeben, amelyek mögött többségi tulajdonosként a Glencore áll. Az ügylet a bányákra vonatkozóan összesen 9 milliárd dolláros vállalatértéket feltételez.

A Kongó Katanga régiójában található Mutanda bányáról készült szatellitfelvétel; a területen fontos nyersanyagok kitermelése zajlik

Fotó: Picasa / Coordenação-Geral de Observação da Terra/INPE

Közvetlen hozzáférés a nyersanyagokhoz

Az ügylet jelentősége túlmutat önmagán: nem csak egy, egyébként a szélesebb közvélemény számára nem túlságosan izgalmas bányaipari ügyletről szól, hanem arról, hogyan próbál pozíciókat nyerni Washington a hatalmas KDK-ben a nyersanyagokhoz való hozzáférés miatt, valamint Kína ellenében. Ennek részleteiről, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos stratégiájáról ebben a cikkben írtunk az Origón. Egy napokban megjelent cikkünk révén pedig az EU számvevőszéki jelentése alapján az is láthatóvá vált, hogy a kontinens óriási, kifejezetten aggasztó lemaradásban van a nyersanyagokhoz való diverzifikált hozzáférés biztosításában.

Donald Trump és kormánya ugyanakkor nem tétlenkedik, mert az itt ismertetett ügyletben érintett, részben amerikai hátterű Orion CMC jogosult lenne nem ügyvezető igazgatókat delegálni a bányaipari projektekbe, valamint a termelés rá eső hányadának értékesítését kijelölt vevők felé irányítani - nem meglepő módon, összhangban az amerikai-kongói stratégiai partnerségi megállapodással. Az ügylet lezárását követően a bányák továbbra is a Glencore csoport részeként, annak irányítása alatt működnének.

Az Orion CMC-t az Orion Resource Partners hozta létre tavaly októberben, az abu-dzabi ADQ és az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Finanszírozási Társaság (DFC) támogatásával.

A felek együttesen több mint 5 milliárd dollár befektetését tűzték ki célul, hogy támogassák az Egyesült Államok és szövetségesei törekvéseit a kritikus ásványok ellátásának biztosításában.

A konzorcium közleményében közölte: a vállalatok a kongói kormánnyal és az állami tulajdonú Gécamines bányavállalattal – amely a Glencore meglévő partnere a KCC-ben – együttműködésben keresik majd a bányák bővítésének és továbbfejlesztésének lehetőségeit. Emellett további kritikus ásványi projekteket kívánnak felvásárolni a KDK-ban, illetve tágabb értelemben az afrikai Rézövezetben – számol be arról a Mining.com.